Apple выпустила iOS 26.7.2 и iOS 18.7.11. Почему владельцам iPhone стоит обновиться

Apple выпустила iOS 18.7.11 и iPadOS 18.7.11 с исправлением уязвимости CoreGraphics для старых устройств. Обновления получили iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и iPad седьмого поколения, которые не поддерживают iOS 26.

Обработка специально подготовленного вредоносного файла могла привести к выполнению произвольного кода. Apple сообщила, что ей известно о возможном использовании уязвимости в чрезвычайно сложной атаке на конкретных людей, использовавших версии iOS до iOS 27.

Одновременно вышли iOS 26.7.2 и iPadOS 26.7.2, в которых исправлены 134 уязвимости. Ни одну из них Apple не отметила как использовавшуюся в реальных атаках.

Обновления уже доступны. На iPhone и iPad установить их можно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».