Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек

Часть владельцев Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулась с серьёзной проблемой после сброса смартфона до заводских настроек. Во время повторной активации устройство внезапно сообщает, что оно якобы находится под управлением организации и больше не является «личным».

Судя по жалобам пользователей, после подключения к Wi-Fi на этапе первичной настройки смартфон показывает экран Knox Mobile Enrollment с сообщением о том, что устройство контролируется компанией. При этом сами владельцы утверждают, что покупали Galaxy S22 Ultra через обычные розничные каналы, а не как корпоративный аппарат.

В жалобах фигурирует некая Numero LLC. Пользователи также обращают внимание на подозрительное приложение администратора с названием SAMSUNG ADMIN и логотипом, где упоминается FRP Unlock Samsung.

Попытки обойти блокировку не помогают. Повторный сброс к заводским настройкам и даже ручная перепрошивка через Odin проблему не решают. По имеющимся данным, привязка происходит на уровне IMEI: во время активации смартфон связывается с серверами Samsung, после чего получает обязательный профиль удалённого управления.

Из-за этого владелец оказывается в тупике. Либо он принимает устройство с чужим администрированием, либо фактически получает смартфон, которым невозможно нормально пользоваться.

Точная причина происходящего пока не установлена. Среди возможных версий называют компрометацию аккаунта реселлера, через который могли загрузить IMEI в корпоративную систему Samsung, уязвимости в Knox или последствия использования сомнительных сервисов для разблокировки устройств.

Пользователи сообщают, что при обращении в поддержку попадают в замкнутый круг: обычная поддержка Samsung отправляет их к специалистам Knox, а те, в свою очередь, заявляют, что не могут изменить корпоративные записи, и возвращают клиентов обратно.

На данный момент единственным легитимным вариантом выглядит обращение в Samsung с подтверждением покупки и требованием снять устройство с корпоративной регистрации.

Официального решения проблемы компания пока не представила.