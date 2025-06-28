Обзор Anker Soundcore Space One Pro: наушники, от которых трясёт

Я давно охочусь за полноразмерными наушниками, которые не просто воспроизводят музыку, а удобные, стильные и позволяют чувствовать каждую ноту. И вот, ко мне в руки попали Soundcore Space One Pro от Anker.

Soundcore Space One Pro позиционируются как флагманские Bluetooth-наушники с активным шумоподавлением, LDAC и Dolby Audio. Но давайте разбираться, что на самом деле они представляют.

Характеристики Anker Soundcore Space One Pro

Модель: Anker Soundcore Space One Pro

Габариты: 190,6×162,8×89 мм, 286 г

Тип: полноразмерные, беспроводные

Размер динамиков: 40 мм

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Сопротивление: 16 Ом

Чувствительность: 93 дБ

Микрофон: 6 шт

Автономность: 700 мАч, до 60 часов, до 4 часов музыки после 5-минутной подзарядки

Подключение и интерфейсы: Bluetooth 5.3, AUX (3,5 мм), USB Type-C

Поддержка кодеков: AAC, SBC, LDAC

Цена на момент обзора: 19 990 ₽

Внешний вид

Дизайн устройства выполнен в современном стиле с нотками «ретро». У меня на обзоре наушники в цвете Jet Black (черно-серый), более строгие и универсальные. Но есть и Cream White (кремово-белый) — светлая и стильная расцветка для тех, кто любит выделяться.

Шарниры металлические, складываются почти в сферу, что очень удобно. В сложенном виде наушники занимают минимум места. Хранить или перевозить их можно в специальном мешочке, который идет в комплекте. Хотя идеальным вариантом был бы твердый кейс.

Комплектация Soundcore Space One Pro

Корпус пластиковый, но приятный на ощупь. Используется как матовая, так и глянцевая текстура, что делает корпус визуально интересным. Наушники немного маркие, но отпечатки и следы, которые остаются, легко можно протереть.

Амбушюры и оголовье в Soundcore Space One Pro выполнены из матовой экокожи с бархатистой текстурой и мягким наполнителем внутри. Верхняя часть равномерно распределяет вес и не давит на голову даже при длительном использовании.

Амбушюры плотно прилегают к ушам и подстраиваются под форму головы, создавая пассивную шумоизоляцию даже без включения ANC. Единственный нюанс, как и у большинства наушников с экокожей, в жаркую погоду уши будут потеть. В остальном материал ощущается добротным, сборка аккуратная, без зазоров и ощущения дешевизны.

Физические элементы управления расположены удобно:

на левой чашке — кнопка включения/сопряжения и переключатель режимов шумоподавления;

на правой — управление громкостью, треками и ассистентом. Также здесь есть 3,5-мм аудиоразъём и порт USB-C для зарядки.

Приложение

Полный потенциал Space One Pro раскрывается только с приложением Soundcore. Оно простое и без лишнего: включаешь шумодав, настраиваешь прозрачность, смотришь заряд, обновляешь прошивку. Всё работает быстро, не бесит и не грузит.

Крутая деталь: при первом подключении сразу появляется подсказка, как правильно складывать наушники. Казалось бы, мелочь, но может спасти от случайной поломки.

В приложении также есть эквалайзер и готовые пресеты, поэтому можно адаптировать звук под свои предпочтения. Функция HearID помогает создать свой собственный аудиопрофиль после короткого теста слуха — полезно, если хочется добиться комфортного звучания без возни с ползунками вручную.

Есть и интересные фишки вроде Easy Chat. Суть в том, что если вы начинаете говорить, то музыка становится тише и включается режим прозрачности. Это удобно, когда нужно быстро ответить кому-то, не снимая наушники и не нажимая кнопки.

Звук, микрофон и впечатления

За звук в Space One Pro отвечают 40-миллиметровые драйверы, которые дают насыщенное и объемное звучание. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц, поддерживаются кодеки SBC, AAC и LDAC, а для владельцев Android-устройств доступен еще и Hi-Res Wireless.

Когда надеваешь Space One Pro, сразу попадаешь в приятный акустический вакуум. Пока я набирал данный текст, был ещё слышен ритмичный щёлк клавиш, но стоило включить музыку и всё вокруг будто ушло в тень. Посторонние звуки исчезают, а аудиопоток полностью захватывает внимание.

Звук в этих наушниках порадует любителей мощных басов. Низкие частоты здесь заметны сразу, они доминируют и создают «мясной» звук. Музыка звучит жирно, мощно, с характером. Иногда, кажется, что уши буквально вибрируют в ритм, будто сабвуфер встроили прямо в амбушюры.

Средние частоты немного теряются на фоне баса, но все же присутствуют, а вот высокие звучат четко и выразительно. Звуковая сцена широкая, объемная, особенно с активным шумоподавлением.

А вот режим Dolby Audio довольно спорная вещь. В фильмах или играх всё отлично, звук объемный и громкий, достигается эффект погружения. Но в музыке уже перебор: середина и бас лезут вперед, звучание становится пластмассовым и уши просто устают.

Также наушники можно использовать через аудиокабель 3,5 мм. Причем есть два режима: когда наушники выключены и просто передают звук напрямую, либо включены — режим DSP. Второй вариант позволяет использовать встроенные настройки и улучшения даже при проводном подключении.

Активное шумоподавление работает действительно хорошо, посторонние звуки на улице отлично отсекаются, кроме по-настоящему громких, например, клаксона. В фирменном приложении можно настроить шумоподавление под себя — сделать сильнее или слабее, либо вовсе выбрать прозрачный режим, чтобы слышать окружающие звуки.

Что касается качества микрофонов, здесь все на уровне. Их шесть — два отвечают за передачу голоса, а четыре за систему шумоподавления. Голос передается достаточно качественно, пусть и немного приглушенно. В тихих местах собеседник слышит хорошо, однако если выйти на улицу к оживленной дороге, то шумодав будет пытаться максимально загасить посторонние звуки и «съедать» часть фраз.

Автономность и зарядка

Производитель обещает до 40 часов работы Soundcore Space One Pro с активным ANC и до 60 часов без шумоподавления. На практике показатели близки к этим цифрам. В обычном режиме с активным ANC и громкостью около 50% получилось выжать примерно 38-40 часов. Если слушать на высокой громкости или активно пользоваться функциями, конечно, заряд будет тратиться быстрее.

Но в целом уровень автономности у Space One Pro достаточный, чтобы заряжать их раз в несколько дней и не переживать, что наушники «сядут» в самый неподходящий момент.

При этом сам процесс зарядки быстрый: от 0 до 100% наушники заряжаются примерно за два часа. А всего 5 минут у розетки дают около 8 часов музыки.

Итог

Если нужны универсальные наушники, способные и прокачать в пути, и не подвести в повседневности — Soundcore Space One Pro уверенно займут место в рюкзаке. Название оправдано: в них есть немного космоса.

Модель получилась сбалансированной: хороший звук, гибкая настройка, комфортная посадка и достойная автономность. Аудиофилам вряд ли хватит, но тем, кто ищет решение на каждый день, для работы, музыки, фильмов и игр — подойдут без вопросов.

Anatoly Плюсы Удобная посадка и складная конструкция

Мощный бас и внятные высокие частоты

Приложение с настройками и фишками

Реально работающий ANC

Приличная автономность Недостатки Перебор в Dolby Audio при прослушивании музыки

В жару амбушюры могут вызывать дискомфорт

Не самый чёткий микрофон в шумной обстановке



