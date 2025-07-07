Apple выпустила iOS 26 Beta 3: стеклянный эффект стал менее заметным

Apple выпустила третью бета-версию iOS 26, и пользователей ждал сюрприз: новый стеклянный эффект под названием «Liquid Glass», стал заметно скромнее. Новая визуальная концепция, на которую делалась ставка, вдруг показалась многим будто бы исчезнувшей.

Было / Стало

В соцсетях разгорелась настоящая паника: кто-то утверждает, что интерфейс стал выглядеть как «матовый пластик», а некоторые уже провожают эффект в цифровое небытие. Особенно бурно реагируют те, кто воспринял Liquid Glass как долгожданный шаг Apple к визуальной смелости после «застоя» в дизайне.

Было / Стало

Но не всё так однозначно. Некоторые заметили, что эффект действительно стал мягче, особенно в базовых приложениях. Как считают коллеги из зарубежного издания 9to5Mac, Apple уменьшила интенсивность визуального слоя локально, а не по всей системе, чтобы улучшить читаемость текста и избежать наложений, которые мешают восприятию.

Было / Стало

Тем не менее, Apple снова идёт по знакомому пути — сначала обещает революцию, как с Apple Intelligence, а потом отступает назад. Многие пользователи уже просят дать выбор: оставить классический интерфейс или переключиться на «стекло» при помощи специального тумблера.

Пока это только бета для разработчиков, а первая публичная версия iOS 26 выйдет в июле. Финальный релиз iOS 26 состоится в сентябре, одновременно с выходом iPhone 17.