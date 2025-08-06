Обзор HONOR 400 Pro: неоднозначный субфлагман

HONOR 400 Pro — это типичный представитель смартфонов, которые на бумаге выглядят почти идеальными: мощный процессор, яркий экран, большой аккумулятор, быстрая зарядка и даже искусственный интеллект. Но когда берешь его в руки и начинаешь пользоваться каждый день, становится понятно, что не все так однозначно. Почему? Рассказываю в обзоре.

Характеристики HONOR 400 Pro

Модель: HONOR 400 Pro (DNP-NX9)

Габариты: 160.8×76,1×8,1 мм, 205 г

Дисплей: 6.7 дюймов, AMOLED, 2800×1280 пикселей, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: 256/512 ГБ UFS 3.1

Камеры: основная — 200 Мп, 1/1.4”, f/1.9, гибридный AI, OIS телефото — 50 Мп, Sony IMX856, f/2.4, поддержка AI, 3-кратный оптический зум, OIS ультраширокоугольная — 12 Мп, f/2.2, макро, угол обзора 112° фронтальная — 50 Мп, f/2.0 + 2 Мп, f/2.4, поддержка AI

Батарея: 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, быстрая беспроводная зарядка 50 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68 + IP69

ОС: MagicOS 9.0 (Android 15)

Связь: WiFi 7, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, ИК-порт, 2×nano-SIM, eSIM, NFC, USB Type-C

Цена на момент обзора: 59 999 ₽

Ожидания и реальность

Первое, что хочется сказать о HONOR 400 Pro — он смотрится действительно дорого: задник из приятного на ощупь матового стекла, необычный, но аккуратный блок камер и слегка закругленный экран. Все это складывается воедино и создает впечатление флагмана.

Но как только берешь смартфон в руку — все первые впечатления рассыпаются. И дело тут не в эргономике, как могло бы показаться. В ладони HONOR 400 Pro сидит отменно, не выскальзывает, не давит. Главный виновник — пластиковая рамка.

HONOR постаралась замаскировать ее под металл: матовая текстура, хорошая подгонка, даже визуально кажется, будто рамка алюминиевая. Но когда касаешься рукой, сразу понимаешь, что это не то, ведь холодка металла нет. И это, пожалуй, главный минус в его конструкции.

Смартфон стоит около 60 тысяч рублей, и для этой ценовой категории хотелось бы видеть рамку из металла. Тем более, все остальное — и стеклянная крышка, и дизайн, и блок камер — вполне соответствует премиальному классу. Особенно обидно это наблюдать на фоне линейки Infinix NOTE 50, где даже базовая модель получила металлический корпус, а топовая и вовсе оказалась дешевле HONOR 400 Pro.

В остальном — все неплохо. Задняя крышка выполнена из матового стекла, отпечатки почти не остаются, в руке не скользит. Камеры оформлены в аккуратный, но, как всегда, необычный блок с закругленными углами и выгравированной надписью «200MP AI Camera». И главное, что смартфон ощущается довольно тонким благодаря закруглениям по бокам и слегка изогнутому экрану.

Как я уже отмечал, HONOR 400 Pro удобно держать, пользоваться одной рукой вполне можно, вес распределен хорошо — несмотря на 200+ граммов, смартфон не кажется тяжелым. Но повторюсь, будь здесь металлическая рамка, общее впечатление было бы совсем другим.

Все кнопки управления (кнопка включения и качелька громкости) HONOR решила разместить на правой грани. Снизу расположились порт Type-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карт, а сверху ИК-порт, дополнительный микрофон и решетка второго динамика. Смартфон выдает неплохой звук. Он громкий, но назвать его детализированным и объемным я не могу.

HONOR 400 Pro получил защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Проверять на прочность смартфон я не стал, но под легким дождем он точно выживет без проблем.

Что касается комплектации, тот тут все в лучших традициях HONOR:

Смартфон;

Адаптер питания на 100 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Прозрачный силиконовый чехол;

Пленка нанесена на смартфон с завода;

Скрепка для SIM-лотка;

Документация.

Комплектный прозрачный чехол точно такой же, как и в последних смартфонах HONOR — с матовыми гранями, которые визуально удешевляют аксессуар. Я уже жаловался на это в предыдущих обзорах, поэтому в этом ограничусь только упоминанием.

Очень яркий экран

К чему точно невозможно придраться, так это к экрану HONOR 400 Pro. Смартфон получил большой 6,7-дюймовый дисплей. Это AMOLED с пиковой яркостью до 5000 нит, цветовым охватом 100% DCI‑P3 и частотой обновления 120 Гц.

В повседневном использовании дисплей оставляет очень хорошее впечатление. Экран отлично читается даже под прямыми солнечными лучами, цвета выглядят точно и насыщенно, но без перегиба.

При необходимости цветовой режим или температуру можно изменить, а частоту обновления зафиксировать (60 или 120 Гц). Однако я скорость обновления экрана поставил на «Авто». Смартфон сам подстраивается: в обычных задачах работает экономно, а в играх выкручивает частоту на максимум.

Естественно, HONOR 400 Pro получил традиционные технологии защиты глаз HONOR Eye Comfort:

Отображение циркадных ритмов сна — автоматическая настройка цветовой температуры экрана на основе биоритмов организма;

Комфорт при расфокусировки — смартфон автоматически отрегулирует изображение для создания эффекта просмотра далекого объекта;

Естественный тон — смартфон автоматически отрегулирует цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения, помогая снять усталость глаз;

Защита зрения — уменьшает излучение синего цвета;

Динамическое регулирование яркости — умная регулировка яркости экрана снизит усталость глаз и предотвратит ухудшение зрения;

Сверхвысокая частота ШИМ 3840 ГЦ — снижение мерцания экрана.

Кроме того, смартфон оснащен функцией уменьшения симптомов укачивания, возникающих в движущихся транспортных средствах и режимом электронной книги.

В экране есть вырез сразу для двух фронтальных датчиков: первый — обычная селфи-камера, а второй — датчик глубины, который помогает в распознавании по лицу. Работает быстро и в темноте. В качестве альтернативы есть подэкранный сканер отпечатков пальцев, он срабатывает стабильно и надежно, без задержек. А вот чего нет, так это физического датчика приближения, только виртуальный. Для смартфона, который подается как субфлагман, решение очень и очень спорное.

Основная фишка — камеры

Если коротко — камеры в HONOR 400 Pro действительно хорошие, но есть нюансы, с которыми сталкиваешься в реальной съемке. Давайте разберемся по порядку.

Основная камера радует: фотографии получаются четкими, в меру контрастными и детализированными. Цвета местами приукрашены, но выглядят эффектно — особенно зелень и небо. Но иногда автоэкспозиция срабатывает странно: то тени провалятся, то небо «горит». С этим сталкивался несколько раз — особенно когда снимаешь быстро.

Снимки после нажатия кнопки фото не появляются сразу в галерее — камера применяет ИИ-фильтры. Видно, как кадры буквально на глазах обрабатываются: то цвет подтянет, то фон размягчит. Ручных настроек немного, но для большинства сцен они не нужны, так как камера сама старается выжать максимум.

Ночью камера не разочаровывает. Шумы, конечно, появляются, но небольшие. Алгоритмы помогают вытянуть свет и сохранить резкость. В пределах разумного, конечно. Не ждите чуда, но для сторис или, чтобы запечатлеть вечернюю прогулку по городу — хватит с головой.

Ночной режим Обычный режим Ночной режим Обычный режим Ночной режим Обычный режим

Вот что по-настоящему порадовало, так это телевик в HONOR 400 Pro с 3-кратным оптическим зумом. Фотографии получаются максимально приятные, детализированные и правильные по цветам. Делать на него снимки одно удовольствие.

Кроме того, при приближении от 15 до 50х активируется технология «AI-суперзум». Камера дорисовывает картинку с помощью нейросети — иногда получается вполне смотрибельно, иногда странно, но все зависит от сцены. Для экспериментов — пойдет.

Ультраширик звезд с неба не хватает. Угол обзора широкий (112 градусов), в кадр влезает многое. В солнечную погоду все снимает ровно, искажения минимальные, динамический диапазон в порядке. Но стоит свету уйти появляется шум, пропадают детали.

Селфи на фронтальную камеру выходят четкие даже при не самом идеальном свете. Вечером детализация чуть падает, но лицо все равно видно.

После съемки в галерее можно поиграться с фото: стереть случайных прохожих, открыть глаза, если моргнули, или чуть приукрасить портрет (убрать круги под глазами, смягчить кожу и так далее). Есть даже инструмент для замены или дорисовки фона — полезно, если кадр случайно обрезали.

«Оживить» фото на HONOR 400 Pro

Одной из главных фишек смартфона стала возможность «оживить» фотографию. Для этого нужно:

Открыть приложение «Галерея» и нажать «Создать» в нижнем правом углу; Нажать «Оживление фото» и выбрать фотографию; Выбрать соотношение сторон будущего видео и нажать «Начать создание»; Спустя некоторое время ИИ обработает фотографию и создаст короткий видеоролик.

Результат не всегда идеальный, иногда получается прям «лютый кринж», но бывают и вполне правдоподобные видео, смотрите сами:

Видео

Снимать видео HONOR 400 Pro умеет в 4K при 60 кадрах и с оптической стабилизацией. Картинка стабильная, не трясется даже на ходу. Цвета яркие, автофокус резкий. Причем переключение основного модуля на телевик плавное, почти незаметное. Но есть нюанс: ширик в видео вообще не участвует. Не только нельзя на него переключиться во время записи — он в принципе видео не снимает.

Ночная съемка видео тоже на уровне. Черный — это действительно черный, шумов немного, звук чистый. Для путешествий или влогов — более чем. Тем более что фронталка тоже пишет видео в 4K (30 fps) или Full HD (60 fps).

Мощный, но горячий

Внутри HONOR 400 Pro стоит довольно мощный чип — Snapdragon 8 Gen 3. Да, это не самый новый, но все еще флагманский процессор прошлого года. В России модель продается с 12 ГБ оперативки и хранилищем на 256 или 512 ГБ. Результаты в синтетических тестах следующие:

Тест Результат HONOR 400 Pro Geekbench Single 2 051 Geekbench Multi 6 147 Geekbench OpenCL 12 684 Geekbench Vulkan 14 252 AnTuTu (1 прогон) 1 853 543 CPU Throttling Test (Max) 367.094 GIPS CPU Throttling Test (Avg) 303.953 GIPS CPU Throttling Test (Min) 134.356 GIPS CPU Throttling Test (просадка) 58%

В повседневной жизни смартфон справляется со всем, интерфейс работает плавно, приложения открываются быстро. Ни вылетов, ни багов за все время не заметил. «Из коробки» смартфон идет с оболочкой MagicOS 9.0 на базе Android 15, производитель обещает до шести лет обновлений.

Что же касается производительности в играх, то и тут HONOR 400 Pro не разочарует. Смартфон выдает максимально плавный и комфортный геймплей на максимальных и высоких настройках графики в Delta Force, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Standoff 2, Genshin Impact и Zenless Zone Zero.

Внимание на себя обращает только нагрев. После 20-30 минут игрового процесса HONOR 400 Pro нагревается и иногда сбрасывает производительность. Однако, например, в Genshin Impact и Zenless Zone Zero просадка примерно 33% (с 60 FPS до 40-45 FPS). И тут снова хочется вернуться с металлическому корпусу, который бы рассеивал тепло гораздо лучше пластика. Но, справедливости ради, устройство не раскаляется, поэтому даже при нагреве держать его комфортно, но все равно не приятно.

Автономность без сюрпризов

Внутри HONOR 400 Pro установлена кремний-углеродная батарея на 6000 мАч. Это внушительная цифра, от которой ожидаешь чего-то особенного, но нет. В жизни это те же 8 часов экрана, которые показывают множество устройств на протяжении последних лет.

При активном использовании смартфона (YouTube, соцсети, камера, музыка) мне стабильно хватало его на полный день. Если пользоваться умеренно, то он спокойно доживет до полутора суток без розетки.

Из приятного — в комплекте идет фирменный блок питания на 100 Вт. Зарядка действительно быстрая: с 1% до 100% HONOR 400 Pro заряжается за час. Если времени в обрез, то можно подзарядить его наполовину за 15 минут. Поддерживается и беспроводная зарядка до 50 Вт, что не может не радовать.

Итого

HONOR 400 Pro — сбалансированный смартфон, который отлично справляется с повседневными задачами и большинством игр, но не дотягивает до настоящего флагмана в деталях. Пластиковая рамка портит ощущение и искусственно удешевляет устройство, по автономности мы наблюдаем «топтание на месте», несмотря на рост емкости батареи, а отсутствие физического датчика приближения создает впечатление экономии на мелочах.

На другой чаше весов — яркий и безопасный экран, отличные камеры, высокая производительность, полезный софт и интересные ИИ-фишки. Но стоит ли все это 60 тысяч рублей? На мой взгляд, официальный ценник сильно завышен. Но на маркетплейсах уже есть более приятные предложения.

Anatoly Плюсы Яркий и безопасный AMOLED-дисплей 120 Гц

Защита от воды и пыли IP68 и IP69

Производительное «железо»

Шесть лет обновлений ОС

Необычные ИИ-функции

Быстрая зарядка 100 Вт

Приятный внешний вид

Отличные камеры Недостатки Нагрев и сброс производительности

Виртуальный датчик приближения

Средняя автономность

Пластиковая рамка

Высокий ценник



