Apple передумала выпускать iPhone в формате «раскладушки» | The GEEK
Apple передумала выпускать iPhone в формате «раскладушки»

В итоге ставка сделана на складной iPhone в формате «книжки».
Редакция The GEEK сегодня в 18:30

Apple отказалась от идеи выпускать складной iPhone в формате «раскладушки». Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

По его словам, компания рассматривала вариант устройства, складывающегося сверху вниз — по аналогии с Samsung Galaxy Z Flip. Однако большинство инженеров сочли такой форм-фактор бесполезным.

Внутри компании решили, что компактность не даёт новых сценариев использования и не соответствует приоритетам Apple. Также разработчиков не устроило ограничение по ёмкости аккумулятора.

В итоге Apple якобы сосредоточилась на складном смартфоне в формате «книжки», который раскрывается как планшет. В марте 2026 года в сети даже появились изображения предполагаемых чертежей такого устройства.

Обзор Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: самый доступный «флип» с компромиссами

При этом ранее Bloomberg сообщал, что компания всё ещё тестирует прототипы «раскладушки» под названием iPhone Flip. Не исключено, что такой вариант может появиться позже.

