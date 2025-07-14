Лучший планшет до 25 тысяч? Тестирую Honor Pad X9a

На первый взгляд Honor Pad X9a ничем не выделяется. Обычный планшет в металлическом корпусе с большим экраном и доступной ценой. Таких в продаже хватает. Но если пожить с ним хотя бы пару дней, становится ясно: он не стремится удивить громкими фишками, не пытается выдать себя за флагман, а просто делает то, за что его покупают.

Удачное совпадение или заслуга инженеров? Смотрим, что внутри и на что способен.

Характеристики

Модель: HONOR PAD X9a (ELN2-W9)

Габариты: 267,3 × 167,4 × 6,77 мм, вес — 475 г

Дисплей: 11,5″, IPS, 2508×1504, 120 Гц, яркость до 400 нит, 255 ppi, 1 млрд цветов

Процессор : Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X

Память: 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ

Камеры: Основная: 8 Мп, автофокус, F/2.0, 1080p Фронтальная: 5 Мп, фиксированный фокус, F/2.2, 1080p

Батарея: 8300 мАч, зарядка 35 Вт

Безопасность: Сканер лица

Защита от воды и пыли: нет

ОС: MagicOS 9.0 на базе Android 15

Связь: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1

Порты: USB Type-C (2.0, OTG)

Мультимедиа: 4 динамика, Histen Sound, 1 микрофон

Особенности: алюминиевый корпус, акселерометр, датчик освещённости

Цена на момент обзора: 22 990 ₽

Комплектация

Поставлялся Honor Pad X9a в небольшой коробке белого цвета с изображением самого планшета. Внутри:

Планшет

Блок питания на 35 Вт

Кабель USB Type-C – USB Type-A

Без вау, но с уважением

Мало какой планшет способен полноценно заменить ноутбук — особенно для работы. Чаще это устройство для чтения новостей, просмотра YouTube за едой или фильмов в кровати. Но даже у развлекательного гаджета в 2025 году есть требования: лёгкий корпус, оптимальный размер и яркость экрана, шустрая оболочка, долгая автономность и быстрая зарядка. Мы уже привыкли к этому как к норме. Поэтому странно видеть устройства, выходящие на рынок с компромиссами. Насколько Honor Pad X9a соответствует ожиданиям? Почти на 90%. И это уже заявка на интерес.

Первое впечатление от Honor Pad X9a — не «вау», а скорее лёгкое удивление: за скромную цену здесь тонкий (~7 мм) металлический корпус, современный дизайн и продуманная эргономика.

Качелька громкости и кнопка активации — расположены на одной грани. Четыре динамика, по два с каждой стороны, обеспечивают стереозвук, а компактный блок камеры не выглядит чужеродной заплаткой.

Дополнительно можно приобрести чехол клавиатуру, но только вот подключение к ней будет исключительно через Bluetooth ибо никаких магнитных коннекторов у планшета не предусмотрено. Для коротких правок в документах, ответов в мессенджерах или просто в роли подставки и защиты экрана такой аксессуар вполне подойдёт.

Экран у Honor Pad X9a — 11,5 дюйма, с разрешением 2508×1504 точек и широкоформатным соотношением сторон. Удобно смотреть фильмы или YouTube за завтраком. Рамки тонкие, планшет комфортно держать в руках без случайных нажатий.

Яркости хватает для использования дома: можно смотреть сериалы, читать статьи или просто общаться в Telegram. На ярком солнце, конечно, картинка выцветает, и запаса яркости не всегда хватает, но в помещении это не проблема.

Дисплей построен на IPS-матрице, хоть и обошлись без OLED, но всё со своей логикой: стабильная цветопередача, мягкое изображение и комфорт для глаз в течение всего дня. Если OLED вам не по душе или не подходит из-за чувствительности к ШИМ, здесь всё спокойнее и мягче. Пиковая яркость около 400 нит подходит для домашнего использования, а частота 120 Гц делает прокрутку и анимации визуально приятными.

В остальном это просто хороший и достаточно лёгкий планшет. Компактный, не утяжеляет сумку и спокойно помещается в рюкзак. Удобно брать с собой каждый день.

Что по звуку?

Звук в Honor Pad X9a заметно выше среднего для планшета своего класса. Четыре динамика выдают чистое стерео с хорошей разборчивостью и приличным запасом громкости, вплоть до условных 200 процентов. Голоса в фильмах звучат чётко, системные звуки не раздражают, а в играх хорошо читаются пространственные эффекты.

Глубоких басов нет, но общее звучание сбалансированное и комфортное для просмотра видео и повседневных игр. Если хочется более плотного звука, можно подключить наушники через Bluetooth 5.2. Поддержка кодеков AAC и LDAC обеспечивает стабильную передачу аудио без рассинхрона, даже в динамичных сценах.

Железо

Honor Pad X9a работает на знакомом процессоре Snapdragon 685, восьмиядерном чипсете с архитектурой, где четыре ядра отвечают за производительность, а четыре экономят заряд. Изготовлен по 6-нм техпроцессу, дополнен графикой Adreno 610 и 8 ГБ оперативной памяти. Конфигурация не флагманская, но для повседневных задач этого более чем достаточно. Планшет ориентирован на потребление контента: видео, чтение, браузинг, мессенджеры. Всё запускается быстро и работает стабильно.

Игры идут без проблем, если не завышать настройки. Интерфейс работает плавно, без подтормаживаний. Ультимативной скорости здесь нет, но планшет честно справляется со своей задачей.

Бенчмарк CPU Общий результат AnTuTu 92 832 299 398 GeekBench 6 485 (Single) 1622 (Multi)

Как в играх?

Honor Pad X9a способен запускать популярные мобильные игры, но стоит учитывать, что перед нами не геймерское устройство, а планшет с процессором среднего уровня. Тем не менее в большинстве сценариев он показывает стабильную и комфортную работу.

Call of Duty: Mobile

На высоких настройках графики планшет выдаёт в среднем 30 FPS. При этом устройство может ощутимо нагреваться, особенно в долгих сессиях.

При снижении качества графики до средних или низких частота кадров увеличивается до стабильных 60 FPS. Оптимальный вариант — использовать средние настройки: баланс между качеством и стабильной производительностью без перегрева.

PUBG Mobile

В PUBG Mobile планшет стабильно держит 40 FPS на средних и низких настройках. Игровой процесс плавный, без заметных лагов. Высокие настройки доступны, но могут привести к просадкам в динамичных сценах.

Игра Качество графики FPS Комментарий Call of Duty Высокое ~30 FPS Возможен нагрев, редкие просадки Call of Duty Среднее / Низкое ~60 FPS Рекомендуемый режим для стабильной игры PUBG Mobile Среднее / Низкое ~40 FPS Плавно, без лагов PUBG Mobile Высокое ~30 FPS Возможны просадки в динамике

Камера

Камера в Honor Pad X9a — это чисто технический инструмент. Снять расписание, или отсканировать документ. С такими задачами она справляется без вопросов. Деталей достаточно, чтобы разобрать текст или предмет. Вспышка есть и при плохом освещении помогает.

Фронтальная камера примерно такого же уровня. Для видеозвонков сойдёт, а вот для селфи точно нет. Камера работает тогда, когда действительно нужна. Для планшета этой категории большего и не требуется.

Автономность

Honor Pad X9a оснащён аккумулятором на 8300 мАч. В повседневных сценариях батареи спокойно хватает на целый день активной работы без необходимости срочно искать зарядку.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 35 Вт через порт USB Type-C. Полный цикл зарядки занимает примерно 2 часа.

Сценарий использования Время работы Просмотр видео на стриминговых сервисах до 11 часов Чтение электронных книг около 15 часов Смешанное использование 7–10 часов Тяжёлые игры 5–6 часов Работа в браузере около 8 часов Просмотр локального видео до 16 часов

Планшет практически не нагревается при обычной работе. Корпус отводит тепло эффективно, что положительно сказывается на стабильности и ресурсе аккумулятора.

Итого

Honor Pad X9a — сбалансированный планшет среднего уровня, который не претендует на замену ноутбуку, но уверенно справляется с задачами потребления контента, общения, учёбы и даже игр на средних настройках.

Устройство не поражает инновациями, зато честно отрабатывает каждый рубль в своей ценовой категории. Тут нет маркетингового блеска, но есть ощущение продуманного и практичного гаджета для повседневной жизни.

valentin Плюсы Большой IPS-экран с 120 Гц и удобными рамками

Четыре стереодинамика с чистым звуком

Тонкий и лёгкий металлический корпус

Отличная автономность Недостатки Отсутствие магнитных коннекторов для клавиатуры

Не подходит для тяжёлых игр на высоких настройках



