HONOR X70 с батареей на 8300 мАч получил официальную дату выхода

HONOR официально анонсировала свой новый смартфон HONOR X70. Компания опубликовала первые тизеры, которые раскрывают его дизайн, ключевые особенности и дату презентации.

HONOR X70 будет доступен в трех цветах: зеленом, мраморно-белом и красном. На задней панели смартфона расположились две камеры, главный модуль имеет разрешение 50 Мп и оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS).

Одной из ключевых особенностей новинки станет рекордная батарея емкостью 8300 мАч. Кроме того, аккумулятор будет поддерживать проводную и беспроводную зарядку 80 Вт.

Официальная презентация HONOR X70 состоится 15 июля.