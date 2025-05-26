Честный обзор HONOR 400 Lite: зачем ему AI-кнопка и стоит ли вообще его покупать

Спустя почти год после выхода HONOR 200 Lite в Россию прибывает его преемник — HONOR 400 Lite. Как и прежде, лайт-версия фактически не связана с номерной 400-й серией и представляет собой самостоятельное устройство.

На первый взгляд — это обычный среднебюджетный смартфон от HONOR: качественный AMOLED-экран, обновлённый дизайн и сбалансированное «железо». Но поверьте, на самом деле ему есть чем удивить.

Характеристики HONOR 400 Lite

Модель: HONOR 400 Lite (ABR-NX1)

Габариты: 161×74,55×7,29 мм, 171 г

Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, 2412×1080 пикселей, 394 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3500 нит, 100% DCI-P3, 16.7 млн цветов

Процессор: MediaTek Dimensity 7025 Ultra

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: основная — 108 Мп, f/1.75, автофокус; широкоугольная — 5 Мп, f/2.2; фронтальная — 16 Мп, f/2.45, автофокус

Батарея: 5230 мАч, быстрая проводная зарядка 35 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP65

ОС: MagicOS 9.0 (Android 15)

Связь: WiFi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, 2×nano-SIM, USB Type-C

Цена на момент обзора: 29 990 ₽

Традиционно просто

HONOR 400 Lite поставляется в простой белой коробке. На лицевой стороне указано название модели, отметка «Lite» и логотип «5G». Внешне упаковка никак не изменилась в сравнении с HONOR 200 Lite (обзор) и HONOR 90 Lite (обзор) — максимально просто, но узнаваемо.

Внутри:

Смартфон

Адаптер питания на 35 Вт

Кабель USB-A на USB-C

Прозрачный силиконовый чехол

Скрепка для SIM-лотка

Документация

Комплектный чехол хоть выглядит довольно просто, он практичный и удобный. Единственное, что смущает — матовые грани, визуально удешевляющие аксессуар. Но это беда не данной модели, а в целом последних устройств HONOR. Также на дисплей уже с завода наклеена защитная пленка, что приятно — сразу после покупки можно пользоваться устройством без лишних забот.

Вдохновлён флагманами

Дизайн HONOR 400 Lite явно вдохновлён последними флагманами: плоские грани, закруглённые углы и квадратный модуль камер с аккуратным треугольным «пьедесталом». Но, несмотря на схожесть, HONOR удалось добавить индивидуальности и сохранить фирменный стиль.

У меня на обзоре версия в цвете «вельветовый чёрный». На ощупь задняя панель напоминает софт-тач нежели полноценный вельвет. HONOR заявляет, что матовое покрытие с бархатистой текстурой достигается благодаря обработке эксимерным лазером.

Несмотря на заявленную устойчивость к появлению отпечатков и загрязнений, следы эксплуатации на чёрном HONOR 400 Lite появляются довольно легко. Особенно сильно собирает пыль блок камер. Естественно, это проблема именно тёмной расцветки, другие варианты — «вельветовый серый» и «вельветовый бирюзовый» — менее маркие.

Одной из особенностей HONOR 400 Lite стали его габариты — толщина 7,29 мм, а вес всего 171 грамм. Когда на рынок выходит 5,8-миллиметровый Samsung Galaxy S25 Edge толщиной вряд ли кого-то можно удивить. Но в руке смартфон ощущается действительно тонким и лёгким. Сам корпус выполнен по всем канонам современных флагманов, но только из пластика.

Коротко пройдёмся по граням корпуса и интерфейсам, здесь HONOR 400 Lite есть чем удивить. На правой грани расположились кнопка включения, качелька громкости и AI-кнопка. Последняя — ещё один «реверанс» в сторону Apple, но, справедливости ради, HONOR всё-таки расширила её функционал, о чём поговорим позже.

Снизу находятся лоток для SIM-карт, микрофон, разъём USB-C и динамик, сверху — только микрофон. Звук идёт только лишь из нижнего динамика, поэтому никакого стерео. Это очень странное решение для среднебюджетного смартфона в 2025 году.

HONOR 400 Lite сертифицирован по стандарту SGS (5 звёзд) — устойчив к падениям с высоты до 1,8 метра. Кроме того, имеется защита от влаги и пыли IP65. Смартфон выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра, но намеренно «топить» его не стоит.

Привет, Camera Control Одна из ключевых фишек HONOR 400 Lite — AI-кнопка. Производитель утверждает, что это первый Android-смартфон с подобным элементом управления. AI-кнопка в HONOR 400 Lite работает следующим образом: Одно нажатие запускает «Камеру», где доступны несколько жестов: проведение пальцем для масштабирования, нажатие для фокусировки, нажатие и удержание для съёмки видео или серийной съёмки

Долгое нажатие запускает «Google Объектив» Как и в случае с кнопкой Camera Control в iPhone 16 Pro (обзор), в теории удобно, на практике — спорно. Хоть HONOR и не стала перегружать кнопку различными настройками камеры, использовать её всё равно не хочется. И дело не в сложности, а скорее в бессмысленности, ведь она совсем не ускоряет процесс съёмки. Что касается «Google Объектива», то при тестировании смартфона в повседневных задачах я воспользовался функцией ровно… ноль раз. Но если нужно распознать объект в кадре, переводить тексты, находить пошаговые решения учебных задач, копировать информацию с фотографий или искать товары по фото в интернете, то пригодится ( но это не точно ). Кстати, в «Настройках» можно вовсе отключить AI-кнопку, либо оставить только одно назначение. Я считаю, что идеальным решением была бы более гибкая настройка кнопки, например, назначение на неё конкретных приложений или действий.

Ярко, качественно, безопасно

К чему точно никогда нет претензий, так это к экранам устройств HONOR — даже бюджетные смартфоны получают качественные и безопасные панели. HONOR 400 Lite оснащен плоским AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Экран HONOR 400 Lite чёткий и яркий, поддерживает цветовой охват DCI-P3, а заявленная пиковая яркость достигает 3500 нит. В реальной жизни такой яркости добиться не получится, но всё равно смартфоном комфортно пользоваться даже на ярком солнце.

HONOR традиционно уделила много внимания безопасности и комфорту для глаз. Смартфон получил ряд полезных технологий:

Отображение циркадных ритмов сна — автоматическая корректировка температуры экрана на основе биоритмов организма, чтобы лучше подготовиться к ночному сну

Защита зрения — настройка уровня фильтрации синего света для снижения усталости глаз

Динамическое регулирование яркости — умная регулировка яркости для снижения усталости глаз и предотвращения ухудшения зрения

Режим электронной книги — изменение цветовой гаммы, чтобы снизить нагрузку на глаза и сделать чтение более комфортным

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном — он быстрый и почти не ошибается. Также можно разблокировать смартфон по лицу, но в темноте точность распознавания падает.

Естественно, не обошлось без Magic Capsule — своеобразного аналога Dynamic Island на iPhone. И хотя «вырезом» уже никого не удивишь, главной особенностью «капсулы» HONOR до сих пор является поддержка сторонних приложений. Например, она отображает «Яндекс Музыку», делая взаимодействие чуть удобнее. Далеко не все смартфоны могут похвастаться аналогичным функционалом.

Камеры без излишеств

HONOR 400 Lite лишился макрообъектива, который был в 200 Lite, и теперь в распоряжении пользователя только два модуля: главный на 108 Мп и широкоугольный на 5 Мп.

Основная камера показывает хорошие результаты при хорошем освещении — фотографии получаются достаточно чёткими, с естественными цветами и приличной детализацией. Благодаря работе алгоритмов даже при приближении снимки не сильно теряют в качестве, несмотря на отсутствие телеобъектива.

При плохом освещении или в темноте результаты уже не такие впечатляющие. Картинка теряет резкость, появляются излишняя насыщенность и шумы. Но встроенные алгоритмы всё-таки улучшают качество вечерних или ночных фото, убирая зернистость и артефакты.

Широкоугольный модуль, как и во многих смартфонах, выступает скорее как «затычка»: детализация слабая, а цветопередача отличается от основной камеры.

Селфи-камера тоже претерпела изменения — теперь она на 16 Мп с апертурой f/2.5. Фронталка справляется хорошо: кожа выглядит естественно, цвета сочные. Из интересных деталей — рядом с фронтальной камерой встроена маленькая вспышка. Она помогает делать более качественные селфи и видео при плохом освещении, но насколько она необходима, учитывая, что большинство смартфонов просто делают экран белым — вопрос спорный.

Что касается видеосъёмки, здесь всё довольно скромно. Основная камера ограничена Full HD (1080p) при 30 кадрах в секунду. Для повседневных задач этого хватит, но чего-то особенного ждать не стоит.

Без проблем не обошлось — во время тестирования переключение между объективами и режимами съёмки происходило с задержкой. Вероятно, её поправят в будущем обновлении MagicOS. Но на момент написания обзора проблема всё ещё была актуальна.

Из интересного и полезного — ИИ-фоторедактор. Доступно два инструмента: AI-ластик для удаления ненужных объектов со снимков и расширение изображения. Добиться идеального результата довольно сложно, но функции всё равно любопытные.

Производительность с нюансом

Аппаратной основой HONOR 400 Lite стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Он обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. Хотя к тому насколько выбор именно этого чипа оправдан — есть вопросы. Его дополняют 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Нередко с синтетическими тестами у смартфонов HONOR возникают проблемы. Герой сегодняшнего обзора не стал исключением — некоторые тесты Geekbench смартфон полноценно пройти не смог, выдавая ошибки и заниженные цифры. Несмотря на это, результаты следующие:

Geekbench Single — 960

Geekbench Multi — 2268

AnTuTu: 451 711 (лучший результат по итогам 5 прогонов)

CPU Throttling Test — просадка до 18% (Min — 175,368 GIPS, Max — 218,664 GIPS, Avg — 196,797 GIPS)

На практике HONOR 400 Lite без труда справляется с повседневными задачами: соцсетями, сёрфингом в интернете, мессенджерами, многозадачностью и даже играми.

Смартфон не позиционируется как игровое устройство, но позволяет на средних или высоких настройках графики комфортно играть в PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, War Thunder Mobile и т.д. Даже можно запустить Genshin Impact, но для стабильного FPS придётся пожертвовать красивой картинкой и установить самые минимальные настройки графики.

Работает HONOR 400 Lite на Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9. Операционная система работает плавно, без зависаний, а интерфейс прост и интуитивно понятен.

Помимо ИИ-функций в фоторедакторе, смартфон получил ещё несколько умных фич:

Умные рекомендации — рекомендация приложений на основе сценариев и привычек пользователя;

Magic Portal — возможность перетащить текст, изображение или скриншот в другое приложение;

AI-перевод — перевод голоса, текста и сообщений в реальном времени.

Хватит надолго

За автономность HONOR 400 Lite отвечает аккумулятор на 5320 мАч. Такой ёмкости батареи достаточно, чтобы активно использовать смартфон на протяжении всего дня без подзарядки.

Заряжается устройство с помощью комплектного блока питания HONOR SuperCharge мощностью 35 Вт:

1-50% — около 30 минут

1-100% — около 1 часа 40 минут

Преимуществом HONOR 400 Lite является износоустойчивость аккумулятора. По словам производителя, он рассчитан на 1000 полных зарядок с сохранением не менее 80% от первоначальной ёмкости, что гарантирует стабильную работу на протяжении нескольких лет.

Итого. Стоит ли покупать HONOR 400 Lite?

HONOR 400 Lite — крепкий середняк, который отличается флагманским дизайном, ярким AMOLED-экраном, неплохой основной камерой и достойной автономностью. О

н хорошо справляется с повседневными задачами и подойдёт тем, кто ищет стильное устройство, не гонится за топовой камерой или флагманской производительностью, но хочет получить сбалансированный гаджет.

Однако к ценнику на российском рынке всё-таки есть вопросы — дороговато и есть большое количество альтернативных вариантов.

Anatoly Плюсы Хорошая автономность

Флагманский внешний вид

Яркий и безопасный AMOLED-экран

Достойное качество основной камеры

Влагозащита IP65 и устойчивость к падениям Недостатки Недоработанная AI-кнопка

Спорный выбор процессора

Посредственная широкоугольная камера

Нет стереозвука



