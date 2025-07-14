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Китайский бренд BAW вышел на российский рынок с минивэном и внедорожником

Ещё один китайский автопроизводитель, официально начавший продажи в России. Первыми моделями стали минивэн MPV и рамный внедорожник 212.
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Вадим Майков сегодня в 19:43

На российский рынок вышел новый китайский автопроизводитель BAW. Стартовое предложение включает две модели: универсальный минивэн MPV и брутальный внедорожник 212. Обе машины уже доступны для заказа в разных комплектациях.

BAW MPV: от 2,49 млн рублей

Базовая версия минивэна обойдётся в 2 495 000 рублей. В этом исполнении предусмотрены только два передних сиденья, а заднее пространство отдано под грузовой отсек. Несмотря на коммерческую направленность, комплектация включает кондиционер, подогрев руля и лобового стекла, электропакет и зеркала с обогревом.

Вариант с полноценным семиместным салоном стоит 2 649 000 рублей. Во всех версиях устанавливается 2-литровый мотор мощностью 144 л.с., задний привод и на выбор «механика» или восьмиступенчатый «автомат».

BAW 212: от 2,95 млн рублей

Китайский бренд BAW вышел на российский рынок с минивэном и внедорожником
Китайский бренд BAW вышел на российский рынок с минивэном и внедорожником

Внедорожник BAW 212 с рамной конструкцией и 2-литровым турбомотором (238 л.с.) уже доступен в трёх комплектациях. Все версии идут с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом.

  • Machinist (2 945 000 руб.): базовая комплектация, адаптированная для бездорожья.
  • Adventure (3 395 000 руб.): включает системы помощи водителю, круговой обзор, адаптивный круиз, ночной режим зеркала и расширенный комфорт.
  • Long Wind (3 649 000 руб.): добавляет обогрев всех стёкол, 12,3-дюймовый дисплей, 4G-модуль и интерьер из экокожи.

BAW делает ставку на практичность, простоту и выносливость, рассчитывая занять нишу в сегменте коммерческого транспорта и доступных внедорожников.

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Источник:
BAW
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