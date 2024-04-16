Стартовали продажи HONOR Magic 6 Pro в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи нового флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает на 30% более высокую производительность процессорных вычислений и на 25% улучшенную графику. Благодаря движку Qualcomm AI Engine, функции на базе искусственного интеллекта ускоряются до 98%.

Обновлённая функция камеры «Захват движения» на базе технологии HONOR AI Motion Sensing использует в 28 раз больший набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере HONOR Falcon автоматически распознавать и фотографировать лучшие моменты с появлением людей, животных и при выполнении 10 видов спортивных активностей.

HONOR Magic 6 Pro доступен в двух цветах: графитово-чёрном с матовым стеклом на задней панели и шалфейно-зелёном с отделкой из текстурной экокожи.

Стоимость версии с памятью 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. В период с 16 по 30 апреля действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и умные часы HONOR Watch 4 в подарок.