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Благовещенск первым в России ввёл полный запрет на электросамокаты

За использование теперь штрафуют.
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Валентин Снежин сегодня в 16:26

Благовещенск стал первым городом в России, где полностью запрещено использование электросамокатов. Об этом сообщил мэр Олег Имамеев, заявив, что город «должен быть комфортным и безопасным для всех».

Теперь пользоваться электросамокатами и сдавать их в аренду в черте города официально нельзя. Запрет касается всех средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая частные устройства.

За нарушение предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч;
  • для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч.

По словам властей, такое решение принято для предотвращения аварий и конфликтов на улицах, особенно в пешеходных зонах. Пока в других городах идут обсуждения по ограничению скорости и доступных зон для СИМ, Благовещенск пошёл на полный запрет.

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Источник:
Телеграм
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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