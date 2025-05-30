HONOR представил модели 400 и 400 Pro в Китае

Компания HONOR анонсировала в Китае серию смартфонов HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Обе модели делают упор на автономность, мощную зарядку и защиту по стандарту IP69, что делает их устойчивыми не только к дождю, но и к струям воды под давлением.

Ключевые особенности

Батарея : 7200 мАч (в 400), 80–90 Вт зарядка, до 50 Вт беспроводной зарядки (в 400 Pro), режим PowerExtend

: 7200 мАч (в 400), 80–90 Вт зарядка, до 50 Вт беспроводной зарядки (в 400 Pro), режим PowerExtend Процессоры : Snapdragon 7 Gen 3 (400) и Snapdragon 8 Gen 3 (400 Pro)

: Snapdragon 7 Gen 3 (400) и Snapdragon 8 Gen 3 (400 Pro) Дисплей : AMOLED 6,55″, FHD+, 1,07 млрд цветов, 3840 Гц ШИМ, HDR

: AMOLED 6,55″, FHD+, 1,07 млрд цветов, 3840 Гц ШИМ, HDR Память : до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища

: до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища AI-функции : MagicOS 9.0, AI Deepfake Detection, ассистент Google Gemini

: MagicOS 9.0, AI Deepfake Detection, ассистент Google Gemini Габариты : толщина 7,8 мм, вес 196 г

: толщина 7,8 мм, вес 196 г Защита: IP68 + IP69, выдерживает мороз до –20°C

Продажи и цена

Смартфоны поступят в продажу в Китае 6 июня 2025 года. Цены стартуют от 2124 юаней (~25 000 ₽ по текущему курсу).

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