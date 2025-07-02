8 лучших умных часов с необычными функциями

Сегодня рынок буквально насыщен всевозможными вариантами умных часов. Большинство моделей присылают уведомления, некоторые позволяют принимать звонки, а отдельные устройства ориентированы на спорт и умеют считать потраченные калории во время тренировки. Разобраться в этом разнообразии не так просто. Мы собрали для вас подборку самых интересных моделей и расскажем, как каждый из этих компактных помощников будет работать с вами в течение дня.
Samsung Galaxy Watch 7
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 умеют отслеживать на постоянной основе сердечный ритм, уровень кислорода в крови, качество сна и даже уровень стресса.
Все показатели передаются в фирменное приложение Samsung Health с подробным отчётом и персональными рекомендациями.
Что умеют ещё?
- Измерять давление (понадобится специальная манжета)
- Корпус выдерживает активное использование из-за наличия в корпусе стали и сапфирового стекла
- Анализируют сон с дальнейшими рекомендациями
Xiaomi Smart Band 10
Совсем свежий и уже официально доступный в России — Xiaomi Smart Band 10. Один из самых популярных и доступных гаджетов с умными функциями. С его помощью можно принимать и читать уведомления, заниматься спортом (тут 150 режимов на выбор), а также следить за своим пульсом. В конце дня браслет предоставит подробный отчёт с рекомендациями.
Что умеют ещё?
- Отслеживают уровень стресса
- Несколько типов вибраций для разных уведомления
- Автономность до 20 дней на одном заряде
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2 были созданы с фокусом на профессиональных спортсменов, любителей экстрима и путешественников. В часах установлена система двухчастотного GPS (L1+L5): когда обычный GPS даёт сбои между высотами или в горах, Ultra 2 определит ваше местоположение с точностью до сантиметров.
Яркость дисплея с рабочим Always-On составляет внушительных 3000 нит, что значительно больше, чем у обычных умных часов. Автономность, как и у всех Apple Watch, не самая лучшая — около 72 часов, но для полноценной тренировки или марафонского забега этого будет достаточно.
Что умеют ещё?
- Принимают и отвечают на звонки (есть микрофон и динамик)
- Работают на глубине до 100 метров
- Измеряют уровень кислорода в крови
HUAWEI Watch Fit 4
HUAWEI Watch Fit 4 — интересный вариант для занятий спортом. Устройство даёт пошаговые инструкции для выполнения упражнений в виде анимаций. Кроме техники выполнения, часы подсказывают, когда можно приступить к новому упражнению или сделать паузу. Подробный обзор можете почитать по ссылке.
Что умеют ещё?
- Следят за уровнем стресса и дают рекомендации
- Круглосуточно мониторят показатели пользователя
- Отслеживают сердечный ритм, количество пройденных шагов, уровень кислорода в крови, фазы женского цикла и уровень стресса
Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 10 совмещают в себе функции спортивного помощника и устройства для экстренной поддержки. Часы внимательно следят за состоянием владельца во время тренировок, фиксируя пульс, дыхание, уровень активности и любые необычные изменения в движении.
Если произойдёт падение или серьёзное ДТП, гаджет использует набор датчиков — гироскоп, акселерометр, барометр, микрофон и GPS для точного определения происшествия и изменение положения тела. Устройство предложит связаться с экстренными службами, а при отсутствии ответа в течение 10 секунд самостоятельно отправит сигнал SOS и координаты спасателям. С такими часами можно тренироваться спокойно и чувствовать себя под надёжной защитой.
Что умеют ещё?
- Быстрая зарядка (за 1 час до 100%)
- Могут выявлять возможное апноэ (временная остановка дыхания во время сна)
- Удобное управление и приятная вибрация
HUAWEI Watch GT 5
HUAWEI Watch GT 5 — классика в мире умных часов с современными технологиями. Корпус из нержавеющей стали, яркий AMOLED-экран и до 14 дней без подзарядки. Часы поддерживают более 100 спортивных режимов: бег, плавание, йога и многое другое.
Встроенные датчики TruSense круглосуточно следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, стрессом и качеством сна, а также измеряют температуру кожи и дают советы по здоровью прямо в приложении.
Что умеют ещё?
- Отслеживают маршрут с помощью многочастотного GPS
- Голосовые подсказки во время тренировки
- Совместимы с Android и iOS
Amazfit A2323 T-Rex 3
Amazfit T-Rex 3 — крепкие смарт-часы для тех, кто не привык сидеть на месте. Модель прошла 15 жёстких испытаний и сертифицирована по стандарту MIL-STD-810G, что гарантирует устойчивость к солёной воде, вибрациям, коррозии, падениям, экстремальным температурам от -40 до +70°C и полную защиту от пыли и влаги.
Такой гаджет не подведёт ни на вершине горы, ни на глубине до 100 метров. Отличный выбор для спортсменов, военных, дайверов и путешественников.
Что умеют ещё?
- Точное определение маршрута за счёт поддержки нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou)
- Яркий AMOLED-экран, читаемый даже под солнцем
- Профессиональные режимы для экстремальных видов спорта: альпинизм, фридайвинг и многое другое
Nothing CMF Watch Pro 2
Nothing CMF Watch Pro 2 отлично разбираются во всех нюансах сна. Часы отслеживают не только ночной отдых, но и дневные периоды расслабления, чтобы вы всегда знали, как реально спите. Устройство не ограничивается сухой статистикой, а предлагает понятные советы: когда лечь спать, как скорректировать расписание и что улучшить, чтобы каждое утро встречать с энергией.
Что умеют ещё?
- Мгновенно фиксируют изменения пульса, уровень кислорода в крови и стресс на протяжении дня
- Работают до 11 дней без подзарядки
- Поддерживают AI-шумоподавление для чистого звука при звонках
Каждый из этих гаджетов может стать вашим личным помощником. А что важнее лично для вас: автономность, спортивные функции или стиль? Делитесь своим выбором в комментариях.
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