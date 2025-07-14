Новости

В iOS 26 наконец можно поставить любой рингтон без GarageBand и Mac

На это Apple потребовалось 17 лет.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:25

Apple спустя 17 лет упростила установку пользовательских рингтонов на iPhone — теперь достаточно просто скачать файл и выбрать его из «Файлов». Без iTunes, GarageBand и танцев с Mac.

С выходом iOS 26 Apple наконец разрешит пользователям iPhone устанавливать собственные рингтоны без лишних сложностей. Теперь больше не нужны ни GarageBand, ни Mac, ни какие-либо сторонние приложения. Достаточно просто скачать короткий аудиофайл и нажать пару кнопок.

Раньше кастомизация рингтонов превращалась в квест: нужно было обрезать песню до 30 секунд, конвертировать в нужный формат, либо купить готовый рингтон за $5 в iTunes.

Теперь всё проще.

Как установить свой рингтон в iOS 26:

  1. Обновитесь до iOS 26 (пока доступна только в «бете»);
  2. Скачайте аудиофайл в формате MP3 или M4A, длительностью не более 30 секунд;
  3. Откройте его через приложение «Файлы» на iPhone;
  4. Зажмите файл, нажмите «Поделиться», затем выберите «Сделать рингтоном»;
  5. Готово — теперь рингтон появится в настройках звука.

Установить мелодию можно как стандартный сигнал, так и для конкретной SIM-карты или контакта. Удалить тоже просто, достаточно сделать свайп влево в списке рингтонов в настройках.

В iOS 26 наконец можно поставить любой рингтон без GarageBand и Mac

Apple наконец перестала защищать рингтоны как продукт и это радостная новость для всех, кто устал от стандартной «Маримбы». Полный релиз iOS 26 ожидается осенью, одновременно с запуском iPhone 17.

Также в сети появилось фото чехлов для всей линейки iPhone 17.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Apple
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple выпустила iOS 18.6 beta 3
В сети появилось фото чехлов для всей линейки iPhone 17
iPhone 17 Pro с экранами BOE будут продаваться только в Китае
В сети появилось видео с макетом iPhone 17 Air в чёрном цвете
Apple выпустит iPhone 17e весной 2026 года
iPhone 17 Air выйдет в почти белом цвете
Apple выпустила iOS 26 Beta 3: стеклянный эффект стал менее заметным
Инсайдер: iPhone 17 Pro Max получит рекордную батарею на 5000 мАч
FaceTime в iOS 26 блокирует видео при малейшей обнажёнке
Apple разрабатывает камеру, способную снимать как человеческий глаз
Apple начала тестировать прототип складного iPhone
Apple расширяет XR-направление: в разработке пять новых устройств
Логотип Apple на iPhone 17 Pro сместится вниз
Apple запатентовала гибкую диафрагму для камер iPhone
iPhone 17 Pro показали в новом чёрном цвете
iPhone 17 могут выпустить в новом цвете
Apple выпустила iOS 18.6 beta 1 для разработчиков
Apple начнёт выпускать публичные бета-версии прошивок для AirPods
Apple не планирует выпускать macOS на iPad
Какие iPhone получат iOS 26?

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK