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Sony снова блокирует аккаунты российских пользователей PlayStation

Даже если всё происходило без нарушения правил.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 15:42

Российские геймеры вновь столкнулись с массовыми блокировками аккаунтов PlayStation. По сообщениям в соцсетях и форумах, Sony начала банить профили после оформления подписок или покупок в цифровом магазине.

Во многих случаях блокировка наступает спустя один-два дня после оплаты. Пользователи теряют доступ ко всему контенту, включая ранее приобретённые игры.

Обратившиеся в техподдержку получают стандартный ответ: специалисты на местах не могут отменить блокировку, поскольку решение поступает напрямую от головного офиса Sony.

Некоторые предполагают, что речь идёт о внутреннем политическом решении компании, которое формально не озвучивается, но фактически действует как ограничение для российских игроков.

На момент публикации Sony не давала официальных комментариев по поводу массовых банов.

По словам читателя The GEEK, «банят в основном аккаунты перекупов». На данный момент никакой массовой «чистки» со стороны Sony не происходит. Да, риски при использовании неофициальных схем есть, но паниковать всем подряд точно не стоит.

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Источник:
Reddit, The GEEK
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