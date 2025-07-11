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Genshin Impact и Honkai: Star Rail запретят в России? Роскачество проверит игры

Видеоигры протестируют на наличие скрытых манипуляций.

Роскачество анонсировало масштабное исследование, направленное на поиск «скрытых манипуляций», которые разработчики видеоигр используют, чтобы «подсадить» игроков и заставить их тратить больше денег.

Организация в пресс-релизе не называет конкретные игры, которые проверят. Но в некоторых СМИ фигурируют такие популярные проекты, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Ранее они уже привлекали внимание российских властей.

Для оценки игр была разработана специальная методика, включающая в себя 16 ключевых манипулятивных механик, разделенных на три группы. Среди них:

  • Временные акции и уникальные предложения, создающие страх упущенной выгоды (FOMO – Fear Of Missing Out)
  • Лутбоксы и гача-автоматы
  • Игра не дает двигаться дальше, пока вы не подождете или не заплатите за новую порцию «энергии»

В целом планируется исследовать более 10 разных жанров игр. При этом речи о запрете нет. В Роскачестве отметили, что «информированный игрок — защищенный игрок», поэтому «знание о манипулятивных механиках поможет пользователям сделать осознанный выбор и не стать жертвой нечестных игровых практик».

Результаты исследования планируют опубликовать уже в сентябре.


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Источник:
The GEEK, Роскачество
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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