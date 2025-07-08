Продажи HONOR 400 и 400 Pro стартовали в России

В России начались продажи новых смартфонов HONOR 400 и 400 Pro. Устройства сочетают в себе продвинутые камеры с поддержкой AI, флагманские характеристики и широкий набор ИИ-функций.

В России HONOR 400 доступен в трех цветах (Полночный черный, Космический серый и Пустынный золотой), а 400 Pro — в двух (Вельветовый черном и Титановый серый).

HONOR 400

HONOR 400 Pro

В магазинах электроники цены на смартфоны следующие:

HONOR 400 — от 40 990 до 48 990 рублей в зависимости от объема памяти (до 21 июля скидка 4000 рублей и наушники HONOR CHOICE EarbudsS7 в подарок)

HONOR 400 Pro — от 64 990 до 69 990 рублей (до 21 июля скидка 5000 рублей и умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок)

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