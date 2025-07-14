В iOS 26 наконец можно поставить любой рингтон без GarageBand и Mac

Apple спустя 17 лет упростила установку пользовательских рингтонов на iPhone — теперь достаточно просто скачать файл и выбрать его из «Файлов». Без iTunes, GarageBand и танцев с Mac.

С выходом iOS 26 Apple наконец разрешит пользователям iPhone устанавливать собственные рингтоны без лишних сложностей. Теперь больше не нужны ни GarageBand, ни Mac, ни какие-либо сторонние приложения. Достаточно просто скачать короткий аудиофайл и нажать пару кнопок.

Раньше кастомизация рингтонов превращалась в квест: нужно было обрезать песню до 30 секунд, конвертировать в нужный формат, либо купить готовый рингтон за $5 в iTunes.

Теперь всё проще.

Как установить свой рингтон в iOS 26:

Обновитесь до iOS 26 (пока доступна только в «бете»); Скачайте аудиофайл в формате MP3 или M4A, длительностью не более 30 секунд; Откройте его через приложение «Файлы» на iPhone; Зажмите файл, нажмите «Поделиться», затем выберите «Сделать рингтоном»; Готово — теперь рингтон появится в настройках звука.

Установить мелодию можно как стандартный сигнал, так и для конкретной SIM-карты или контакта. Удалить тоже просто, достаточно сделать свайп влево в списке рингтонов в настройках.

Apple наконец перестала защищать рингтоны как продукт и это радостная новость для всех, кто устал от стандартной «Маримбы». Полный релиз iOS 26 ожидается осенью, одновременно с запуском iPhone 17.

Также в сети появилось фото чехлов для всей линейки iPhone 17.