Продажи планшета HONOR Pad X9a стартовали в России

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж планшета HONOR Pad X9a. Новинка получила тонкий металлический корпус (6,77 мм при весе 475 граммов), яркий экран и емкий аккумулятор.

Планшет оснащён 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая снижение уровня синего света и отсутствие мерцания.

Аппаратной основой HONOR Pad X9a стал процессор Qualcomm Snapdragon 685 4G. Его дополняют 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Цены на устройство следующие:

HONOR Pad X9a (6/128 ГБ) — 26 990 рублей

HONOR Pad X9a (8/256 ГБ) — 28 990 рублей

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