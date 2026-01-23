Новый Redmi Note 15 в России: смартфоны с защитой от воды, 200 Мп камерой и скидками на старте

В России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15, в которую вошли четыре модели: Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro+ 5G

Главный акцент линейки — выносливость. Старшие модели получили защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K, выдерживают погружение в воду и воздействие струй под давлением. Корпус усилен, а стекло Gorilla Glass Victus 2 рассчитано на падения с высоты до 2,5 метра.

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Ещё одно ключевое обновление — автономность. Впервые в серии используются кремний-углеродные аккумуляторы. У Pro-моделей ёмкость достигает 6500 мА·ч, ресурс заявлен до шести лет эксплуатации. Поддерживается быстрая зарядка до 100 Вт и проводная обратная зарядка.

Redmi Note 15 Pro 5G

Камеры тоже заметно прокачали. Redmi Note 15 Pro+ 5G и Pro 5G получили основной сенсор на 200 Мп с оптической стабилизацией и несколькими фокусными расстояниями. Базовый Redmi Note 15 оснащён камерой на 108 Мп.

Все смартфоны серии получили AMOLED-экраны с частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит, а также стереодинамики с усилением громкости.

Цены в России

Redmi Note 15 от 18 990 ₽ за версию 6 ГБ + 128 ГБ

от 18 990 ₽ за версию 6 ГБ + 128 ГБ Redmi Note 15 Pro от 26 990 ₽

от 26 990 ₽ Redmi Note 15 Pro 5G от 31 990 ₽

от 31 990 ₽ Redmi Note 15 Pro+ 5G от 38 990 ₽

До конца февраля действует промо: скидка до 3 000 рублей, расширенная гарантия на два года и одна бесплатная замена экрана.