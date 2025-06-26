Death Stranding 2: On the Beach официально вышла на PlayStation 5

26 июня состоялся долгожданный релиз игры Death Stranding 2: On the Beach. Новая игра от Хидэо Кодзимы стала доступна всем владельцам стандартного издания на консоли PlayStation 5 с полной локализацией на русском языке.

Проект уже получил высочайшие оценки как от критиков, так и от игроков. По данным магазина PS Store, игра на момент публикации материала имеет рейтинг 4,95 из 5.

Сиквел продолжает сюжетную линию Сэма Бриджеса. Ему вновь предстоит объединиться с Фрэджайл и подключить к хиральной сети всю Австралию, чтобы предотвратить угрозу вымирания человечества.



