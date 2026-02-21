Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально | The GEEK
Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально

Презентация состоится перед стартом выставки MWC 2026.
Редакция The GEEK сегодня в 12:26

Xiaomi анонсировала глобальную презентацию, которая пройдет в Барселоне 28 февраля, прямо перед стартом выставки MWC 2026.

На ней состоится релиз флагманских смартфонов Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra на мировом рынке. Оба устройства получат «урезанные» аккумуляторы в сравнении с китайскими версиями:

  • Xiaomi 17 — 6330 мАч вместо 7000 мАч;
  • Xiaomi 17 Ultra — 6000 мАч вместо 6800 мАч.

Кроме того, ожидается выход на глобальный рынок Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Tag и Xiaomi Watch 5.

Согласно последним утечкам, цены на Xiaomi 17 и 17 Ultra в Европе будут такими же, как у прошлогодних моделей — от €999 и от €1499 соответственно.

