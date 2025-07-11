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iPhone 17 Pro с экранами BOE будут продаваться только в Китае

Apple по-прежнему не уверена в стабильности и качестве продукции BOE на уровне глобальных поставок.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:14

Apple решила ограничить распространение моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с экранами от китайской компании BOE. Такие модели будут доступны исключительно для Китая. Об этом сообщает инсайдер Jukan Choi со ссылкой на источники в цепочке поставок.

На прошлой неделе стало известно, что BOE резко нарастила производство OLED-дисплеев, рассчитывая вернуть себе заметную долю в поставках компонентов для iPhone. Теперь же Apple одобрила последние панели китайского производителя для массового производства, но с важной оговоркой, что использоваться они будут только для устройств, предназначенных для внутреннего рынка Китая.

Сейчас основными поставщиками OLED для Apple остаются корейские Samsung Display и LG Display. BOE, несмотря на многолетние усилия, по-прежнему уступает им по яркости, энергоэффективности и надёжности панелей.

В 2022 году Apple приостановила сотрудничество с китайской компанией BOE, потому что обнаружила, что BOE внесла изменения в конструкцию OLED-дисплеев для iPhone 13 без согласования с Apple. В частности, BOE, испытывая нехватку компонентов и проблемы с производством, самовольно изменила ширину цепей в транзисторах, что нарушило требования Apple к качеству и надёжности.

Когда Apple обнаружила этот факт, она немедленно остановила поставки дисплеев от BOE. Позже, после пересмотра и исправлений, Apple разрешила BOE снова поставлять панели, но только в ограниченных объёмах и для iPhone 14.

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Источник:
Macrumors
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