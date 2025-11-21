Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

В конце сентября Xiaomi представила на глобальном рынке смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro. Уже через несколько дней устройства дебютировали и в России, так что ждать новинку долго не пришлось.

Сегодня на обзоре базовый Xiaomi 15T — смартфон, который не выделяется своими характеристиками или доступной ценой, но не становится от этого менее интересным. Это тот случай, когда хочется понять: перед нами просто упрощённый субфлагман или самостоятельный и по-своему интересный продукт? Сейчас разберёмся.

Характеристики Xiaomi 15T

Модель: Xiaomi 15T (25069PTEBG)

Габариты: 163.2×78×7.5 мм, вес — 194 г

Дисплей: 6.83 дюйма, плоский AMOLED, 2772×1280 пикселей, 447 ppi, 120 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3200 нит, HDR10+, Dolby Vision, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Dimensity 8400-Ultra

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: 512 ГБ UFS 4.1

Камеры: основная — 50 Мп, Leica, Light Fusion 800, f/1.7, OIS; телеобъектив — 50 Мп, Leica, f/1.9; сверхширик — 12 Мп, Leica, 120 градусов, f/2.2; фронтальная — 32 Мп, f/2.2

Батарея: 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 67 Вт

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68

ОС: HyperOS 2

Связь и интерфейсы: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, USB Type-C, NFC, две SIM-карты

Цена на момент обзора: от 49 999 ₽

В комплекте есть всё

Xiaomi 15T приезжает в простой белой коробке без лишнего декора — только название модели, пометка о сотрудничестве с Leica и упоминание Google. Упаковка выглядит скромно, но аккуратно.

В комплекте есть всё, что нужно, чтобы после покупки сразу начать пользоваться устройством:

Смартфон;

Адаптер питания 67 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Плотный серый силиконовый чехол;

Защитная плёнка (наклеена с завода);

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-карты.

Что касается чехла, то он плотный с внутренними ребрами. Аксессуар не делает смартфон массивнее, но защищает от первых случайных царапин и падений. Ничего премиального, но пользоваться им вполне приятно. Точно лучше прозрачных аналогов.

Непривычно большой

Xiaomi 15T выпускается в трёх спокойных оттенках — чёрном, сером и «розовом золоте». Цвета в целом неброские, но и назвать их скучными сложно. У меня оказался последний, он смотрится мягко и не привлекает внимание. Внешне смартфон не выделяется на фоне конкурентов: прямые грани, плоский дисплей, квадратный модуль камер — всё это мы уже видели много раз.

Единственное, что сразу чувствуется в руке — необычная ширина корпуса. Из-за нестандартного соотношения сторон 19,5:9 смартфон кажется более широким. При этом он тонкий (7,5 мм) и не особо тяжёлый (194 г), но в ладони сидит уверенно.

Рама Xiaomi 15T выполнена из пластика, а задняя панель — из стекловолокна. На ощупь она бархатистая, не собирает отпечатки, но достаточно скользкая. Несмотря на простые материалы, сборка добротная, а смартфон не ощущается в руке бюджетной «звонилкой».

Отдельного упоминания заслуживает модуль камер. Это один из немногих частей смартфона, где производители могут экспериментировать и предложить что-то новое. Блок Xiaomi 15T выглядит с одной стороны просто, а с другой достаточно стильно. Переход от корпуса плавный, без острых перепадов.

Что касается элементов управления, то тут без сюрпризов. На правой грани находятся качелька громкости и кнопка питания. Они располагаются на комфортной высоте, тянуться не приходится. Снизу — лоток для двух SIM-карт, микрофон, порт USB-C и динамик, а на верхней грани есть только дополнительный микрофон.

Коротко о звуке: назвать его идеальным точно нельзя, но главное, что есть стерео. Верхний динамик спрятан под экраном и заметно тише нижнего, так что получить удовольствие от прослушивания музыки сложно. Но для повседневных задач и просмотра видео за обедом звука более чем достаточно.

Яркий экран

Xiaomi 15T предлагает большой 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Картинка радует, она чёткая и плавная, цвета правильные и сочные.

Яркости тоже хватает. При активации автояркости смартфон самостоятельно увеличивает её до комфортного значения. В итоге можно спокойно использовать устройство под прямыми солнечными лучами.

Однако есть странность, которая меня, честно говоря, немного расстроила — это Always On Display. Он работает ровно 10 секунд после касания экрана. В прошлых поколениях AOD был полноценным, поэтому его урезанная версия в Xiaomi 15T однозначно ощущается шагом назад. Зачем так сделали — загадка.

Зато с ШИМ всё отлично. Частота 3840 Гц, пульсация низкая — глаза в конце дня не болят вообще. Для тех, кто чувствителен к мерцанию AMOLED, это прям важный плюс.

Сканер отпечатков здесь оптический и встроен в экран. Он располагается снизу, срабатывает быстро и практически без ошибок. Кроме того, можно настроить распознавание по лицу.

И ещё один момент: датчик приближения теперь виртуальный. Он срабатывает только тогда, когда вы подносите смартфон к уху. Но в процессе звонков никаких глюков у меня не возникло: экран гаснет вовремя и случайных нажатий нет.

Камеры почти без компромиссов

Несмотря на четыре «конфорки» в модуле камер, на самом деле объектива три: основа, сверхширик и телеобъектив.

Основной модуль в Xiaomi 15T — это 50-мегапиксельной сенсор Light Fusion 800. Он не самый большой по размеру (1/1.55″), но вполне достойный по качеству. На деле основная камера ведёт себя уверенно. Кадры получаются резкими, насыщенными, и даже вечером шумов почти нет. Ночные фото выглядят живыми: яркость не завышена, цвета остаются естественными.

Сверхширокоугольный модуль на 12 Мп оказался неожиданно приятным. Да, по краям заметны лёгкие искажения, но зато нет бросающихся в глаза шумов, кадры выглядят чистыми и живыми. Даже вечером снимки на хорошем уровне (конечно в сравнении с аналогичными модулями).

Телеобъектив предлагает 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом. И вот именно тут ощущается компромисс: увеличения хватает для портретов, но хотелось бы хотя бы 3x или даже 3.5x. Впрочем, снимки выходят аккуратные — хороший динамический диапазон, приятные цвета, естественное боке. Из минусов только могу выделить отсутствие OIS, поэтому иногда кадры получаются смазанными.

32-мегапиксельная селфи-камера получила достаточно широкий угол и делает хорошие, естественные снимки. Вечером детализация проседает, но цвет кожи передаётся аккуратно — без пластика и чрезмерной ретуши.

Видео смартфон пишет в 4K при 60 fps на основном модуле и поддерживает HDR10+. Ширик снимает в 4K 30 fps, телеобъектив — в 4K 60 fps, и всё это выглядит странно несогласованным. Однако к качеству записи вопросов нет.

Мощный и не горячий

«Сердцем» Xiaomi 15T стал процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra — мощный чип среднего уровня, который также установлен в POCO X7 Pro и Redmi Turbo 4. Баланс производительности и энергоэффективности здесь отличный.

С повседневными задачами Xiaomi 15T справляется с лёгкостью: приложения открывается мгновенно, переходы плавные, сразу несколько приложений работают без подтормаживаний.

В играх смартфон также показывает себя достойно: в War Thunder Mobile на максимальных настройках частота кадров держится в районе 60 FPS. В Genshin Impact, PUBG, Call of Duty Mobile и другие «тяжёлые» проекты можно играть на высоких настройках с высокой частотой кадров без нагрева и троттлинга.

«Из коробки» Xiaomi 15T работает на базе HyperOS 2. Производитель обещает четыре крупных обновления системы и шесть лет патчей безопасности.

В России смартфон доступен в двух конфигурациях: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Разница в цене между ними не критична, поэтому, логичнее сразу брать вторую. Фото и видео сейчас занимают много места, игры тоже весят прилично, так что запас памяти никогда не помешает.

Отдельно хочется обратить внимание на технологию Offline Communication, которая стала фишкой Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Она обеспечивает голосовую связь на расстоянии до 1,9 километров с помощью Bluetooth и специальных антенн при полном отсутствии мобильной сети и Wi-Fi. Однако пока фишку поддерживают только эти два устройства, поэтому протестировать технологию у меня не получилось.

Автономность

В Xiaomi 15T установлен аккумулятор ёмкостью 5500 мАч — запас приличный. При активном использовании смартфон спокойно доживает до конца дня.

Зарядка здесь только проводная. Комплектный адаптер питания на 67 Вт заряжает смартфон с 1% до 100% примерно за 50 минут.

Беспроводной и реверсивной зарядки в устройстве нет, так что рассчитывать стоит исключительно на кабель.

Итого. Стоит ли покупать Xiaomi 15T?

Xiaomi 15 — редкий случай, когда смартфон получился действительно сбалансированным без неприятных компромиссов. Он быстро работает, уверенно снимает и долго держится на одном заряде. Да, здесь нет беспроводной зарядки, крупных сенсоров и топового процессора, но большинству рядовых пользователей это не нужно.

Самое интересное — ценовое позиционирование. На старте Xiaomi 15T выглядит слегка завышенным в рамках своей категории, но в случае появления более доступных предложений или версий с привлекательной стоимостью устройство воспринимается совсем иначе. В таком формате смартфон превращается в один из самых выгодных вариантов по соотношению возможностей и качества.