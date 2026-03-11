Xiaomi раскрыла график обновления устройств до HyperOS 3.1

Xiaomi опубликовала график развёртывания HyperOS 3.1. Обновление будет распространяться в несколько этапов и затронет десятки устройств брендов Xiaomi и REDMI.
Уже получают HyperOS 3.1
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- REDMI K90
- REDMI K90 Pro Max
Обновление с 31 марта 2026 года
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- REDMI K80
- REDMI K80 Pro
- REDMI K80 Ultimate Edition
- REDMI Turbo 5
- REDMI Turbo 5 Max
- REDMI K Pad
Обновление с 15 апреля 2026 года
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Mi 5 Pro
- REDMI K70
- REDMI K70 Pro
- REDMI K70 Ultimate Edition
- REDMI K70E
- REDMI Turbo 4
- REDMI Turbo 4 Pro
- REDMI Note 15
- REDMI Note 15 Pro
- REDMI Note 15 Pro+
- REDMI Pad 2 Pro
Финальный этап — 23 апреля 2026 года
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI K60 Pro
- REDMI K60 Ultimate Edition
- REDMI Turbo 3
- REDMI Note 15R
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14 Pro+
- REDMI Note 13R
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI Note 13 Pro+
- REDMI 15R 5G
- REDMI 14C
- REDMI 14R 5G
- REDMI Pad 2
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad Pro 5G
В компании также уточнили, что HyperOS 3.1 появится не только в Китае — обновление выйдет и для устройств на глобальном рынке.
