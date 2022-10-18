5 лучших мышек для macOS и Windows

Качественная мышка отличный инструмент для комфортной и длительной работы. Рука должна не уставать, курсор слушаться, а кнопки срабатывать без промедлений. Кто-то скажет, а какая разница, какая мышка? Вот купил в ближайшем магазине за 300 рублей и пойдёт! Нет, разница есть и она огромная.

Если вы ищете отличную мышку, которая полностью оправдает ваши ожидания и свой ценник, то вы зашли по адресу. Внизу 5 лучших представителей, которые можно купить уже сегодня и пользоваться ими долгое время.

Logitech MX Master 3

Настоящая находка среди мышек, которая идеально работает с macOS и работает от встроенного аккумулятора. Основной акцент сделан на программистов и творческих исполнителей. Встроенного аккумулятора хватает на 50 дней беспрерывной работы.

Она удобно лежит в руке, оснащена металлическими элементами и способна быстро переключаться на 3 устройства. Также отличным дополнением к ней станет клавиатура из одноимённой серии MX. Сам пользуюсь, поэтому максимальная рекомендация.

Цена: 8 300 ₽

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Logitech MX Anywhere 3

Ещё один достойный представитель Logitech. Мышка идеально размещается в руке, работает на любой поверхности (стекло, в том числе!) и оснащена металлическим колесом. Встроенного аккумулятора хватит на месяц активной работы, а благодаря компактности, её всегда можно носить с собой. При этом её форма позволяет пользоваться любой рукой.

Есть поддержка iPad и до трёх переключений. На выбор сразу три цвета: белая, черная и розовая. Подбирайте под себя и в путь. В редакции ей пользуется один сотрудник и говорит, что любит всем сердцем.

Цена: 7 100 ₽

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Satechi M1

Мышка, которая разработана в самой Калифорнии. Именно в ней прямой ориентир на пользователей macOS. Даже окраски мышки в точности повторяют цвета гаджетов Apple, но если хочется чего-то особенного, можно выбрать розовый или голубой вариант.

Как и полагается, корпус сделан из металла и пластика, а за всю автономность отвечает встроенным аккумулятор. Также у нас нашёлся её преданный поклонник, который всюду с ней. Дополнительной к ней можно взять клавиатуру от Satechi.

Цена: 3 100 ₽

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Xiaomi Mi Portable Mouse 2

Без Xiaomi никуда. Китайский производитель давно выделяется своими мышками и некоторые из них получают вторую версию. Внешним видом она напоминает предыдущую Satechi M1, но сильно отличается в цветовых вариантах от палитры Apple и обладает плоским дизайном.

Тут также металлический корпус и поддержка переключений между двумя устройствами. Основной минус заключается в батарейках, но по словам производителя, их должно хватать на 9 месяцев активной работы.

Цена: 1 400 ₽

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Razer Pro Click

Razer — это не только аксессуары для геймеров, но и отличная техника для работы. Если вы ярый фанат этого бренда, то мышка придётся вам по душе.

Она обладает сенсором с разрешением 16 000 DPI, а встроенного аккумулятора должно хватать до 400 часов автономной работы. При этом есть возможность подключения до 4 устройств. Естественно, она удобная и отлично чувствуется в руке.

Цена: 6 800 ₽

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Напишите в комментариях, какая у вас сейчас мышка и какая из подборки вас заинтересовала. Буду рад почитать!

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