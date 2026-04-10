Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек | The GEEK
Новости

Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек

Устройства внезапно определяются как корпоративные и требуют подключение к чужой системе управления.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:48
Часть владельцев Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулась с серьёзной проблемой после сброса смартфона до заводских настроек. Во время повторной активации устройство внезапно сообщает, что оно якобы находится под управлением организации и больше не является «личным».

Судя по жалобам пользователей, после подключения к Wi-Fi на этапе первичной настройки смартфон показывает экран Knox Mobile Enrollment с сообщением о том, что устройство контролируется компанией. При этом сами владельцы утверждают, что покупали Galaxy S22 Ultra через обычные розничные каналы, а не как корпоративный аппарат.

В жалобах фигурирует некая Numero LLC. Пользователи также обращают внимание на подозрительное приложение администратора с названием SAMSUNG ADMIN и логотипом, где упоминается FRP Unlock Samsung.

Попытки обойти блокировку не помогают. Повторный сброс к заводским настройкам и даже ручная перепрошивка через Odin проблему не решают. По имеющимся данным, привязка происходит на уровне IMEI: во время активации смартфон связывается с серверами Samsung, после чего получает обязательный профиль удалённого управления.

Из-за этого владелец оказывается в тупике. Либо он принимает устройство с чужим администрированием, либо фактически получает смартфон, которым невозможно нормально пользоваться.

Точная причина происходящего пока не установлена. Среди возможных версий называют компрометацию аккаунта реселлера, через который могли загрузить IMEI в корпоративную систему Samsung, уязвимости в Knox или последствия использования сомнительных сервисов для разблокировки устройств.

Пользователи сообщают, что при обращении в поддержку попадают в замкнутый круг: обычная поддержка Samsung отправляет их к специалистам Knox, а те, в свою очередь, заявляют, что не могут изменить корпоративные записи, и возвращают клиентов обратно.

На данный момент единственным легитимным вариантом выглядит обращение в Samsung с подтверждением покупки и требованием снять устройство с корпоративной регистрации.

Официального решения проблемы компания пока не представила.

Обсудить
Читайте также
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Android 16

Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android

Со следующего года Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra будут получать только патчи безопасности.
Обзор Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra: какой лучше?
Galaxy S22

Обзор Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra: какой лучше?

Весной 2022 года, компания Samsung представила свои очередные...
Смартфоны Samsung начали получать обновление отключающее замедление игр
Galaxy S22

Смартфоны Samsung начали получать обновление отключающее замедление игр

Компания Samsung начала распространять обновление, которое решает проблемы...
Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27
Galaxy S27

Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27

Альтернатива Galaxy S27 Ultra или очередной провал?
Ещё по теме
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере
Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками
Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей

Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей
HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

HONOR 600 Lite поступил в продажу в России
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple выпустила iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.1
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке
Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России
Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном
Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России

Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России
Honor 600 Pro показался на «живых» фото

Honor 600 Pro показался на «живых» фото
Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1
Samsung Galaxy S26 FE засветился в Geekbench с Android 17 и чипом Exynos

Samsung Galaxy S26 FE засветился в Geekbench с Android 17 и чипом Exynos
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры