Genshin Impact и Honkai: Star Rail запретят в России? Роскачество проверит игры

Роскачество анонсировало масштабное исследование, направленное на поиск «скрытых манипуляций», которые разработчики видеоигр используют, чтобы «подсадить» игроков и заставить их тратить больше денег.

Организация в пресс-релизе не называет конкретные игры, которые проверят. Но в некоторых СМИ фигурируют такие популярные проекты, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Ранее они уже привлекали внимание российских властей.

Для оценки игр была разработана специальная методика, включающая в себя 16 ключевых манипулятивных механик, разделенных на три группы. Среди них:

Временные акции и уникальные предложения, создающие страх упущенной выгоды (FOMO – Fear Of Missing Out)

Лутбоксы и гача-автоматы

Игра не дает двигаться дальше, пока вы не подождете или не заплатите за новую порцию «энергии»

В целом планируется исследовать более 10 разных жанров игр. При этом речи о запрете нет. В Роскачестве отметили, что «информированный игрок — защищенный игрок», поэтому «знание о манипулятивных механиках поможет пользователям сделать осознанный выбор и не стать жертвой нечестных игровых практик».

Результаты исследования планируют опубликовать уже в сентябре.



