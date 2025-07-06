Глобальная версия HONOR Magic V5 получила возможную дату выхода

HONOR готовится к скорому выходу самого тонкого в мире складного смартфона Magic V5 на мировом рынке. Соответствующие анонсы появились на глобальной и гонконгской версии сайта компании.

Глобальная и гонконгская версии сайта HONOR

На данный момент известно, что «глобалка» HONOR Magic V5 выйдет в четырех цветах: Dawn Gold, Reddish Brown, Ivory White и Black.

Все расцветки HONOR Magic V5

На глобальном сайте HONOR дата выхода раскладушки на мировой рынок не раскрывается, тогда как на сайте HONOR Hong Kong указано, что дебют состоится 6 августа 2025 года. Несмотря на то, что Гонконг является частью Китая, смартфоны для этого региона часто приравниваются к глобальным версиям.

Напомним, в Китае Magic V5 вышел в начале июля. Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти, а также тонкий корпус 4,2 мм, три камеры и емкий аккумулятор. Подробнее о новинке читайте в отдельном материале.