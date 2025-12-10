Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году

Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных бесплатных игр приложений в американском App Store. В 2025 году первое место среди приложений занял ChatGPT, который годом ранее находился на четвертой строчке.
В десятку лидеров вошли:
- ChatGPT;
- Threads;
- Google;
- TikTok;
- WhatsApp*;
- Instagram*;
- YouTube;
- Google Maps;
- Gmail;
- Google Gemini.
Самой скачиваемой бесплатной игрой стала Block Blast!, за ней расположились Fortnite и Roblox. В топ-10 также вошли Township, Pokémon TCG Pocket, Royal Kingdom, Clash Royale, Vita Mahjong, Whiteout Survival и Last War: Survival.
*принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
