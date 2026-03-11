Apple передумала выпускать iPhone в формате «раскладушки»

Apple отказалась от идеи выпускать складной iPhone в формате «раскладушки». Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

По его словам, компания рассматривала вариант устройства, складывающегося сверху вниз — по аналогии с Samsung Galaxy Z Flip. Однако большинство инженеров сочли такой форм-фактор бесполезным.

Внутри компании решили, что компактность не даёт новых сценариев использования и не соответствует приоритетам Apple. Также разработчиков не устроило ограничение по ёмкости аккумулятора.

В итоге Apple якобы сосредоточилась на складном смартфоне в формате «книжки», который раскрывается как планшет. В марте 2026 года в сети даже появились изображения предполагаемых чертежей такого устройства.

При этом ранее Bloomberg сообщал, что компания всё ещё тестирует прототипы «раскладушки» под названием iPhone Flip. Не исключено, что такой вариант может появиться позже.