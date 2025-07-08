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HONOR X70 с батареей на 8300 мАч получил официальную дату выхода

Производитель раскрыл дизайн и некоторые особенности новинки.

HONOR официально анонсировала свой новый смартфон HONOR X70. Компания опубликовала первые тизеры, которые раскрывают его дизайн, ключевые особенности и дату презентации.

HONOR X70 будет доступен в трех цветах: зеленом, мраморно-белом и красном. На задней панели смартфона расположились две камеры, главный модуль имеет разрешение 50 Мп и оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS).

Одной из ключевых особенностей новинки станет рекордная батарея емкостью 8300 мАч. Кроме того, аккумулятор будет поддерживать проводную и беспроводную зарядку 80 Вт.

Официальная презентация HONOR X70 состоится 15 июля.

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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