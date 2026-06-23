«Сбербанк Онлайн» снова доступен на iPhone через новое приложение
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«Сбербанк Онлайн» снова доступен на iPhone через новое приложение

Банк рекомендует установить его заранее, пока приложение доступно в магазине.
Фото аватара
Редакция The GEEK 23 июня 2026 в 12:19
«Сбербанк Онлайн» снова доступен на iPhone через новое приложение

«Сбер» загрузил в App Store новое приложение «Семейный Онлайн», в котором доступны функции «Сбербанк Онлайн». Ссылкой на установку банк поделился в своём официальном Telegram-канале.

В «Сбере» рекомендуют скачать приложение, пока оно доступно в магазине. Ранее похожие приложения банка периодически появлялись в App Store, но затем удалялись.

В «Семейном Онлайн» доступны основные банковские функции. Среди них — бесконтактная оплата через iPhone, поиск с ИИ-помощником GigaChat и другие возможности «Сбербанк Онлайн».

Оригинальное приложение «Сбера» удалили из App Store после попадания банка под блокирующие санкции США в 2022 году. С тех пор банк использует альтернативные способы установки клиента на iPhone.

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