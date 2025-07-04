HONOR выпустила MagicBook Art 14 (2025) — сверхлегкий ноутбук со съемной камерой

HONOR выпустила в Китае обновленную версию ноутбука MagicBook Art 14 (2025). Новинка несильно отличается от прошлогодней версии устройства, однако во многом превосходит его. Ключевые особенности сохранились — сверхлегкий корпус из магниевого сплава аэрокосмического класса, достойное железо и съемная магнитная веб-камера.
Характеристики HONOR MagicBook Art 14 (2025) и сравнение с MagicBook Art 14 (2024)
|HONOR MagicBook Art 14 (2025)
|HONOR MagicBook Art 14 (2024)
|Габариты и вес
|316,77×223,63×11,5 мм, 1,03 кг
|316,77×223,63×11,5 мм, 1,03 кг
|Экран
|14,6 дюймов, OLED, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 3:2, 100% DCI-P3, до 120 Гц, до 1600 нит, 1,07 миллиарда цветов
|14,6 дюймов, OLED, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 3:2, 100% DCI-P3, до 120 Гц, до 700 нит
|Процессор
|Intel Core Ultra 5 225H / Ultra 7 255H
|Intel Core Ultra 5 125H / Ultra 7 155H
|Графика
|Intel Arc 130T / 140T
|Intel Arc
|ОЗУ
|32 ГБ LPDDR5x 8400 MT/S
|32 ГБ LPDDR5x 7467 МГц
|Память (SSD)
|1 ТБ / 2 ТБ
|1 ТБ
|Аккумулятор
|60 Втч
|60 Втч
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS, разъем для наушников и микрофона 3,5 мм
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS, разъем для наушников и микрофона 3,5 мм
Наш обзор на прошлогодний HONOR MagicBook Art 14 (2024) вы можете прочитать по ссылке.
В комплект MagicBook Art 14 (2025) входит магнитная камера 1080p, которую можно отсоединить и спрятать в корпус ноутбука. Звук воспроизводится через шесть динамиков с поддержкой Magic Spatial Audio и DTS Headphone. Ноутбук также оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой и большим тачпадом.
Цены на ноутбук в Китае следующие:
- HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 5 / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD) — 8 499 юаней (~93 400 рублей)
- HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7 / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD) — 9 499 юаней (~104 400 рублей)
- HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7 / 32 ГБ ОЗУ / 2 ТБ SSD) — 9 999 юаней (~109 900 рублей)
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