HONOR выпустила MagicBook Art 14 (2025) — сверхлегкий ноутбук со съемной камерой

HONOR выпустила в Китае обновленную версию ноутбука MagicBook Art 14 (2025). Новинка несильно отличается от прошлогодней версии устройства, однако во многом превосходит его. Ключевые особенности сохранились — сверхлегкий корпус из магниевого сплава аэрокосмического класса, достойное железо и съемная магнитная веб-камера.

Характеристики HONOR MagicBook Art 14 (2025) и сравнение с MagicBook Art 14 (2024)

HONOR MagicBook Art 14 (2025) HONOR MagicBook Art 14 (2024) Габариты и вес 316,77×223,63×11,5 мм, 1,03 кг 316,77×223,63×11,5 мм, 1,03 кг Экран 14,6 дюймов, OLED, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 3:2, 100% DCI-P3, до 120 Гц, до 1600 нит, 1,07 миллиарда цветов 14,6 дюймов, OLED, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 3:2, 100% DCI-P3, до 120 Гц, до 700 нит Процессор Intel Core Ultra 5 225H / Ultra 7 255H Intel Core Ultra 5 125H / Ultra 7 155H Графика Intel Arc 130T / 140T Intel Arc ОЗУ 32 ГБ LPDDR5x 8400 MT/S 32 ГБ LPDDR5x 7467 МГц Память (SSD) 1 ТБ / 2 ТБ 1 ТБ Аккумулятор 60 Втч 60 Втч Связь и интерфейсы Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS, разъем для наушников и микрофона 3,5 мм Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS, разъем для наушников и микрофона 3,5 мм

Наш обзор на прошлогодний HONOR MagicBook Art 14 (2024) вы можете прочитать по ссылке.

В комплект MagicBook Art 14 (2025) входит магнитная камера 1080p, которую можно отсоединить и спрятать в корпус ноутбука. Звук воспроизводится через шесть динамиков с поддержкой Magic Spatial Audio и DTS Headphone. Ноутбук также оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой и большим тачпадом.

Цвета HONOR MagicBook Art 14 (2025)

Цены на ноутбук в Китае следующие:

HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 5 / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD) — 8 499 юаней (~93 400 рублей)

HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7 / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD) — 9 499 юаней (~104 400 рублей)

HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7 / 32 ГБ ОЗУ / 2 ТБ SSD) — 9 999 юаней (~109 900 рублей)