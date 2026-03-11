Xiaomi раскрыла график обновления устройств до HyperOS 3.1 | The GEEK
Xiaomi раскрыла график обновления устройств до HyperOS 3.1

Обновление будут получать смартфоны и планшеты Xiaomi и REDMI.
Редакция The GEEK вчера в 23:39

Xiaomi опубликовала график развёртывания HyperOS 3.1. Обновление будет распространяться в несколько этапов и затронет десятки устройств брендов Xiaomi и REDMI.

Уже получают HyperOS 3.1

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi Pad 8
  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • REDMI K90
  • REDMI K90 Pro Max

Обновление с 31 марта 2026 года

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • REDMI K80
  • REDMI K80 Pro
  • REDMI K80 Ultimate Edition
  • REDMI Turbo 5
  • REDMI Turbo 5 Max
  • REDMI K Pad

Обновление с 15 апреля 2026 года

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi Mix Fold 4
  • Xiaomi Mi 5 Pro
  • REDMI K70
  • REDMI K70 Pro
  • REDMI K70 Ultimate Edition
  • REDMI K70E
  • REDMI Turbo 4
  • REDMI Turbo 4 Pro
  • REDMI Note 15
  • REDMI Note 15 Pro
  • REDMI Note 15 Pro+
  • REDMI Pad 2 Pro

Финальный этап — 23 апреля 2026 года

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Mi 4 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • REDMI K60 Pro
  • REDMI K60 Ultimate Edition
  • REDMI Turbo 3
  • REDMI Note 15R
  • REDMI Note 14 5G
  • REDMI Note 14 Pro
  • REDMI Note 14 Pro+
  • REDMI Note 13R
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI Note 13 Pro+
  • REDMI 15R 5G
  • REDMI 14C
  • REDMI 14R 5G
  • REDMI Pad 2
  • REDMI Pad Pro
  • REDMI Pad Pro 5G

В компании также уточнили, что HyperOS 3.1 появится не только в Китае — обновление выйдет и для устройств на глобальном рынке.

