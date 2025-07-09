В сети появилось видео с макетом iPhone 17 Air в чёрном цвете

Инсайдер Majin Bu опубликовал в X ролик, на котором показан предполагаемый макет iPhone 17 Air. Модель демонстрируется в чёрном цвете и сразу обращает на себя внимание рекордной тонкостью.

Смартфон, по словам источника, будет тоньше 7 миллиметров. Это сделает его самым тонким айфоном за всю историю линейки. Однако ради такой толщины Apple пошла на упрощения. Например, в макете видна лишь одна камера, что может указывать на отказ от многомодульной системы.

Apple планирует позиционировать iPhone 17 Air как сверхтонкую и лёгкую альтернативу другим моделям, с акцентом на дизайн и удобство.

Официальный анонс ожидается в сентябре.