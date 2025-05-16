Что взять с собой в поездку: полезные гаджеты для отпуска и вылазок

Лето — время отпусков, приключений и незапланированных фото на фоне закатов. Но перед поездкой неизменно встаёт вопрос: «Какие гаджеты взять с собой, чтобы отдых прошёл комфортно, а контент — не исчез в дороге вместе с зарядкой телефона?»

Для тех, кто думает об оснащении заранее, а не в момент: «Пристегните ремни, мы взлетаем», мы собрали подборку полезных устройств для путешествий. Расскажем, как не остаться без связи в поезде, на чём слушать музыку в лесу и какой компактный штатив подойдёт для влогов и TikTok.

Если вы не прочь поностальгировать, внешний аккумулятор Disney — идеальный выбор. Выпущенный по официальной лицензии, он доступен сразу в трёх вариантах: с силуэтом Микки Мауса, медведем Лотсо из «Истории игрушек» и Винни-Пухом. Такой повербанк точно не останется незамеченным ни в поездке, ни в кафе, ни на рабочем столе.

Но за привлекательной внешностью скрывается и достойная начинка. Аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку (до 22.5 Вт) и может одновременно питать до трёх устройств. На корпусе — три встроенных кабеля: USB-C, Lightning и microUSB, а также цифровой дисплей с отображением заряда в процентах. Никаких лишних проводов — всё уже встроено.

Пауэрбанк QS-D02 станет отличным спутником в дороге, особенно если вы путешествуете налегке и не хотите возиться с кучей проводов и переходников. А ещё — это просто мило. Потому что зарядка с Микки — всегда чуть-чуть волшебство.

Цена: 2 069 ₽

Компактные беспроводные наушники QS-13 — не просто гаджет, а игровой аксессуар в стиле Disney. Зарядный кейс украшен силуэтом одного из популярных персонажей на выбор: Микки Мауса, Винни-Пуха или Медведя Лотса и дополнен вращающейся внутренней частью, которую приятно крутить в руках, как спиннер. Такой дизайн делает использование наушников чуть более весёлым и тактильно увлекательным.

По форме наушники напоминают классические AirPods: лаконичные, с глянцевым корпусом и сенсорным управлением. На одном заряде наушники работают до 6 часов, кейс добавляет ещё 16 — в сумме до 20 часов прослушивания.

Наушники QS-13 подойдут в качестве подарка любому фанату Disney. Наушники, которые хочется носить и показывать.

Цена: 1 532 ₽

Чтобы из путешествия остались не только сувениры, но и достойный видеоконтент, стоит взять с собой стабилизатор Edward. Он помогает снимать плавные ролики без дрожания, делать групповые фото и подсвечивать кадр в тёмное время суток.

Edward объединяет сразу три функции: стабилизатор, селфи-палку и штатив. Смартфон надёжно фиксируется в горизонтальном или вертикальном положении, а встроенная система стабилизации обеспечивает чёткое изображение даже в движении.

В корпус встроена съёмная LED-подсветка. Она работает до 80 минут на полной яркости и до 15 часов 40 минут в экономичном режиме. Заряжается вместе с основным устройством и может использоваться отдельно, например, как портативный фонарик.

Edward подойдёт тем, кто любит снимать на смартфон и хочет получать результат без компромиссов — светло, чётко и стабильно. Тем, кто ищет более продвинутое решение, стоит присмотреться к его «старшему брату» — стабилизатору Steven от BukaTech.

Цена: 1 532 ₽

Любите петь, устраивать вечеринки и не хотите расставаться с хорошим звуком даже в дороге? Портативная караоке-колонка Ella справится со всем этим — и даже больше.

В компактном корпусе скрыты два динамика общей мощностью 20 Вт. Звук чистый, громкий, с хорошим запасом по объёму. В комплекте — два беспроводных микрофона, чтобы можно было петь дуэтом и устраивать импровизированные баттлы где угодно: на даче, в поездке или прямо в квартире.

Аккумулятор ёмкостью 3600 мАч обеспечивает до 7 часов воспроизведения при 50% громкости. Этого хватит на полноценную вечеринку без подзарядки. Подключиться к колонке можно по Bluetooth, через AUX-кабель, а также воспроизводить музыку с USB-накопителя или SD-карты.

Ella — это компактный центр притяжения для любой компании. Не требует настройки, легко переносится, а встроенная RGB-подсветка превращает звук в шоу.

Цена: 4 860 ₽

Divoom Itour-S — лёгкая, прочная и удобная колонка для поездок, прогулок и любых активных сценариев. Весит всего 110 граммов при длине корпуса 8 см — помещается даже в ладони, не говоря уже о кармане рюкзака.

Несмотря на компактный размер, звук остаётся чистым и насыщенным — громкости достаточно как для прослушивания музыки, так и для фона в небольшой компании. Встроенный микрофон позволяет использовать колонку как гарнитуру: можно принимать звонки, не доставая телефон.

Устройство крепится к одежде или ремню с помощью надёжной клипсы, а защита от влаги и пыли делает её подходящей для улицы, поездок, дачи или туризма.

Автономность достигает 7 часов — вполне хватит на активный день без подзарядки.

Itour-S — отличный вариант не только для отпуска, но и для повседневного использования: в офисе, дома или в поездке по городу.

Цена: 4 860 ₽

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