В России начались продажи Redmi Pad 2

В России стартовали продажи планшетов Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 4G. Модель получила 11-дюймовый экран с частотой 90 Гц, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и работает на базе HyperOS 2.

Планшет построен на чипсете MediaTek Helio G100 Ultra, оснащён аккумулятором на 9000 мА·ч и металлическим корпусом. Версия с поддержкой 4G предлагает два слота для SIM-карт и может работать без Wi-Fi.

Устройства поддерживают кросс-синхронизацию с экосистемой Xiaomi — например, можно принимать звонки и копировать текст между устройствами. Также доступны аксессуары: умный стилус и чехол с подставкой.

Цены Redmi Pad в России:

Redmi Pad 2 (Wi-Fi):

4+128 ГБ — 15 990 ₽

6+128 ГБ — 17 990 ₽

8+256 ГБ — 19 990 ₽

Redmi Pad 2 (4G):

4+128 ГБ — 17 990 ₽

6+128 ГБ — 19 990 ₽

8+256 ГБ — 21 990 ₽

Комплекты с чехлом:

от 16 990 ₽