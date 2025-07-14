Благовещенск первым в России ввёл полный запрет на электросамокаты

Благовещенск стал первым городом в России, где полностью запрещено использование электросамокатов. Об этом сообщил мэр Олег Имамеев, заявив, что город «должен быть комфортным и безопасным для всех».
Теперь пользоваться электросамокатами и сдавать их в аренду в черте города официально нельзя. Запрет касается всех средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая частные устройства.
За нарушение предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч;
- для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч.
По словам властей, такое решение принято для предотвращения аварий и конфликтов на улицах, особенно в пешеходных зонах. Пока в других городах идут обсуждения по ограничению скорости и доступных зон для СИМ, Благовещенск пошёл на полный запрет.
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