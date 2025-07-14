Лучший планшет до 25 тысяч? Тестирую Honor Pad X9a

На первый взгляд Honor Pad X9a ничем не выделяется. Обычный планшет в металлическом корпусе с большим экраном и доступной ценой. Таких в продаже хватает. Но если пожить с ним хотя бы пару дней, становится ясно: он не стремится удивить громкими фишками, не пытается выдать себя за флагман, а просто делает то, за что его покупают.
Удачное совпадение или заслуга инженеров? Смотрим, что внутри и на что способен.
Характеристики
- Модель: HONOR PAD X9a (ELN2-W9)
- Габариты: 267,3 × 167,4 × 6,77 мм, вес — 475 г
- Дисплей: 11,5″, IPS, 2508×1504, 120 Гц, яркость до 400 нит, 255 ppi, 1 млрд цветов
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 685
- ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X
- Память: 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ
- Камеры:
- Основная: 8 Мп, автофокус, F/2.0, 1080p
- Фронтальная: 5 Мп, фиксированный фокус, F/2.2, 1080p
- Батарея: 8300 мАч, зарядка 35 Вт
- Безопасность: Сканер лица
- Защита от воды и пыли: нет
- ОС: MagicOS 9.0 на базе Android 15
- Связь: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1
- Порты: USB Type-C (2.0, OTG)
- Мультимедиа: 4 динамика, Histen Sound, 1 микрофон
- Особенности: алюминиевый корпус, акселерометр, датчик освещённости
- Цена на момент обзора: 22 990 ₽
Комплектация
Поставлялся Honor Pad X9a в небольшой коробке белого цвета с изображением самого планшета. Внутри:
- Планшет
- Блок питания на 35 Вт
- Кабель USB Type-C – USB Type-A
Без вау, но с уважением
Мало какой планшет способен полноценно заменить ноутбук — особенно для работы. Чаще это устройство для чтения новостей, просмотра YouTube за едой или фильмов в кровати. Но даже у развлекательного гаджета в 2025 году есть требования: лёгкий корпус, оптимальный размер и яркость экрана, шустрая оболочка, долгая автономность и быстрая зарядка. Мы уже привыкли к этому как к норме. Поэтому странно видеть устройства, выходящие на рынок с компромиссами. Насколько Honor Pad X9a соответствует ожиданиям? Почти на 90%. И это уже заявка на интерес.
Первое впечатление от Honor Pad X9a — не «вау», а скорее лёгкое удивление: за скромную цену здесь тонкий (~7 мм) металлический корпус, современный дизайн и продуманная эргономика.
Качелька громкости и кнопка активации — расположены на одной грани. Четыре динамика, по два с каждой стороны, обеспечивают стереозвук, а компактный блок камеры не выглядит чужеродной заплаткой.
Дополнительно можно приобрести чехол клавиатуру, но только вот подключение к ней будет исключительно через Bluetooth ибо никаких магнитных коннекторов у планшета не предусмотрено. Для коротких правок в документах, ответов в мессенджерах или просто в роли подставки и защиты экрана такой аксессуар вполне подойдёт.
Экран у Honor Pad X9a — 11,5 дюйма, с разрешением 2508×1504 точек и широкоформатным соотношением сторон. Удобно смотреть фильмы или YouTube за завтраком. Рамки тонкие, планшет комфортно держать в руках без случайных нажатий.
Яркости хватает для использования дома: можно смотреть сериалы, читать статьи или просто общаться в Telegram. На ярком солнце, конечно, картинка выцветает, и запаса яркости не всегда хватает, но в помещении это не проблема.
Дисплей построен на IPS-матрице, хоть и обошлись без OLED, но всё со своей логикой: стабильная цветопередача, мягкое изображение и комфорт для глаз в течение всего дня. Если OLED вам не по душе или не подходит из-за чувствительности к ШИМ, здесь всё спокойнее и мягче. Пиковая яркость около 400 нит подходит для домашнего использования, а частота 120 Гц делает прокрутку и анимации визуально приятными.
В остальном это просто хороший и достаточно лёгкий планшет. Компактный, не утяжеляет сумку и спокойно помещается в рюкзак. Удобно брать с собой каждый день.
Что по звуку?
Звук в Honor Pad X9a заметно выше среднего для планшета своего класса. Четыре динамика выдают чистое стерео с хорошей разборчивостью и приличным запасом громкости, вплоть до условных 200 процентов. Голоса в фильмах звучат чётко, системные звуки не раздражают, а в играх хорошо читаются пространственные эффекты.
Глубоких басов нет, но общее звучание сбалансированное и комфортное для просмотра видео и повседневных игр. Если хочется более плотного звука, можно подключить наушники через Bluetooth 5.2. Поддержка кодеков AAC и LDAC обеспечивает стабильную передачу аудио без рассинхрона, даже в динамичных сценах.
Железо
Honor Pad X9a работает на знакомом процессоре Snapdragon 685, восьмиядерном чипсете с архитектурой, где четыре ядра отвечают за производительность, а четыре экономят заряд. Изготовлен по 6-нм техпроцессу, дополнен графикой Adreno 610 и 8 ГБ оперативной памяти. Конфигурация не флагманская, но для повседневных задач этого более чем достаточно. Планшет ориентирован на потребление контента: видео, чтение, браузинг, мессенджеры. Всё запускается быстро и работает стабильно.
Игры идут без проблем, если не завышать настройки. Интерфейс работает плавно, без подтормаживаний. Ультимативной скорости здесь нет, но планшет честно справляется со своей задачей.
|Бенчмарк
|CPU
|Общий результат
|AnTuTu
|92 832
|299 398
|GeekBench 6
|485 (Single)
|1622 (Multi)
Как в играх?
Honor Pad X9a способен запускать популярные мобильные игры, но стоит учитывать, что перед нами не геймерское устройство, а планшет с процессором среднего уровня. Тем не менее в большинстве сценариев он показывает стабильную и комфортную работу.
Call of Duty: Mobile
На высоких настройках графики планшет выдаёт в среднем 30 FPS. При этом устройство может ощутимо нагреваться, особенно в долгих сессиях.
При снижении качества графики до средних или низких частота кадров увеличивается до стабильных 60 FPS. Оптимальный вариант — использовать средние настройки: баланс между качеством и стабильной производительностью без перегрева.
PUBG Mobile
В PUBG Mobile планшет стабильно держит 40 FPS на средних и низких настройках. Игровой процесс плавный, без заметных лагов. Высокие настройки доступны, но могут привести к просадкам в динамичных сценах.
|Игра
|Качество графики
|FPS
|Комментарий
|Call of Duty
|Высокое
|~30 FPS
|Возможен нагрев, редкие просадки
|Call of Duty
|Среднее / Низкое
|~60 FPS
|Рекомендуемый режим для стабильной игры
|PUBG Mobile
|Среднее / Низкое
|~40 FPS
|Плавно, без лагов
|PUBG Mobile
|Высокое
|~30 FPS
|Возможны просадки в динамике
Камера
Камера в Honor Pad X9a — это чисто технический инструмент. Снять расписание, или отсканировать документ. С такими задачами она справляется без вопросов. Деталей достаточно, чтобы разобрать текст или предмет. Вспышка есть и при плохом освещении помогает.
Фронтальная камера примерно такого же уровня. Для видеозвонков сойдёт, а вот для селфи точно нет. Камера работает тогда, когда действительно нужна. Для планшета этой категории большего и не требуется.
Автономность
Honor Pad X9a оснащён аккумулятором на 8300 мАч. В повседневных сценариях батареи спокойно хватает на целый день активной работы без необходимости срочно искать зарядку.
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 35 Вт через порт USB Type-C. Полный цикл зарядки занимает примерно 2 часа.
|Сценарий использования
|Время работы
|Просмотр видео на стриминговых сервисах
|до 11 часов
|Чтение электронных книг
|около 15 часов
|Смешанное использование
|7–10 часов
|Тяжёлые игры
|5–6 часов
|Работа в браузере
|около 8 часов
|Просмотр локального видео
|до 16 часов
Планшет практически не нагревается при обычной работе. Корпус отводит тепло эффективно, что положительно сказывается на стабильности и ресурсе аккумулятора.
Итого
Honor Pad X9a — сбалансированный планшет среднего уровня, который не претендует на замену ноутбуку, но уверенно справляется с задачами потребления контента, общения, учёбы и даже игр на средних настройках.
Устройство не поражает инновациями, зато честно отрабатывает каждый рубль в своей ценовой категории. Тут нет маркетингового блеска, но есть ощущение продуманного и практичного гаджета для повседневной жизни.
Плюсы
- Большой IPS-экран с 120 Гц и удобными рамками
- Четыре стереодинамика с чистым звуком
- Тонкий и лёгкий металлический корпус
- Отличная автономность
Недостатки
- Отсутствие магнитных коннекторов для клавиатуры
- Не подходит для тяжёлых игр на высоких настройках
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