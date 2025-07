Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus

За 2,5 года существования CMF by Nothing выпустил уже шесть моделей внутриканальных наушников. Визуально они похожи, но отличия по функционалу и звучанию есть.

Предлагаю поподробнее остановиться на четырех моделях:

свежих CMF Buds 2

Buds 2a

Buds 2 Plus

флагманских Buds Pro 2

Если вы выбираете, какие наушники CMF Buds купить, то давайте разберёмся, чем отличаются актуальные модели, стоит ли переплачивать за новинки и какие из них лучше подойдут в 2025 году.

Характеристики CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus

CMF Buds Pro 2 CMF Buds 2 CMF Buds 2a CMF Buds 2 Plus Габариты 33.1 x 20.2 x 23.8 мм, 4.9 г (наушник); 53.4 x 53.4 x 23 мм, 46 г (кейс) 33.4 x 20.6 x 22.8 мм, 4.5 г (наушник); 53.3 x 53.3 x 23 мм, 41.5 г (кейс) 32.5 x 20.3 x 24.3 мм, 4.28 г (наушник); 54.7 x 54.7 x 23 мм, 42.75 г (кейс) 33.6 x 20.9 x 22.7 мм, 4.5 г (наушник); 53.3 x 53.3 x 23 мм, 42.5 г (кейс) Драйверы 11-миллиметровый динамический драйвер и 6-миллиметровый планарный твитер 11-миллиметровый динамический драйвер 12.4-миллиметровый динамический драйвер 12-миллиметровый динамический драйвер Поддержка кодеков AAC, SBC, LDAC AAC, SBC AAC, SBC AAC, SBC, LDAC Микрофон 3 в каждом наушнике, Clear Voice Technology 3.0 3 в каждом наушнике, Clear Voice Technology 3.0 2 в каждом наушнике, Clear Voice Technology 3 в каждом наушнике, Clear Voice Technology 3.0 ANC До 50 дБ, адаптивный режим, режим прозрачности, Wind Noise Reduction 3.0 До 48 дБ, адаптивный режим, режим прозрачности, Wind Noise Reduction 3.0 До 42 дБ, режим прозрачности, Wind Noise Reduction 2.0 До 50 дБ, адаптивный режим, режим прозрачности, Wind Noise Reduction 3.0 Батарея 60 мАч (наушник); 460 мАч (кейс) 53 мАч (наушник); 460 мАч (кейс) 43 мАч (наушник); 460 мАч (кейс) 53 мАч (наушник); 460 мАч (кейс) Автономность До 43 часов До 55 часов До 35,5 часов До 61,5 часов Влагозащита IP55 (наушники) IP55 (наушники); кейс — IPX2 (кейс) IP54 (наушники); кейс — IPX2 (кейс) IP55 (наушники); кейс — IPX2 (кейс) Интерфейсы и подключение Bluetooth 5.4, USB-C Приложение Nothing X Цена на момент обзор 5 199 ₽ 4 990 ₽ 3 990 ₽ 5 990 ₽

Яркие наушники с нюансом

Все наушники CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus выполнены в одном узнаваемом ярком стиле и визуально практически не отличаются друг от друга. Но каждая из моделей имеет свою особенность, по которой устройства можно различать.

Зарядные кейсы имеют квадратную форму с закругленными гранями и выполнены из матового пластика, приятного на ощупь, но не слишком практичного, так как на поверхности быстро появляются отпечатки пальцев.

В левом верхнем углу расположилось колесико под названием «Smart Dial». Именно по нему можно научиться различать наушники вне зависимости от расцветки:

Модель Тип колеса Цвет Назначение CMF Buds Pro 2 Матовое, функциональное Серое Можно назначать действия CMF Buds 2 Полупрозрачное, декоративное В цвет корпуса Можно покрутить или продеть шнурок CMF Buds 2a Глянцевое, декоративное В цвет корпуса CMF Buds 2 Plus Матовое, декоративное В цвет корпуса

Сами наушники по форме и материалам идентичны. Внешняя и боковые части ножки матовые, а основной корпус и внутренняя часть — глянцевые. В ношении разницы между Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus я не обнаружил. Все они легкие (от 4,28 до 4,9 грамм), хорошо сидят в ушах и не вызывают дискомфорта даже после долгой носки.

Управление осуществляется с помощью глянцевого кружка на верхней части ножки. Сенсоры хорошо распознают нажатия и удержания, но команды выполняются с небольшой задержкой. Поддержки одиночного нажатия и свайпов нет.

По части защиты от влаги и пыли почти паритет: все наушники соответствуют стандарту IP55, кроме Buds 2a, у которых он немного ниже — IP54. Но и этого достаточно для повседневного использования.

Что касается комплектации, то самая «богатая» у Buds Pro 2 — помимо самих наушников, дополнительных амбушюр (S и L) и документации в комплекте идет короткий кабель USB-A на USB-C для зарядки. Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus поставляются только с амбушюрами двух дополнительных размеров и документацией.

Но самым продуманным я бы назвал комплект Buds 2a. Упаковка здесь заметно компактнее и организована гораздо удобнее. Амбушюры закреплены в отдельные пазы прямо в коробке. Почему так не сделали в остальных — загадка, ведь решение очевидно оптимальное.

Гибкая настройка и удобное приложение

Чтобы выжать максимум из наушников CMF, нужно скачать приложение Nothing X (Google Play и App Store). Оно позволит настроить звук, управление и обновить прошивку. Функции различаются в зависимости от модели наушников.

Одной из главных фишек Buds Pro 2 стала настройка управления колесиком на кейсе. Действия можно назначить на одиночное, двойное и тройное нажатие, нажатие с удержанием, а также прокрутку.

Buds 2 имеют те же функции, что и Buds Pro 2. При этом Buds 2 Plus дополнительно предлагают персональную настройку звука под слух пользователя на основе 3-минутного теста на чувствительность к разным частотам, но лишились технологии Dirac Opteo (цифровая обработка звука, предназначенная для оптимизации и улучшения звучания).

А вот младшие Buds 2a «растеряли» сразу несколько полезных функций:

режим пространственного звука;

автообнаружение уха;

определение подходящего размера амбушюр.

Что по звуку?

Пришло время поговорить о самом важном — звуке. Все модели CMF обеспечивают хорошее и сбалансированное звучание прямо «из коробки», поэтому разница между Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus хоть и есть, но она не всегда очевидна.

Buds Pro 2 звучат чище и глубже остальных. У них широкая звуковая сцена, четкий вокал, отличная детализация и яркие басы. Громкости хватает с запасом. Они поддерживают кодек LDAC и технологию Dirac Opteo, которая балансирует частоты и убирает искажения.

Режим пространственного звучания в Buds Pro 2 добавляет объема в некоторых треках. Включенная по умолчанию опция Ultra Bass делает бас объемнее, но выкручивать ее выше среднего не советую, так как на большой громкости низкие частоты начинают хрипеть. Лучше оставить на уровне 2-3, чтобы звучание оставалось сбалансированным.

В треках MGK — Glass House (feat. Naomi Wild) и Motörhead — Ace of Spades голоса звучат приятно и разборчиво, не теряясь на фоне инструментов, можно уловить все нюансы и интонации. Наушники позволяют хорошо различать каждый инструмент, будь то гитара или ударные. Бас объемный и насыщенный, но при этом сбалансированный и не заглушающий остальные частоты.

The Weeknd — Blinding Lights звучит в CMF Buds Pro 2 чисто и глубоко. Синтезаторно-басовая линия трека выдает мощные и «обволакивающие» низы, а вокал выразителен. Пространственный звук расширяет звуковую сцену, делая трек более захватывающим и динамичным.

Buds 2 немного скромнее в техническом плане, но звук у них все равно хороший и сбалансированный. Бас не давящий, высокие частоты чистые, середина хорошо проработана, а вокал передается ровно. Поддержка Dirac Opteo тоже есть. Запас звука чуть ниже, чем в Buds Pro 2, но в любом случае его достаточно.

Наушники хорошо себя показали в агрессивном и динамичном звучании трека Motörhead — Ace of Spades. Элементы не смешиваются в «кашу», слышно фирменную «рычащую» гитару, бас и ударные, а вокал Лемми звучит чисто и без искажений. Для композиций в жанре «Рок» я рекомендую все-таки выбирать соответствующий пресет в эквалайзере, тогда песни звучат максимально живо.

В MGK — Glass House (feat. Naomi Wild) бас выраженный, но не заглушает остальные частоты, вокал отчетливый. А вот «жирный» бас и мощная «808 бочка» в треке Do not resurrect — 7 Heads in a Duffel Bag начинает сыпать звук. На высокой громкости особенно заметно снижение детализации и характерный «хрип». В Buds Pro 2 данная проблема менее выражена, Dirac Opteo отрабатывает гораздо лучше.

The Weeknd — Blinding Lights звучит энергично, но сбалансировано без каких-либо частотных перекосов. При этом бас чувствуется, высокие и средние частоты чистые, а вокал хорошо выделяется в миксе.

Младшая модель Buds 2a хоть и предлагает качественный, объемный и басовый звук, но явно не рассчитана на плотные низкие частоты с «перегрузом». Бас в Do not resurrect — 7 Heads in a Duffel Bag буквально превращается в «кашу» на высокой громкости, а нужного сбалансированного пресета в эквалайзере просто нет. Поэтому придется повозиться, чтобы настроить самостоятельно.

А вот в треках, где бас выражен, но не забирает на себя все внимание, например, MGK — Glass House (feat. Naomi Wild) и Witchouse 40k — Coffinyard, Buds 2a показывают себя с хорошей стороны. Звук объемный, низкие частоты буквально заполняют все пространство, вокал и средние частоты могут немного уйти на второй план, но не теряются.

The Weeknd — Blinding Lights играет отлично, но мне не хватает объема как в самой музыке, так и в голосе. Это можно подправить в эквалайзере, в остальном никаких претензий. В целом, наушники хороши, но чуть уступают конкурентам по общему качеству.

Buds 2 Plus звучат так же хорошо, как и Buds 2, но есть нюанс. Звук в наушниках будто перекошен в сторону баса. Средние и высокие частоты слегка приглушены. Пространственное звучание помогает немного расширить сцену, но яркости и детализации здесь мне не хватило. Dirac Opteo нет, поэтому для настройки придется самостоятельно покопаться в эквалайзере.

На практике Buds 2 Plus показывают себя следующим образом:

MGK — Glass House (feat. Naomi Wild) звучит довольно мощно благодаря акценту на басах. Ударные и низкие частоты ощущаются хорошо, создавая плотное звучание. Вокал менее яркий, чем в Buds Pro 2.

звучит довольно мощно благодаря акценту на басах. Ударные и низкие частоты ощущаются хорошо, создавая плотное звучание. Вокал менее яркий, чем в Buds Pro 2. В Do not resurrect — 7 Heads in a Duffel Bag Buds 2 Plus показывают себя на уровне Buds 2. Звучание массивное, но звук местами все равно «сыпется» из-за «перегруза». Чтобы избежать «каши» на низких частотах пришлось поработать с эквалайзером.

Buds 2 Plus показывают себя на уровне Buds 2. Звучание массивное, но звук местами все равно «сыпется» из-за «перегруза». Чтобы избежать «каши» на низких частотах пришлось поработать с эквалайзером. В Motörhead — Ace of Spades гитарные риффы теряют часть своей остроты и яркости из-за приглушенных средних и высоких частот, но с пресетом «Рок» все выравнивается, звучит бодро и энергично.

гитарные риффы теряют часть своей остроты и яркости из-за приглушенных средних и высоких частот, но с пресетом «Рок» все выравнивается, звучит бодро и энергично. The Weeknd — Blinding Lights качает, но вокал и верхние частоты не такие выразительные, как в Buds Pro 2. Хотя пространственный звук помогает расширить звуковую сцену, общая яркость и некоторые детали трека кажутся слегка приглушенными.

Мощный шумодав и слабые микрофоны

Во всех четырех моделях CMF есть гибридное активное шумоподавление. В Buds Pro 2, Buds 2 и Buds 2 Plus можно выбрать один из четырех уровней:

низкое

среднее

высокое

адаптивное

У Buds 2a есть только один уровень, его нельзя изменить.

На бумаге шумоподавление в Buds 2 (42 дБ) и Buds 2a (48 дБ) проще, чем у Buds Pro 2 (50 дБ) и Buds 2 Plus (50 дБ). Но на деле разница почти незаметна. Шумодав во всех наушниках работает отлично, он хорошо «отсекает» гул вентилятора, шум машин за окном и громкие звуки в автобусе или поезде. Активировать его можно даже используя только один наушник.

Помимо шумоподавления, все модели имеют режим прозрачности. Он позволяет слышать, что происходит вокруг, не снимая наушников. Это удобно, когда нужно быстро поговорить с кем-то. Работает эта функция вполне адекватно, хотя голоса иногда звучат немного неестественно и роботизировано. Единственное, что режим активируется вручную через приложение или управление на самих наушниках.

А вот что касается микрофонов, тут ситуация не такая радужная. В Buds 2a по два микрофона на каждый наушник, а в Buds Pro 2, Buds 2 и Buds 2 Plus — по три. Качество их во всех наушниках довольно среднее. Хотя фоновые шумы и отсекаются, голос во время разговора может звучать глуховато, как будто «из бочки». Производитель заявляет об использовании технологии Clear Voice Technology для улучшения звука при звонках, но оценить насколько она эффективная сложно.

Хватит на неделю

Автономность — одна из сильных особенностей наушников CMF. Самый емкий аккумулятор получили Buds Pro 2 (60 мАч), но это не сделало наушники самыми долгоиграющими. Время работы наушников:

Модель Время работы без ANC Время работы с кейсом CMF Buds Pro 2 до 11 часов до 43 часов CMF Buds 2 до 13,5 часов до 55 часов CMF Buds 2a до 8 часов до 35,5 часов CMF Buds 2 Plus до 14 часов до 61,5 часов

Таким образом, при стандартном использовании наушников по несколько часов в день любой модели хватит на неделю, а то и больше.

Время зарядки наушников я отслеживать не стал. Но обращу внимание, что 10-15 минут подзарядки достаточно, чтобы Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Pro проигрывали музыку еще в течение 1,5-2 часов.

Какие наушники CMF выбрать?

В серии CMF Buds 2 однозначно нет явного аутсайдера. Любая из представленных моделей предлагает удобную посадку, достойный звук, хорошую автономность и узнаваемый кейс с фирменной «крутилкой».

Тем не менее я бы выделил CMF Buds Pro 2 и Buds 2a. Pro 2 подойдут тем, кто ищет максимум возможностей: отличный звук, мощное шумоподавление и функциональный кейс. Buds 2 Plus выглядят как спорный апгрейд: автономность у них выше, но в остальном они уступают флагману, особенно по части звука. Если бюджет позволяет, лучше сразу брать Pro 2.

Если вы планируете купить наушники CMF Buds для первого знакомства с брендом и не хотите переплачивать, Buds 2a — универсальный вариант для неприхотливых пользователей. Подходят для прослушивания музыки по пути на работу или учёбу. Просто хороший выбор на каждый день, особенно если важны сбалансированный звук, стабильная работа и приятная цена.