Обзор HONOR 90 Lite: среднебюджетник с флагманским дизайном

Не так давно на полках магазинов появился среднебюджетный смартфон HONOR 90 Lite, который на удивление не имеет ничего общего с базовым HONOR 90, однако, уже с первого взгляда отличается от конкурентов. В устройство внедрена тройная камера с разрешением 100 Мп, достойный процессор и достаточный объем памяти для удовлетворения многих потребностей.

Все это HONOR уместила в тонкий и легкий корпус, который внешне вполне может посостязаться с современными флагманами. Разбираемся, насколько хорош HONOR 90 Lite и чем он может заинтересовать.

Характеристики HONOR 90 Lite

Модель: HONOR 90 Lite

Габариты: 162,9×74,5×7,48 мм, 179 г

Дисплей: 6,7 дюйма (1080×2388), LTPS LCD, 90 Гц, 391 ppi

Процессор: MediaTek Dimensity 6020

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт (10В / 2,25А)

Камеры: основная — 100 Мп, f/1.9; ультраширокоугольная — 5 Мп, f/2.2; макро — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 16 Мп, f/2.45

Звук: один динамик, стерео нет

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: MagicOS 7.1 (Android 13)

Связь: Bluetooth 5.1, ГЛОНАСС, GPS, AGPS, BeiDou, Galileo

Стоимость на момент обзора: 24 990 рублей

Комплектация

Смартфон поставляется в небольшой белой коробке, на лицевой стороне расположена большая надпись HONOR 90, а ближе к верхнему краю — еле заметная подпись «Lite» из-за чего первое впечатление может ошибочно предполагать наличие обычной модели устройства.

Содержимое коробки:

Смартфон

Блок питания 22,5 Вт

Кабель USB-C

Документация

Скрепка для SIM-лотка

Защитная пленка уже предварительно нанесена на экран. Производитель на своём сайте также указывает, что в комплект включен прозрачный чехол для телефона, но в нашем случае его не было.

Внешний вид

HONOR 90 Lite получил современный дизайн, по которому его очень легко спутать со смартфоном уровня флагмана. Устройство отличает вытянутый, но при этом удивительно тонкий корпус (всего 7,48 мм), качественная сборка и плоские, почти нескошенные торцы. Однако, несмотря на достаточно острые грани, держать аппарат в руках комфортно. Шелковистая поверхность устойчива к царапинам и сколам, а также на ней не остается следов использования. HONOR 90 Lite доступен в трех цветовых вариантах: небесно-голубом, серебристом титане и полночно-черном.

Смартфон оснащен практически безрамочным экраном, хотя широкий «подбородок» в нижней части может немного портить общее впечатление. Объектив селфи-камеры врезан по центру в верхней части экрана и поддерживает разблокировку по лицу.

На задней стороне находится блок камер необычной формы, контрастирующий с остальной частью корпуса, рядом с ним расположена вспышка, а в левом нижнем углу надпись HONOR, которая добавляет стиля и совсем не выглядит лишней.

Кнопка блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев и качелька громкости находятся на правой грани, в то время как лоток для двух nanoSIM-карт расположен на левой. Сканер отпечатков пальцев реагирует быстро, хотя иногда может не распознать отпечаток.

На нижней грани смартфона расположены порт USB Type-C, микрофон и динамик, тогда как сверху находится микрофон шумоподавления и разговорный динамик. Отсутствие 3,5-мм аудиоразъема и слота для карты памяти, хотя они еще часто встречаются в смартфонах этого класса, является заметным недостатком. Кроме того, HONOR 90 Lite оборудован лишь одним динамиком внизу, то есть стереозвука нет.

Дисплей

HONOR 90 Lite не получил AMOLED-экран, зато в нем установлена LTPS LCD-панель. Экран предлагает достойное качество изображения благодаря разрешению в 2388×1080 пикселей и их плотности в 391 ppi, а также динамической частоте обновления от 60 до 90 Гц. Все вместе это обеспечивает плавность и четкость картинки, а также отличную цветопередачу.

Уровень яркости в 500 нит обеспечивает хорошую читаемость как в помещениях, так и на улице, несмотря на глянцевую поверхность экрана, которая может отражать свет. Однако, если вовсю светит солнце, то пользоваться смартфонов становится проблематично, приходится отворачиваться или прикрывать дисплей рукой. В других сценариях яркости более чем достаточно.

Экран привлекает внимание своими тонкими рамками, которые выглядят даже современнее некоторых AMOLED-дисплеев. Настроек очень много, в частности, можно выставить частоту обновления, интеллектуальную регулировку разрешения, яркости, цветовой температуры с фиксированными и настраиваемыми параметрами, а также режим повышенной яркости цветов.

Особенно примечательна функция соблюдения циркадных ритмов: дисплей предоставляет более холодный свет утром и днем, переходя к более теплому к вечеру, что положительно сказывается на восприятии и может улучшить качество сна. Дополнительно смартфон оснащен черно-белым режимом для чтения. Сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий снижение уровня синего света, также присутствует, что является важным аспектом для защиты зрения. В общем, экран HONOR 90 Lite оставляет приятные впечатления.

Производительность

«Сердцем» HONOR 90 Lite стал 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6020, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу. Подобный чипсет широко используется в производстве доступных 5G-смартфонов, однако, эта популярность вовсе не основывается на его производительности.

Процессор включает в себя 2 ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 13 ГБ благодаря технологии HONOR RAM Turbo, использующей часть внутреннего накопителя. Что касается постоянной памяти, то здесь 256 ГБ без возможности увеличения (нет слота для microSD).

HONOR 90 Lite показал результат в 730 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 1924 баллов в многоядерном. В GPU-тестах OpenCL и Vulkan смартфон набрал 1269 и 1274 балла соответственно. При этом в AnTuTu (v10) он отличился 398 863 баллами, распределенными следующим образом:

CPU: 132 126 баллов

GPU: 63 036 баллов

Память: 103 539 баллов

Пользовательский опыт: 100 162 балла

Важно отметить, что корпус смартфона нагревается незначительно, что является одним из его преимуществ. При троттлинг-тесте была замечена просадка производительности после 17 минут испытаний, которая длилась около 5 минут, после чего ситуация стабилизировалась. Кстати, альтернативные тесты троллинга показали его полное отсутствие.

Эти результаты свидетельствуют о том, что пользователи могут комфортно играть в большинство популярных мобильных игр, хотя иногда приходится жертвовать графикой для достижения стабильности. Например, в Call of Duty Mobile невозможно установить графику выше среднего уровня, а в WarThunder на максимальных настройках менее 25 FPS, тогда как на средних — 45 FPS. Genshin Impact стабильно работает только на низких настройках, а Honkai: Star Rail — на средних.

Несмотря на то, что смартфон не позиционируется как игровой, он оснащен диспетчером игр, специальной службой, включающей боковую панель с информацией о нагрузке на процессор и память, а также позволяющей переключаться между сбалансированным и игровым режимами. Также доступны опции «Не беспокоить», скриншота и видеозаписи игры.

В целом, производительности HONOR 90 Lite хватает для выполнения базовых повседневных задач и нетребовательных игр. Более ресурсоемкие приложения могут потребовать уменьшения графических настроек для обеспечения стабильности. Поэтому смартфон может не удовлетворить потребности тех, кто планирует использовать его в качестве игрового устройства, так как его основная проблема заключается не в троттлинге или нагреве, а в скромной производительности.

HONOR 90 Lite работает на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1, которая отличается минимальным количеством предустановленных приложений. «Из коробки» доступны все стандартные приложения экосистемы Google, а также ряд фирменных приложений HONOR. Кроме того, помимо стандартной регистрации в Google-аккаунте для Android, предоставляется возможность зарегистрироваться в собственной экосистеме HONOR ID, что может быть особенно удобно для пользователей, владеющих несколькими устройствами HONOR.

В конечном итоге, HONOR 90 Lite с чипсетом Dimensity 6020 предлагает сбалансированное соотношение между доступностью и производительностью для смартфона среднего класса.

Камеры

HONOR 90 Lite оснащен тройной задней камерой, состоящей из 100-мегапиксельного основного модуля, 5-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива и 2-мегапиксельной макрокамеры. Сам блок выполнен в необычной форме, напоминающей кругленный шестиугольник, который выглядит стильно, но может понравится не всем.

Основная камера выделяется своей способностью делать качественные снимки при хорошем освещении. Тем не менее иногда она может сталкиваться с проблемами, такими как потеря фокуса, нехватка динамического диапазона и детализации. Качество снимков ухудшается при съемке внутри помещения или в условиях слабого освещения, особенно по части детализации. Цифровой зум 2х работает достаточно хорошо, хотя при дальнейшем увеличении качество может теряться.

Основная камера Основная камера Основная камера

0,6x 1x 2x

1x 2x 10x

0.6x 1x 2x 10x

Смартфон оснащен ночным режимом, который больше ориентирован на цветокоррекцию, чем на улучшение экспозиции или динамического диапазона. Он заметно улучшает ночные фотографии, однако не всегда помогает преодолеть недостатки освещения. Важно отметить, что для получения качественных снимков в этом режиме требуется длительное удержание смартфона в неподвижном состоянии (3 секунды), поэтому лучше делать это на какой-нибудь опоре.

Основная камера Основная камера (ночной режим)

Основная камера Основная камера

Широкоугольная камера показывает скромные результаты, особенно в условиях недостаточного освещения. Макрокамера также не впечатляет своим качеством, снимая хуже, чем основная. Из смартфона их можно с легкостью убрать и ничего не изменится, хуже точно не станет, так как они и без того демонстрируют крайне слабые результаты.

Оригиналы фото на Яндекс Диске

Видеосъемка возможна на всех камерах, кроме макромодуля, с максимальным разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Отсутствие какой-либо стабилизации компенсируется качественно реализованным следящим автофокусом. Фронтальной камеры на 16 Мп достаточно для селфи и видеозвонков, о профессиональном использовании не идет и речи.

Видео

Автономность

Автономность является одной из ключевых особенностей HONOR 90 Lite. Смартфон может работать без подзарядки при обычном использовании (мессенджеры, серфинг в интернете и звонки) больше суток. Это достигается благодаря сочетанию энергоэффективного процессора и экономичного экрана. Их тандем компенсирует не самую большую емкость батареи — 4500 мАч. Несмотря на заявления HONOR о впечатляющей емкости, в современных реалиях батареи такого размера становятся стандартом.

В комплекте с устройством идет зарядное устройство мощностью 22,5 Вт. Это сравнительно небольшая мощность, из-за чего зарядка не отличается высокой скоростью: полная зарядка с 1% до 100% занимает около 1 часа и 20 минут. При этом за 30 минут смартфон заряжается примерно до 50%, а за час — до 85%.

В некоторых странах HONOR 90 Lite поставляется с зарядным устройством на 35 Вт, что предполагает возможность более быстрой зарядки. Беспроводная и рецессивная зарядка в этой модели не поддерживаются.

Итоги

На первый взгляд, HONOR 90 Lite предлагает достойные характеристики за свою цену в 25 000 рублей, однако, на практике, как оказалось, все не так гладко. Сильными чертами смартфона бесспорно являются его внешний вид, экран, аккумулятор и основная камера. Однако, в противовес присуствует достаточно спорный процессор, две бесполезные дополнительные камеры, стереозвук и отсутствие слота для microSD.

Таким образом, HONOR 90 Lite — хороший выбор для тех, кого заинтересовал дизайн устройства, но при этом нет потребности в высокопроизводительном игровом устройстве.

Анатолий Почивалов Плюсы Большой дисплей 90 Гц с тонкими рамками

Хорошая автономность

Привлекательный внешний вид

Качественная основная камера

Достойная фронтальная камера Недостатки Бесполезные ширик и макрокамера

Отсутствие слота microSD

Один динамик, нет стерео

Нет защиты от воды