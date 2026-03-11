OnePlus 16 оснастят эксклюзивным Snapdragon и камерой на 200 М | The GEEK
OnePlus 16 оснастят эксклюзивным Snapdragon и камерой на 200 М

В сети появились новые подробности о OnePlus 16.
Редакция The GEEK сегодня в 21:11

Инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о ещё не представленном смартфоне OnePlus 16. По его данным, устройство получит специальную версию процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Чип должен быть выполнен по 2-нм техпроцессу и поддерживать оперативную память LPDDR6.

Также ожидается перископическая камера на 200 Мп. Предположительно, речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL HP5.

Ранее инсайдер сообщал, что базовая версия OnePlus 16 получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Предварительная цена устройства может составить около $725.

По другим утечкам, смартфон оснастят основной камерой и ультрашириком по 50 Мп, а также 1,5K OLED-дисплеем с частотой обновления до 200–240 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Презентация OnePlus 16 ожидается в октябре в Китае, а глобальный запуск может состояться в ноябре.

