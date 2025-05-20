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Продажи планшета HONOR Pad X9a стартовали в России

Стоимость новинки — от 26 990 рублей.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж планшета HONOR Pad X9a. Новинка получила тонкий металлический корпус (6,77 мм при весе 475 граммов), яркий экран и емкий аккумулятор.

Планшет оснащён 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая снижение уровня синего света и отсутствие мерцания.

Аппаратной основой HONOR Pad X9a стал процессор Qualcomm Snapdragon 685 4G. Его дополняют 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Цены на устройство следующие:

  • HONOR Pad X9a (6/128 ГБ) — 26 990 рублей
  • HONOR Pad X9a (8/256 ГБ) — 28 990 рублей

В период с 20 мая по 9 июня покупателям доступно специальное предложение: скидка 7 000 рублей и подарок на выбор — наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 или стилус HONOR CHOICE Pencil в подарок.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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