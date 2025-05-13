Анонс Samsung Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагман на Snapdragon 8 Elite за $1099

Samsung официально представила свой ультратонкий флагманский смартфон Galaxy S25 Edge. Ключевой особенностью новинки стали габариты, а точнее толщина корпуса, и вес — всего 5,8 мм и 163 г. Несмотря на это, устройство получило топовое железо и основные фишки линейки Galaxy S25.

Galaxy S25 Edge оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3120×1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и пиковую яркость до 2600 нит. Сверху экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Аппаратной основой новинки стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Его дополняют 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

За фото- и видеовозможности отвечают три камеры:

Основная — 200 Мп, f/1.7, OIS, эквивалентный оптическому 2-кратный зум

Широкоугольная — 12 Мп, f/2.2, угол 120 градусов

Фронтальная — 12 Мп, f/2.2, автофокус

Автономность Galaxy S25 Edge обеспечивается аккумулятором на 3900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 25 Вт. Кроме того, есть беспроводная зарядка.

Другие особенности: титановая рама, стереодинамики, защита от воды и пыли IP68, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, nanoSIM и eSIM. Общие габариты смартфона — 158,2×75,6×5,8 мм.

Galaxy S25 Edge получит три расцветки: Titanium Iceblue, Titanium Jetblack и Titanium Silver. Цены на новинку — $1099 (12/256 ГБ) и $1219 (12/512 ГБ). Официальные продажи стартуют 30 мая.