Google представила Genie 4 для создания интерактивных миров со звуком

Google представила Genie 4 — модель ИИ для создания интерактивных миров. По заявлению компании, она генерирует более реалистичные сцены, умеет создавать звук и рассчитана в том числе на создание прототипов игр.

Продолжительность симуляций выросла примерно до двух минут против одной минуты у Genie 3. Менять происходящее можно в реальном времени с помощью команд на естественном языке.

Genie 4 использует Gemini 3.8 Flash, которая помогает моделировать происходящее в виртуальном мире. Помимо разработки игровых идей, Google предлагает применять модель для предварительной визуализации сцен в кино и создания тренировочных сценариев для роботов.

Google предупреждает: чем дольше длится симуляция, тем выше риск изменения деталей и нарушения постоянства объектов. Пока Genie 4 доступна только доверенным тестировщикам в режиме предварительного исследовательского доступа. Компания обещает вскоре предоставить доступ подписчикам Google AI Ultra. Для желающих попробовать модель в Project Genie открыт список ожидания.