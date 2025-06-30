Обзор Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+: смартфон с амбициями и пульсом на корпусе

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ — это не просто очередной среднебюджетный смартфон. Он сразу обращает на себя внимание: необычный дизайн, яркое оформление коробки, коллаборация с Honkai: Star Rail и достойное «железо». Уже на этапе распаковки создается ощущение, что перед тобой устройство с амбициями. Но так ли это на самом деле? Я провел со смартфоном больше двух недель и готов рассказать, что в нем по-настоящему впечатляет, а что — просто маркетинг.

Характеристики Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+

Модель: Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ (X6856)

Габариты: 163.36×74.53×7.99 мм, 209 г

Дисплей: 6.78 дюймов, AMOLED, 2436×1080 (FHD+), до 144 Гц, до 1300 нит, 100% DCI-P3, ШИМ 2304 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: 256 ГБ UFS4.0

Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX896, f/1.88, OIS; перископ — 50 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, 112°; фронтальная — 32 Мп, f/2.2, FOV 88.9°, FF

Батарея: 5200 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

ОС: XOS 15 (Android 15)

Связь: WiFi 6, LTE, 5G, 5.5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, 2×nano-SIM, USB Type-C

Цена на момент обзора: 42 999 ₽

Коллаборация с Honkai: Star Rail

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ старается произвести впечатление игрового смартфона — и делает это ярко. Комплект поставки упакован в бумажную обертку, оформленную в стиле популярной игры Honkai: Star Rail.

Под ней скрываются две коробки, выполненные уже в традиционном стиле Infinix, внутри которых находится основной комплект:

Смартфон

Адаптер питания на 100 Вт

Кабель USB-C на USB-C

Защитное стекло

Чехол Honkai: Star Rail

Коллекционная карточка Honkai: Star Rail с персонажем Ахерон

Купон CarlCard на 100 дней дополнительной гарантии в официальных сервисных центрах

Скрепка для SIM-лотка

Документация

Беспроводная зарядная станция MagPad на 30 Вт

Металлический гигант

Первая мысль, после того как я взял в руку NOTE 50 Pro+ 5G+ — «насколько же он крупный». Габариты 163,36×74,53×7,99 мм и вес 209 граммов говорят сами за себя. Смартфон в ладони ощущается массивно, в том числе из-за плоских граней без скруглений — напоминает флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra.

Тем, кто привык к легким и компактным смартфонам, этот может показаться слишком тяжелым. Но корпус не скользит и лежит в руке уверенно, ощущение надежности присутствует даже несмотря на габариты.

Передняя и задняя панели NOTE 50 Pro+ 5G+ выполнены из стекла, а рамки — металл ArmorAlloy, сплав дамасской стали и аэрокосмического алюминия. Использование таких материалов сразу делает смартфон тактильно приятнее, ощущения будто в руке дорогой флагман. Также есть защита от пыли и брызг IP64, так что под дождем устройство точно не подведет, а вот в воду лучше не ронять.

Infinix NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ 5G+

Всего расцветок три — фиолетовая, серая и Racing Grey (коллаборация с Design Works). У меня серая версия, которая в жизни имеет слегка бронзовый отлив. Как по мне выглядит стильно, но в то же время сдержанно.

Infinix любит экспериментировать с блоками камер и NOTE 50 Pro+ 5G+ не исключение. Смартфон получил восьмиугольный «пьедестал», на котором расположились три камеры, вспышка и модуль Active Halo.

Кратко пройдемся по элементам управления. На правой грани находится кнопка питания, она же отвечает за быстрый вызов ИИ-ассистента. На левой — две кнопки управления громкостью. Сверху располагается динамик, микрофон и ИК-порт, а снизу — динамик, микрофон, разъем USB-C и лоток для двух SIM-карт.

Кстати, за звук в NOTE 50 Pro+ 5G+ отвечает JBL. Об этом свидетельствует логотип на верхней грани. Звук громкий, но невыразительный, особенно не хватает низких частот. При этом потребности большинства пользователей он удовлетворит, но ждать чего-то особенно точно не стоит.

Как итог, NOTE 50 Pro+ 5G+ — крепкий, массивный и уверенный в себе смартфон с явной ориентацией на молодую аудиторию и акцентом на стиль. Однако визуально назвать смартфон «геймерским» язык не повернется.

Active Halo

Отдельно хочу остановиться на вышеупомянутом Active Halo. На первый взгляд кажется, что это просто декоративная штука для красоты, но на деле модуль оказался функциональным.

Его первая цель — подсветка. Световые эффекты появляются в разных ситуациях: когда приходит уведомление, кто-то звонит, включается фототаймер или видеозапись, подключена зарядка или работает голосовой помощник Folax.

Выглядит это стильно — особенно в темном помещении или когда телефон лежит экраном вниз. Не скажу, что подсветка как-то кардинально меняет пользовательский опыт, но приятно, когда есть визуальная обратная связь.

Вторая цель и, вероятно, одна из ключевых особенностей NOTE 50 Pro+ 5G+ — встроенный в Active Halo датчик измерения пульса и кислорода в крови. Я попробовал — работает! Конечно, это не медицинский прибор, но показатели он выдает, и они близки к значениям фитнес-браслета, которым я пользуюсь.

Учитывая, что это смартфон, а не носимое устройство, само наличие такой фишки вызывает интерес. Да и сам процесс выглядит немного футуристично — кладешь палец на модуль возле камер и через несколько секунд получаешь результат.

В общем, Active Halo — это не просто подсветка, а вполне функциональный элемент, который делает смартфон чуть более живым и полезным в повседневных мелочах.

Экран 144 Гц

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ получил большой дисплей — целых 6,78 дюймов. Это AMOLED-матрица с разрешением 2436×1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит. Экран яркий, сочный и отлично читается даже при попадании прямых солнечных лучей.

Отдельно хочу остановиться на частоте обновления. 144 Гц — звучит круто, но на деле большинство мобильных игр и приложений все равно работают максимум в 60-120 Гц, так что разницу заметить сложно.

«Из коробки» цветопередача приятная, спокойная, картинка без явного ухода в теплые или холодные оттенки. Для любителей более насыщенных цветов есть режим «яркий», а также ручная настройка цветовой температуры. Контрастность, как и положено AMOLED, на высоте. Углы обзора широкие — смотреть на экран комфортно с любого ракурса.

Сканер отпечатка пальца встроен прямо в экран и прижат к нижней грани. Работает быстро и стабильно — разблокировка происходит практически моментально, даже если дисплей выключен. За время использования он не подвел ни разу. Хотя я предпочитаю все-таки использовать разблокировку по лицу.

Фронтальная камера расположена в аккуратном круглом вырезе по центру. Естественно, есть аналог Dynamic Island — Dynamic Bar. Панель отображает важные системные уведомления и поддерживает сторонние приложения, в том числе Яндекс Музыку.

Для игр и не только

«Сердцем» NOTE 50 Pro+ 5G+ стал процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ, а также 256 ГБ постоянной памяти.

На практике смартфон ведет себя очень шустро: интерфейс работает плавно, приложения открываются моментально. Даже если открыть много приложений устройство не «задыхается». Результаты синтетических тестов представлены в таблице ниже.

Тест Результат Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ Geekbench Single 982 Geekbench Multi 3389 Geekbench OpenCL 7776 Geekbench Vulkan 8310 AnTuTu (1 прогон) 1 284 687 AnTuTu (2 прогон) 1 255 741 AnTuTu (3 прогон) 1 261 258 AnTuTu (4 прогон) 1 256 844 AnTuTu (5 прогон) 1 286 661 CPU Throttling Test (Max) 296,252 GIPS CPU Throttling Test (Avg) 246,481 GIPS CPU Throttling Test (Min) 224,559 GIPS CPU Throttling Test (просадка) 23%

Первым делом сразу захотелось поиграть в Honkai: Star Rail. Не зря же Infinix сделала коллаборацию именно с этой игрой. На высоких настройках графики смартфон выдает стабильные 60 FPS. Спустя 10-15 минут игры нагрев корпуса ощущается, но не вызывает дискомфорта.

Аналогичная ситуация в Genshin Impact. Но в этой игре спустя 10-15 минут частота кадров снизилась до 40-45 FPS.

В общем, железо здесь достойное — с повседневными задачами и тяжелыми приложениями справляется легко. Это не уровень флагманов, но для своего класса смартфон показывает себя уверенно и стабильно.

Два года обновлений и Infinix AI

Отдельно хочу остановиться на системе и фирменных ИИ-функциях. NOTE 50 Pro+ 5G+ работает на Android 15 с оболочкой XOS 15. Infinix обещает три года патчей безопасности и два крупных обновления ОС, так что смартфон доживет как минимум до Android 17. В 2025 году такое решение выглядит спорно, так как производители уже переходят на поддержку в течение 5-7 лет.

После обзора коллеги на TECNO CAMON 40 мне было интересно опробовать функции Infinix AI на NOTE 50 Pro+ 5G+. Их здесь действительно немало, и они охватывают довольно широкий спектр задач — от банальной корректировки текста до обработки звонков и фото.

Например, голосовой помощник Folax на базе DeepSeek-R1. Активировать его можно с помощью удержания кнопки питания, смахнув вверх от нижнего края, дважды нажав по панели навигации внизу или с помощью голосовой команды «Hi Folax». Он умеет отвечать на вопросы, искать информацию, записывать заметки, устанавливать напоминания и писать тексты по запросу.

«Телефонный помощник» умеет автоматически отвечать на вызовы, переводить речь в режиме реального времени и делать краткое резюме разговора после его завершения. По умолчанию выбран английский язык, но я нашел в настройках поддержку русского — достаточно будет его скачать. Проверил — фишка реально работает, хотя переводит с небольшой задержкой в 2-3 секунды. При этом текст разговора выводится на экран, а собеседника предупреждают об использовании функций, в частности перевода. После разговора найти расшифровку и краткую сводку можно в журнале вызовов.

«Помощник для перевода» — еще одна любопытная функция. Просто выделяешь нужный фрагмент — и через секунду появляется перевод. Приятно, что все работает внутри системы и не нужно копировать фрагмент и вставлять в сторонний переводчик.

Кроме того, есть «Инструменты для мессенджеров». ИИ проанализирует содержание видео- или аудиозвонка в мессенджере и создаст расшифровку с ключевой информацией, а также в реальном времени будет переводить вашу речь и речь собеседника. Работает по сути точно так же как и с обычными вызовами.

Естественно, есть помощник для работы с документами и текстом. ИИ просматривает текст и вытаскивает ключевые моменты. При работе с текстом, будь то заметки или переписка, ИИ помогает переформулировать предложения, исправить ошибки и даже сократить объем без потери смысла. Я тестировал на нескольких PDF-файлах с технической документацией — сводки были краткие, но вполне осмысленные. Кстати, за эти функции отвечает тот самый вышеупомянутый Folax.

Заметки и наброски превращаются в полноценные изображения с помощью инструмента «Заметки AI». Это может быть интересно, если вы увлекаетесь скетчингом или просто хотите визуализировать идею. Я нацарапал на экране грубый эскиз дерева, а ИИ предложил пять вариантов в разном стиле.

Кроме того, есть следующие ИИ-функции:

Сводка звукозаписи — преобразование аудио в текст и создание резюме сказанного.

Генератор обоев AI — создание эксклюзивных обоев.

Фрагмент AI — отделить объект на фото от фона.

Улучшить качество видео с помощью AI — умная обработка видео, которая повышает разрешение и улучшает цвета.

Круг для поиска — можно обвести предмет и найти информацию о нем в интернете.

В целом, функции интересные, особенно для устройства в среднем сегменте. Работают они по-разному — что-то на уровне демо, что-то действительно помогает. По моим ощущениям, потенциал у Infinix AI есть, особенно если Infinix продолжит ее развивать.

Кстати, в разделе Infinix AI можно активировать «Обработку на устройстве». В таком случае, все данные будут обрабатываться на смартфоне, подключение к интернету не потребуется. Будет актуально для тех, кто заботится о своей конфиденциальности.

Хорошие камеры с нюансом

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ получил три основные камеры, и каждая отвечает за свою задачу. Основной модуль и 50-мегапиксельный перископ днем показывают себя с лучшей стороны — кадры четкие, цвета выглядят реалистично, без лишней насыщенности. Фотографии получаются не «плоскими», в них остается глубина даже в сложных условиях.

Макро-фото можно делать как на основной модуль (минимальная дистанция фокусировки 10 см), так и на перископ (минимальная дистанция фокусировки 25 см). Снимки выглядят детализировано и эффектно. Вот несколько примеров.

Ночные снимки в режиме Super Night получаются достаточно качественными, без шумов, но через чур насыщенными и светлыми. При этом яркие источники света (например, фонари) бликуют.

А вот «сверхширик» традиционно простоват. Деталей меньше, по цветам иногда мажет, но со своей основной задачей — захватить больше пространства — справляется.

Что касается видео, то максимальное качество — 4K при 60 кадрах в секунду. Стабилизация работает, даже при съемке на ходу картинка остается относительно плавной. Записи выглядят прилично — не флагманский уровень, но вполне достойно.

Единственная проблема с камерами — теряющийся фокус при зуме от 3х и больше. При этом проблема не постоянная, мне удавалось делать снимки со 100-кратным приближением.

Хватит надолго

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ получил кремний-углеродный аккумулятор на 5200 мАч. В повседневной жизни смартфон показал себя с лучшей стороны. С утра до позднего вечера он спокойно «доживает», а чаще всего вытягивает и полтора дня без подзарядки.

При умеренном использовании с мессенджерами, соцсетями, звонками, музыкой и мобильным интернетом его хватит примерно на 6-7 часов экрана. Если запускать игры, то конечно, заряд начнет убывать быстрее.

Зарядка по проводу — отдельная тема. Адаптер питания на 100 Вт идет в комплекте. С 1% до 100% смартфон заряжается примерно за полчаса. Кроме того, в коробке есть беспроводная MagPad на 30 Вт. Через нее полный цикл зарядки займет около полутора часов. При этом смартфон поддерживает беспроводную зарядку MagCharge до 50 Вт.

Итого

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ — это смартфон, который старается удивить и местами действительно это делает. Он предлагает стильный стеклянный корпус с металлическими рамками, AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, приличную автономность, быструю зарядку, достойное «железо» и кучу ИИ-функций.

Несмотря на попытку «играть в премиум», NOTE 50 Pro+ 5G+ не идеален, но и не претендует на звание флагмана. Это гаджет для тех, кто хочет получить максимум возможностей за разумные деньги, пусть и с парой «шероховатостей».

Anatoly Плюсы Богатая комплектация

AMOLED-экран 144 Гц

Достойная автономность

Широкий набор ИИ-функций

Использование в корпусе стекла и металла

Высокая производительность и до 24 ГБ ОЗУ

Датчик измерения пульса и кислорода в крови

Качественные фото на основную камеру и перископ Недостатки Смартфон массивный и подойдет не всем

Проблемы со 100-кратным зумом

Слабая широкоугольная камера

Два года обновлений ОС

Спорный звук



