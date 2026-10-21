Представлен Honor WIN Turbo 2 — субфлагманский смартфон с АКБ на 12 070 мАч

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманских игровых смартфонов Honor WIN 2 и WIN RT2, а вместе с ними дебютировал субфлагман Honor WIN Turbo 2. В отличие от старших собратьев, в этой версии нет активной системы охлаждения, основной сенсор камеры стал проще, а также установлен самый слабый чип из серии «WIN 2». В остальном, новинка схожа по техническим характеристикам с Honor WIN RT2.

Honor WIN Turbo 2 получил 6,89-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 3104 х 1440 точек и частотой обновления до 185 Гц, тач на 520 Гц, ШИМ — 5920 Гц. Максимальная яркость экрана достигает до 2000 нит, а соотношение сторон составляет 19,4:9.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon 8s Gen 4 с графикой Adreno 825. Ёмкостью аккумулятора составляет 12 070 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт, есть и реверсивная на 27 Вт.

Основная камера состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50 Мп размером 1/2″ с диафрагмой f/1.9 и поддержкой OIS + ширик на 12 Мп (f/2.2). Фронтальная камера оснащена датчиком на 50 Мп (f/2.0) с поддержкой записи видео 4К@60.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики (1216), встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69K, ИК-порт и разъём USB-С версии 2.0. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

В Китае Honor WIN Turbo 2 поступит в продажу 30 октября по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 3499 юаней (42 898 ₽)

(12/256 ГБ) — 3799 юаней (46 575 ₽)

(12/512 ГБ) — 4499 юаней (55 157 ₽)

(16/256 ГБ) — 4199 юаней (51 479 ₽)

(16/512 ГБ) — 4799 юаней (58 836 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.