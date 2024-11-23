Обзор iPhone 16 Pro и сравнение с iPhone 15 Pro: изменений больше, чем кажется

Помните времена, когда презентации Apple вызывали бурю эмоций, а выход нового iPhone становился главным событием на несколько недель? Сейчас всё иначе. Презентации стали просто записанными роликами, а смартфоны уже не вызывают «вау-эффекта».

И всё же пройти мимо iPhone 16 Pro я не мог. В обзоре сконцентрируемся на основных нововведениях в iPhone 16 Pro, сравним его с прошлогодним iPhone 15 Pro и разберемся, кому стоит обновиться, а кому лучше подождать.

Но прежде всего, хотелось бы поблагодарить наших друзей из Technodeus, которые предоставили iPhone 16 Pro на обзор.

Характеристики iPhone 16 Pro

Модель: iPhone 16 Pro (A3292)

Габариты: 149,6×71,5×8,25 мм, 199 г

Дисплей: 6,3 дюймов (2622×1206), Super Retina XDR OLED, 120 Гц, до 2000 нит

Процессор: Apple A18 Pro

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 3582 мАч

Камеры: основная — 48 Мп, f/1.78, OIS; ультраширик — 48 Мп, f/2.2; телефото — 12 Мп, f/2.8, оптический зум 5x; фронтальная — 12 Мп, f/1.9, автофокус

Звук: стерео

Безопасность: разблокировка по лицу Face ID

Защита от воды и пыли: IP68

ОС: iOS 18

Связь: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, NFC, USB Type-C

Стоимость на момент обзора: 127 990 ₽

Цены на iPhone 16 Pro в России

Цены на iPhone 16 Pro в России варьируются в зависимости от конфигурации, цвета, текущего курса валют и типа поддерживаемых SIM-карт. Я рекомендую рассматривать варианты с двумя nano-SIM или nano-SIM + eSIM.

Ниже приведены минимальные цены на iPhone 16 Pro во всех конфигурациях и расцветках. Актуальные предложения в России можно найти по ссылке.

Конфигурация Стоимость iPhone 16 Pro 128 ГБ (White Titanium) От 116 990 ₽ iPhone 16 Pro 128 ГБ (Desert Titanium, Natural Titanium, Black Titanium) От 117 990 ₽ iPhone 16 Pro 256 ГБ (White Titanium, Black Titanium) От 126 990 ₽ iPhone 16 Pro 256 ГБ (Desert Titanium, Natural Titanium) От 127 990 ₽ iPhone 16 Pro 512 ГБ (White Titanium, Black Titanium) От 148 990 ₽ iPhone 16 Pro 512 ГБ (Desert Titanium, Natural Titanium) От 150 990 ₽ iPhone 16 Pro 1 ТБ (Desert Titanium, Black Titanium) От 165 990 ₽ iPhone 16 Pro 1 ТБ (White Titanium, Natural Titanium) От 166 990 ₽

Дизайн — нестареющая классика

Предлагаю в этом обзоре сразу забыть о комплектации iPhone 16 Pro. Обсуждать здесь, по сути, нечего. Внутри коробки только сам Айфон, кабель Type-C на Type-C, скрепка для SIM-лотка и скромная инструкция. Ни о каких «яблочках», а тем более адаптере питания, речи не идёт. Очень скромно, но такова современная политика Apple.

Перейдём к внешнему виду. Дизайн iPhone 16 Pro остался практически без изменений. Если поставить его рядом с iPhone 15 Pro, отличить новинку можно только по новой кнопке, цвету и размеру. Мне такой дизайн «яблочного» смартфона нравится, а сохранение внешнего вида я считаю несомненным плюсом.

У меня на обзоре iPhone 16 Pro в цвете Desert Titanium — единственный цвет, который, как по мне, заслуживает внимания. Он приятный и слегка меняется в зависимости от освещения: от розово-золотого до бронзового. Но если такой оттенок вам не нравится, то на выбор есть ещё три варианта: Natural Titanium, White Titanium и Black Titanium.

Благодаря титановому корпусу, а точнее алюминиевой основе, покрытой слоем титана, iPhone 16 Pro всё также выглядит престижно, стильно и элегантно. Как и прежде, рамка быстро собирает отпечатки пальцев. Зато матовое стекло на задней панели не только приятное на ощупь, но и всегда остаётся чистым.

На левой стороне расположились Action Button, кнопки регулировки громкости и слот для SIM-карты. На правой грани iPhone 16 Pro — кнопка включения и новая Camera Control, о которой мы поговорим отдельно. Снизу — разъём USB Type-C.

В iPhone 16 Pro установлены два динамика: один разговорный сверху и второй на нижнем торце. Вместе они работают в режиме стереопары. Звук громкий, достаточно чистый, но без откровений. На торцах также разместились микрофоны: два снизу и один сверху. Качество микрофонов назвать плохим нельзя, но и восторга они не вызывают.

Что касается защиты, то, по утверждениям Apple, стекло Ceramic Shield стало на 50% прочнее. Я не стал шокировать Technodeus, поэтому не тестировал iPhone 16 Pro на прочность. Однако независимые исследования показывают, что 16 Pro всё такой же хрупкий, как раньше. А от пыли и воды новинка защищена по стандарту IP68.

На сегодняшний день эргономика iPhone 16 Pro лучшая на рынке. По размеру устройство стало немного больше и тяжелее — 149,6 × 71,5 × 8,3 мм и 199 граммов. Несмотря на это, он комфортно лежит в руке. В остальном, это тот же стильный, лаконичный и узнаваемый iPhone.

Дисплей с очень тонкими рамками

iPhone 16 Pro получил увеличенный дисплей Super Retina XDR — теперь его диагональ составляет 6,3″ вместо 6,1″ у предыдущей модели. Разрешение 2622×1206 точек, плотность пикселей 460 ppi и частота обновления 120 Гц демонстрируют чёткую и плавную картинку.

Пиковая яркость экрана достигает 2000 нит под солнцем, а также 1600 нит при просмотре HDR-контента. Благодаря этому, айфоном комфортно пользоваться на улице в солнечную погоду.

Особое внимание стоит уделить минимальной яркости экрана. Теперь она составляет всего 1 нит, тогда как в iPhone 15 Pro минимальное значение было 2 нита. Казалось бы, небольшое изменение, но например, ночью, когда вы просматриваете контент, новая минимальная яркость не будет раздражать глаза или мешать окружающим. Кроме того, экран в режиме ожидания стал менее навязчивым.

Радует, что Apple наконец сделала то, чего ждали многие пользователи. Толщина рамок дисплея в iPhone 16 Pro уменьшилась до современных стандартов — всего 1,2 мм. Благодаря этому площадь экрана увеличилась, и теперь он способен вместить чуть больше информации.

Тем не менее, некоторые нюансы всё же вызывают вопросы. Например, Dynamic Island, который не претерпел абсолютно никаких изменений. Хочется уже увидеть прогресс и, возможно, полный отказ от «пилюли».

Камеры с небольшими улучшениями

Что касается улучшений камер, то они скромные, но всё-таки есть. Разрешение ультраширика выросло с 12 до 48 Мп. Правда, апертура осталась прежней — f/2.2. На практике качество снимков стало слегка лучше, в частности камера неплохо справляется в условиях низкой освещённости.

Чтобы использовать весь потенциал обновлённого объектива, необходимо активировать режим HEIF Max в настройках камеры. В противном случае снимки делаются в разрешении 12 Мп.

Основной модуль на 48 Мп остался как в iPhone 15 Pro. Он по-прежнему выдаёт отличные снимки с высокой детализацией и естественной цветопередачей. Фотографии, сделанные на эту камеру, выглядят профессионально как при хорошем освещении, так и в ночном режиме.

Телефото-камера немного изменилась. Теперь она предлагает 5-кратный оптический зум, который ранее был доступен только на iPhone 15 Pro Max. Зум 3х «канул в Лету», хотя, как по мне, его могли бы и оставить. Собственно теперь iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max абсолютно не отличаются по камерам.

Ещё одно изменение в камерах — нулевая задержка затвора. А значит, что снимки делаются моментально. Кроме того, появились фотостили, которые можно менять в приложении «Камера». Вы можете подкорректировать оттенки кожи или добавить фильтр. Зачем это большинству пользователей — остаётся загадкой, но пусть будут.

Переходя к видеосъёмке, стоит отметить, что iPhone 16 Pro научился снимать 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду. Такая возможность пригодится для создания замедленных видео, тогда как обычный пользователь вряд ли обратит на неё внимание. По качеству видео, как и прежде, вопросов нет.

Camera Control — фишка ради фишки

Пришло время поговорить об одной из главных (если не самой главной) фишке iPhone 16 Pro — кнопка Camera Control (управление камерой). Это не совсем кнопка в привычном понимании, а утопленный ёмкостной переключатель с тактильной отдачей. На первый взгляд идея кажется отличной: нажали один раз — запустили камеру, ещё раз — сделали снимок.

Жесты, которые поддерживает Camera Control:

Нажатие на рабочем экране — запуск камеры. Если экран выключен, то первое нажатие его активирует, а второе запускает приложение «Камера»;

Нажатие — сделать снимок;

Нажатие и удержание — запись видео. Чтобы завершить съёмку видео достаточно отпустить кнопку;

Неполное нажатие — запуск функции по умолчанию/выбор параметра;

Двойное неполное нажатие — меню с параметрами съёмки (экспозиция, глубина резкости, зум, камеры, стили и оттенок);

Свайпы влево-вправо — переключение между параметрами/регулировка выбранного параметра.

На бумаге Camera Control выглядит действительно здорово, но в реальной жизни всё не так гладко. Самая главная проблема — новая кнопка абсолютно интуитивно непонятна. Она перегружена возможностями, и большинство из них проще и быстрее использовать через привычный интерфейс камеры.

Расположение кнопки тоже вызывает вопросы. При вертикальном хвате смартфона правой рукой приходится неудобно изгибать большой палец, чтобы дотянуться до кнопки. Свайпать в таком положении также неудобно. И это в эпоху вертикального контента в TikTok и YouTube Shorts.

В горизонтальной ориентации кнопка расположена слишком «глубоко», из-за чего палец перекрывает часть экрана. Если приноровиться, то можно взять iPhone 16 Pro двумя руками и тогда использовать Camera Control удобнее. Однако от вышеперечисленных минусов это не спасает.

Возможно, дело в привычке и с Camera Control нужно просто подружиться. Свой отпечаток в использовании кнопки оставляют и индивидуальные особенности, например, размер руки. Однако мои впечатления от её использования, как и мнения друзей, сводятся к тому, что это абсолютно ненужная кнопка.

Честно говоря, не удивлюсь, если Apple уберёт Camera Control уже в следующей или одной из будущих моделей. Пока кнопка выглядит как эксперимент, которому сложно найти оправдание. Фишка ради фишки? Вполне возможно. Но тренд задан и другие производители активно перенимают нововведение, хоть оно и выдалось достаточно спорным.

Мощности хватает за глаза

iPhone 16 Pro получил новый процессор A18 Pro, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу. В нём объединены шестиядерный CPU, шестиядерный GPU и 16-ядерный нейропроцессор (NPU). Звучит впечатляюще, но прирост производительности по сравнению с A17 Pro оказался не революционным: CPU стал быстрее на 15%, а GPU — на 20%.

В бенчмарках iPhone 16 Pro набирает более 1,65 млн баллов в AnTuTu, 3350 в Single-core и 8190 в Multi-core тестах Geekbench 6. Показатели действительно хорошие, но в повседневной жизни вы вряд ли почувствуете всю мощь — iPhone уже давно справляется с любыми задачами без проблем.

Однако игровой опыт стал заметно лучше. iPhone 16 Pro не только выдаёт больше кадров в секунду, но и делает это с заметно меньшим нагревом. Новинка не троттлит и не снижает яркость экрана даже в продолжительных игровых сессиях в Genshin Impact, Honkai: Star Rail или PUBG Mobile.

Apple явно учла проблему с температурами и внесла изменения в конструкцию корпуса. Улучшенное рассеивание тепла делает телефон более стабильным в ресурсоёмких задачах: будь то игры, длительная съёмка видео или работа с тяжёлыми приложениями.

Что разочаровывает — минимальный объём памяти в 128 ГБ. Учитывая стоимость iPhone 16 Pro, предлагать в 2024 году такую конфигурацию очень странно и неуместно. Сейчас смартфоны многих брендов второго и третьего эшелонов имеют минимальную конфигурацию в 256 ГБ. Apple, стыдно.

Касаться темы Apple Intelligence в обзоре iPhone 16 Pro я не хотел вовсе. Однако совсем не упомянуть было бы неправильно. Некоторые ИИ-функции, в частности рерайт текста и удаление объектов с фото, я всё-таки попробовал, но каких-то эмоций от этого не получил. Работает ИИ только на английском языке, русского нет, и я сомневаюсь, что он появится в ближайшие годы. Поэтому считаю, что Apple Intelligence на 100% бесполезен в России.

Автономность — на целый день

Apple, как всегда, не стала делиться данными о ёмкости батареи. Однако регуляторы её раскрыли: iPhone 16 Pro получил аккумулятор на 3582 мАч, что на 9% больше, чем у предшественника. В сочетании с энергоэффективным процессором и оптимизированной iOS 18 автономность заметно выросла.

Теперь устройство спокойно выдерживает целый день без необходимости подзарядки. К вечеру после активного использования у меня обычно оставалось около 25% заряда. В целом, iPhone 16 Pro хватает на 8-9 часов активного экрана, однако всё индивидуально.

Без минусов не обошлось. Проводная зарядка осталась прежней, максимум — 27 Вт. Однако мощность беспроводной зарядки MagSafe выросла до 25 Вт при использовании адаптеров от 30 Вт. У меня зарядка iPhone 16 Pro от 0 до 80% заняла 55 минут, а до 100% — более полутора часов.

Сравнение iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro — эволюция, а не революция

На первый взгляд, сравнивая iPhone 16 Pro с его предшественником iPhone 15 Pro, изменений не так много. Но, как мы уже выяснили, их больше, чем кажется. Выделю, на мой взгляд, самые основные и заметные отличия между двумя айфонами.

Размеры и экран. Первое, что бросается в глаза, — это увеличенный дисплей. Теперь диагональ экрана составляет 6,3 дюйма, тогда как у iPhone 15 Pro был 6,1-дюймовый дисплей.

Рамки у новинки стали меньше, но в остальном дизайн остался прежним: плоская рамка корпуса, тройной блок камер и узнаваемый стиль. Отличить модели можно только при прямом сравнении или по новой кнопке для камеры. По габаритам изменения незначительные:

149,6×71,5×8,25 мм и 199 г — iPhone 16 Pro

146,6×70,6×8,25 мм и 187 г — iPhone 15 Pro

Производительность. iPhone 16 Pro получил новый процессор A18 Pro, который на 15-20% мощнее предыдущего A17 Pro. Но на практике эта разница почти незаметна — даже прошлогодний чип справляется с любыми задачами, будь то тяжёлые игры или ресурсоёмкие приложения. Однако систему охлаждения улучшили, новый флагман Apple не троттлит и не снижает яркость экрана.

Камеры. Камеры обновились, но не кардинально. Основной сенсор стал более светочувствительным, но это не дало значительного прироста качества. Сверхширокоугольный модуль теперь обладает разрешением 48 Мп, что улучшило детализацию снимков. Главное новшество — 5-кратный оптический зум теперь доступен и в базовой Pro-модели, тогда как раньше он был эксклюзивом iPhone 15 Pro Max.

Новая кнопка Camera Control. На корпусе появилась новая кнопка для управления камерой, которая позволяет быстро запускать приложение или снимать фото и видео. Однако её практическая ценность остаётся под вопросом: многим привычнее использовать экранные элементы управления.

Автономность. iPhone 16 Pro стал чуть дольше работать на одном заряде благодаря увеличенной ёмкости аккумулятора. Теперь Apple обещает до 27 часов воспроизведения видео, в то время как у iPhone 15 Pro этот показатель составлял 23 часа.

Вместо итого. Кому нужно обновляться до iPhone 16 Pro

Если вы привыкли подходить к покупкам разумно, то переход с iPhone 15 Pro на iPhone 16 Pro может быть лишней тратой средств. Несмотря на достаточное количество изменений, прошлогодняя модель по-прежнему актуальна.

Рассматривать обновление до iPhone 16 Pro стоит владельцам iPhone 13 и более старых моделей — улучшения в производительности, камерах и автономности будут действительно заметны. Однако если у вас устройства линеек iPhone 14 или iPhone 15, лучше повременить с покупкой и подождать, что предложит Apple через год-два.

За предоставленный на обзор iPhone 16 Pro благодарим друзей из магазина Technodeus.

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Анатолий Почивалов Плюсы Большой экран с тонкими рамками

Высокая производительность

Увеличенная автономность

5-кратный зум и улучшенный ультраширик Недостатки Бесполезная Camera Control

Низкая скорость зарядки

128 ГБ памяти в «базе»



