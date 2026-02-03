В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов



Xiaomi начала продажи беспроводных наушников REDMI Buds 8 Lite в России. Модель ориентирована на массовый сегмент и сочетает активное шумоподавление, быструю зарядку и длительное время автономной работы.

REDMI Buds 8 Lite оснащены 12,4-мм динамиками с титановым покрытием и подключаются по Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Заявлено стабильное соединение при работе с разными устройствами.

Наушники оснащены гибридным активным шумоподавлением с глубиной до 42 дБ и режимом прозрачности. Для голосовых вызовов используется система ENC с двумя микрофонами и алгоритмами ИИ, рассчитанная на работу даже при сильном ветре.

Поддерживается одновременное подключение к двум устройствам с автоматическим переключением. Настройки звука доступны в приложении Xiaomi Earbuds — есть пять готовых пресетов эквалайзера и ручная настройка.

Быстрая зарядка даёт до двух часов прослушивания за 10 минут, а общее время работы с кейсом достигает 36 часов. Наушники продаются в чёрном, белом и голубом цветах.

В России REDMI Buds 8 Lite уже доступны по цене от 2 290 рублей.