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HONOR выпустила MagicBook Art 14 (2025) — сверхлегкий ноутбук со съемной камерой

Новинка представляет собой улучшенную версию прошлогоднего MagicBook Art 14.

HONOR выпустила в Китае обновленную версию ноутбука MagicBook Art 14 (2025). Новинка несильно отличается от прошлогодней версии устройства, однако во многом превосходит его. Ключевые особенности сохранились — сверхлегкий корпус из магниевого сплава аэрокосмического класса, достойное железо и съемная магнитная веб-камера.

Характеристики HONOR MagicBook Art 14 (2025) и сравнение с MagicBook Art 14 (2024)

 HONOR MagicBook Art 14 (2025)HONOR MagicBook Art 14 (2024)
Габариты и вес316,77×223,63×11,5 мм, 1,03 кг316,77×223,63×11,5 мм, 1,03 кг
Экран14,6 дюймов, OLED, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 3:2, 100% DCI-P3, до 120 Гц, до 1600 нит, 1,07 миллиарда цветов14,6 дюймов, OLED, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 3:2, 100% DCI-P3, до 120 Гц, до 700 нит
ПроцессорIntel Core Ultra 5 225H / Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 125H / Ultra 7 155H
ГрафикаIntel Arc 130T / 140TIntel Arc
ОЗУ32 ГБ LPDDR5x 8400 MT/S32 ГБ LPDDR5x 7467 МГц
Память (SSD)1 ТБ / 2 ТБ1 ТБ
Аккумулятор60 Втч60 Втч
Связь и интерфейсыWi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS, разъем для наушников и микрофона 3,5 ммWi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS, разъем для наушников и микрофона 3,5 мм

Наш обзор на прошлогодний HONOR MagicBook Art 14 (2024) вы можете прочитать по ссылке.

В комплект MagicBook Art 14 (2025) входит магнитная камера 1080p, которую можно отсоединить и спрятать в корпус ноутбука. Звук воспроизводится через шесть динамиков с поддержкой Magic Spatial Audio и DTS Headphone. Ноутбук также оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой и большим тачпадом.

Цвета HONOR MagicBook Art 14 (2025)

Цены на ноутбук в Китае следующие:

  • HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 5 / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD) — 8 499 юаней (~93 400 рублей)
  • HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7 / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD) — 9 499 юаней (~104 400 рублей)
  • HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7 / 32 ГБ ОЗУ / 2 ТБ SSD) — 9 999 юаней (~109 900 рублей)
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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