8 лучших умных часов с необычными функциями

Сегодня рынок буквально насыщен всевозможными вариантами умных часов. Большинство моделей присылают уведомления, некоторые позволяют принимать звонки, а отдельные устройства ориентированы на спорт и умеют считать потраченные калории во время тренировки. Разобраться в этом разнообразии не так просто. Мы собрали для вас подборку самых интересных моделей и расскажем, как каждый из этих компактных помощников будет работать с вами в течение дня.

Samsung Galaxy Watch 7

Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 умеют отслеживать на постоянной основе сердечный ритм, уровень кислорода в крови, качество сна и даже уровень стресса.

Все показатели передаются в фирменное приложение Samsung Health с подробным отчётом и персональными рекомендациями.

Что умеют ещё?

Измерять давление (понадобится специальная манжета)

Корпус выдерживает активное использование из-за наличия в корпусе стали и сапфирового стекла

Анализируют сон с дальнейшими рекомендациями

Xiaomi Smart Band 10

Совсем свежий и уже официально доступный в России — Xiaomi Smart Band 10. Один из самых популярных и доступных гаджетов с умными функциями. С его помощью можно принимать и читать уведомления, заниматься спортом (тут 150 режимов на выбор), а также следить за своим пульсом. В конце дня браслет предоставит подробный отчёт с рекомендациями.

Что умеют ещё?

Отслеживают уровень стресса

Несколько типов вибраций для разных уведомления

Автономность до 20 дней на одном заряде

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 были созданы с фокусом на профессиональных спортсменов, любителей экстрима и путешественников. В часах установлена система двухчастотного GPS (L1+L5): когда обычный GPS даёт сбои между высотами или в горах, Ultra 2 определит ваше местоположение с точностью до сантиметров.

Яркость дисплея с рабочим Always-On составляет внушительных 3000 нит, что значительно больше, чем у обычных умных часов. Автономность, как и у всех Apple Watch, не самая лучшая — около 72 часов, но для полноценной тренировки или марафонского забега этого будет достаточно.

Что умеют ещё?

Принимают и отвечают на звонки (есть микрофон и динамик)

Работают на глубине до 100 метров

Измеряют уровень кислорода в крови

HUAWEI Watch Fit 4

HUAWEI Watch Fit 4 — интересный вариант для занятий спортом. Устройство даёт пошаговые инструкции для выполнения упражнений в виде анимаций. Кроме техники выполнения, часы подсказывают, когда можно приступить к новому упражнению или сделать паузу. Подробный обзор можете почитать по ссылке.

Что умеют ещё?

Следят за уровнем стресса и дают рекомендации

Круглосуточно мониторят показатели пользователя

Отслеживают сердечный ритм, количество пройденных шагов, уровень кислорода в крови, фазы женского цикла и уровень стресса

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 совмещают в себе функции спортивного помощника и устройства для экстренной поддержки. Часы внимательно следят за состоянием владельца во время тренировок, фиксируя пульс, дыхание, уровень активности и любые необычные изменения в движении.

Если произойдёт падение или серьёзное ДТП, гаджет использует набор датчиков — гироскоп, акселерометр, барометр, микрофон и GPS для точного определения происшествия и изменение положения тела. Устройство предложит связаться с экстренными службами, а при отсутствии ответа в течение 10 секунд самостоятельно отправит сигнал SOS и координаты спасателям. С такими часами можно тренироваться спокойно и чувствовать себя под надёжной защитой.

Что умеют ещё?

Быстрая зарядка (за 1 час до 100%)

Могут выявлять возможное апноэ (временная остановка дыхания во время сна)

Удобное управление и приятная вибрация

HUAWEI Watch GT 5

HUAWEI Watch GT 5 — классика в мире умных часов с современными технологиями. Корпус из нержавеющей стали, яркий AMOLED-экран и до 14 дней без подзарядки. Часы поддерживают более 100 спортивных режимов: бег, плавание, йога и многое другое.

Встроенные датчики TruSense круглосуточно следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, стрессом и качеством сна, а также измеряют температуру кожи и дают советы по здоровью прямо в приложении.

Что умеют ещё?

Отслеживают маршрут с помощью многочастотного GPS

Голосовые подсказки во время тренировки

Совместимы с Android и iOS

Amazfit A2323 T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3 — крепкие смарт-часы для тех, кто не привык сидеть на месте. Модель прошла 15 жёстких испытаний и сертифицирована по стандарту MIL-STD-810G, что гарантирует устойчивость к солёной воде, вибрациям, коррозии, падениям, экстремальным температурам от -40 до +70°C и полную защиту от пыли и влаги.

Такой гаджет не подведёт ни на вершине горы, ни на глубине до 100 метров. Отличный выбор для спортсменов, военных, дайверов и путешественников.

Что умеют ещё?

Точное определение маршрута за счёт поддержки нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou)

Яркий AMOLED-экран, читаемый даже под солнцем

Профессиональные режимы для экстремальных видов спорта: альпинизм, фридайвинг и многое другое

Nothing CMF Watch Pro 2

Nothing CMF Watch Pro 2 отлично разбираются во всех нюансах сна. Часы отслеживают не только ночной отдых, но и дневные периоды расслабления, чтобы вы всегда знали, как реально спите. Устройство не ограничивается сухой статистикой, а предлагает понятные советы: когда лечь спать, как скорректировать расписание и что улучшить, чтобы каждое утро встречать с энергией.

Что умеют ещё?

Мгновенно фиксируют изменения пульса, уровень кислорода в крови и стресс на протяжении дня

Работают до 11 дней без подзарядки

Поддерживают AI-шумоподавление для чистого звука при звонках

Каждый из этих гаджетов может стать вашим личным помощником. А что важнее лично для вас: автономность, спортивные функции или стиль? Делитесь своим выбором в комментариях.