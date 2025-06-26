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Death Stranding 2: On the Beach официально вышла на PlayStation 5

Игра доступна с полной локализацией на русском языке.

26 июня состоялся долгожданный релиз игры Death Stranding 2: On the Beach. Новая игра от Хидэо Кодзимы стала доступна всем владельцам стандартного издания на консоли PlayStation 5 с полной локализацией на русском языке.

Проект уже получил высочайшие оценки как от критиков, так и от игроков. По данным магазина PS Store, игра на момент публикации материала имеет рейтинг 4,95 из 5.

Сиквел продолжает сюжетную линию Сэма Бриджеса. Ему вновь предстоит объединиться с Фрэджайл и подключить к хиральной сети всю Австралию, чтобы предотвратить угрозу вымирания человечества.


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Что показали на State of Play: Death Stranding 2, Metro и новая игра Хидео Кодзимы
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