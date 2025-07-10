В России начались продажи Redmi Pad 2

В России стартовали продажи планшетов Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 4G. Модель получила 11-дюймовый экран с частотой 90 Гц, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и работает на базе HyperOS 2.
Планшет построен на чипсете MediaTek Helio G100 Ultra, оснащён аккумулятором на 9000 мА·ч и металлическим корпусом. Версия с поддержкой 4G предлагает два слота для SIM-карт и может работать без Wi-Fi.
Устройства поддерживают кросс-синхронизацию с экосистемой Xiaomi — например, можно принимать звонки и копировать текст между устройствами. Также доступны аксессуары: умный стилус и чехол с подставкой.
Цены Redmi Pad в России:
Redmi Pad 2 (Wi-Fi):
- 4+128 ГБ — 15 990 ₽
- 6+128 ГБ — 17 990 ₽
- 8+256 ГБ — 19 990 ₽
Redmi Pad 2 (4G):
- 4+128 ГБ — 17 990 ₽
- 6+128 ГБ — 19 990 ₽
- 8+256 ГБ — 21 990 ₽
Комплекты с чехлом:
- от 16 990 ₽
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