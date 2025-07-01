Red Dead Online неожиданно получил новое обновление

Впервые за два года Rockstar выпустила полноценное сюжетное обновление для Red Dead Online. Контентный апдейт получил название Strange Tales of the West Vol. 1 и добавил в игру четыре новые миссии с элементами хоррора и научной фантастики. Префикс «Vol. 1» говорит о том, что студия планирует продолжать мрачную линейку.

По сюжету игроки помогают писателю Теодору Левину, который собирает истории о странных событиях на Диком Западе. Каждая миссия отправляет в отдельный регион, где происходят необъяснимые явления.

В Армадилло разразилась эпидемия: жители превращаются в агрессивных зомби, а игрокам нужно собирать заражённые тела для анализа, отбиваясь от культистов. В другой миссии в поместье Брейтуэйт появились механические охранники — остатки экспериментов безумного учёного, создавшего разумные машины.

Остальные задания связаны с болотным чудовищем в Лаграсе и таинственным исчезновением учёного. Все миссии доступны через письмо от Левина, которое можно забрать в сундуке лагеря или на почте. После этого задания запускаются через телеграф или инвентарь.

Трейлер Strange Tales of the West Vol. 1:

Игроки, прошедшие любую из этих миссий до 4 августа, получат утроенные награды: золото, валюту RDO$ и опыт.

Обновление стало настоящей неожиданностью. Ранее Rockstar фактически прекратила активную поддержку Red Dead Online, и многие фанаты уже не ждали ничего нового.

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