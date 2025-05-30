HONOR представил модели 400 и 400 Pro в Китае

Компания HONOR анонсировала в Китае серию смартфонов HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Обе модели делают упор на автономность, мощную зарядку и защиту по стандарту IP69, что делает их устойчивыми не только к дождю, но и к струям воды под давлением.
Ключевые особенности
- Батарея: 7200 мАч (в 400), 80–90 Вт зарядка, до 50 Вт беспроводной зарядки (в 400 Pro), режим PowerExtend
- Процессоры: Snapdragon 7 Gen 3 (400) и Snapdragon 8 Gen 3 (400 Pro)
- Дисплей: AMOLED 6,55″, FHD+, 1,07 млрд цветов, 3840 Гц ШИМ, HDR
- Память: до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища
- AI-функции: MagicOS 9.0, AI Deepfake Detection, ассистент Google Gemini
- Габариты: толщина 7,8 мм, вес 196 г
- Защита: IP68 + IP69, выдерживает мороз до –20°C
Продажи и цена
Смартфоны поступят в продажу в Китае 6 июня 2025 года. Цены стартуют от 2124 юаней (~25 000 ₽ по текущему курсу).
Также были представлены:
- HONOR Pad 10: планшет с большим экраном, ценой от 1274 юаней, старт — 31 мая;
- HONOR Watch Fit: смарт-часы с мониторингом здоровья и AI-функциями, старт продаж — 28 мая, цена от 424 юаней.
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