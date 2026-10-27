Grand Theft Auto VI может потребовать 210 ГБ на PS5

Grand Theft Auto VI (GTA VI) может потребовать загрузки 210 ГБ на PlayStation 5. Как сообщает Engadget со ссылкой на датамайнера PlayStation Game Size, предзагрузка откроется 12 ноября 2026 года, за неделю до релиза.

Пока неизвестно, обозначают ли 210 ГБ размер самой игры или весь объём, необходимый для установки. Дополнительное место под временные файлы установщика в этой цифре может быть не учтено.

В публикации датамайнера также указаны цена стандартного издания — 79,99 доллара — и запуск 19 ноября в полночь. Размер загрузки и сроки предзагрузки официально не подтверждены.