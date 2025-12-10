Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году | The GEEK
Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году

Apple опубликовала свой ежегодный список самых скачиваемых игр и приложений за год.
Редакция The GEEK сегодня в 20:46

Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных бесплатных игр приложений в американском App Store. В 2025 году первое место среди приложений занял ChatGPT, который годом ранее находился на четвертой строчке.

В десятку лидеров вошли:

  1. ChatGPT;
  2. Threads;
  3. Google;
  4. TikTok;
  5. WhatsApp*;
  6. Instagram*;
  7. YouTube;
  8. Google Maps;
  9. Gmail;
  10. Google Gemini.

Самой скачиваемой бесплатной игрой стала Block Blast!, за ней расположились Fortnite и Roblox. В топ-10 также вошли Township, Pokémon TCG Pocket, Royal Kingdom, Clash Royale, Vita Mahjong, Whiteout Survival и Last War: Survival.

*принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

