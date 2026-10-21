NVIDIA выпустила драйвер 621.01 с облачной компиляцией шейдеров

NVIDIA выпустила драйвер NVIDIA 621.01 с поддержкой технологии Microsoft Advanced Shader Delivery. Она переносит компиляцию шейдеров в облако, чтобы ускорить запуск поддерживаемых игр и сократить подтормаживания во время игры.

Разработчики сохраняют шейдеры в базу State Object Database (SODB), используя DirectX 12, Windows 11 и Microsoft Agility SDK. Затем облачная инфраструктура Microsoft компилирует их для сотен тысяч сочетаний оборудования и драйверов, рассказал Эндрю Бёрнс из NVIDIA.

По его словам, доля попаданий в кэш приближается к 100%, что устраняет компиляцию шейдеров во время игры, скачки нагрузки на процессор и рывки изображения. В Call of Duty технология также позволяет пропустить экран предварительной компиляции.

Поддержка уже есть в Gears of War: E-Day и Call of Duty: Modern Warfare 4 при загрузке через приложение Xbox для ПК. Бёрнс также уточняет, что технология не привязана к магазину и работает с играми, купленными в Steam, если приложение Xbox установлено.

Драйвер 621.01 уже доступен для загрузки. Advanced Shader Delivery также поддерживают видеокарты AMD с Adrenalin 26.6.1 или новее и чипы серии Qualcomm Snapdragon X2 с драйвером версии 2026.08.3 или новее.