Пользователи соцсетей массово делают из себя 3D-игрушки. Рабочий промт для ChatGPT

В соцсетях набирает популярность свежий AI-тренд: люди создают фотореалистичные изображения самих себя в виде экшн-фигурок в фирменной упаковке — как у кукол Barbie или героев Marvel. Всё, что нужно, — загрузить фото в ChatGPT и добавить текстовый запрос. Генерация происходит за секунды, и вы словно сходитесь с полки коллекционного магазина.

Особенно вирусным такой формат стал в Telegram и Reddit, а теперь активно распространяется и в других соцсетях. Пользователи превращают себя в супергероев, геймеров, учёных, офисных работников — кто как себя видит. Образы оформлены в реалистичном 3D-стиле и часто используются в блогах, презентациях и как часть цифровой идентичности.

Как сделать свою 3D-игрушку с помощью ChatGPT. Рабочий промт

Фото. Лучше всего работает чёткое фронтальное изображение лица. Можно использовать и текстовое описание, но результат будет менее точным. Аксессуары. Выберите 2–4 предмета, которые описывают вас: от кофе и геймпада до микрофона или блокнота. Упаковка. Выберите стиль: ретро, минимализм, sci-fi или вдохновлённый поп-культурой. Промпт. Сформулируйте его как задачу 3D-дизайнеру. Ниже пример шаблона, который можно адаптировать под себя:

Создай упаковку в виде дорогой премиум фигурки, стилизованной под человека с фотографии. Фигурка в статичной позе. Одежда такая же, как на фото. Добавь аксессуары: стакан кофе, фотоаппарат Olympus, iPhone Pro белый, винтажные часы Casio. Все элементы аккуратно размещены в пластиковой блистерной упаковке с синей картонной подложкой. Максимальная детализация. В верхней части упаковки — большая надпись «The GEEK» серебристого цвета. Внизу роль: «Журналист» Вид спереди, чистый фон, высокая детализация, темно-синие оттенки современный минималистичный киберпанк стиль.

Чтобы создать фигурку, загрузите промт в ChatGPT, прикрепите соответствующее фото и ожидайте результат.

Если с первого раза не получится сгенерировать идеальную игрушку, то ее можно доработать отдельными запросами. Удачи!



