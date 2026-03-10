Смарт-часы Xiaomi Watch 5 и наушники Redmi Buds 8 Pro вышли в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новых гаджетов от Xiaomi — смарт-часов Xiaomi Watch 5 и беспроводных наушников Redmi Buds 8 Pro.
Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5 — флагманские смарт-часы, работающие на базе Wear OS 6. Пользователям доступны оптимизированные приложения, включая «Google Календарь» и «Google Play».
Устройство получило 1,54-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480х480 пикселей и яркостью до 1500 нит, который прикрыт сапфировым стеклом.
Одной из особенностей модели стало управление быстрыми жестами. Датчики ЭМГ, IMU и PPG распознают движения руки — например, двойное касание или потирание. Также доступны настраиваемые жесты: щелчок пальцами, встряхивание или вращение запястья. С их помощью можно отклонять звонки, отключать будильник, запускать тренировку или удаленно управлять камерой смартфона.
Автономность обеспечивает аккумулятор на 930 мА·ч. В сочетании с двухчиповой архитектурой — процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и сопроцессором BES2800 — часы работают до 6 дней в стандартном режиме или до 18 дней в режиме энергосбережения.
Среди других особенностей:
- Корпус из нержавеющей стали;
- Водозащита 5 АТМ;
- Расширенный мониторинг здоровья;
- Двухдиапазонный GNSS для точного отслеживания тренировок и активности на улице.
Xiaomi Watch 5 доступны в двух цветах (зеленый и черный) по цене от 24 990 рублей.
Redmi Buds 8 Pro
Redmi Buds 8 Pro получили коаксиальную систему из трех драйверов, которая обеспечивает более глубокие басы, чистый вокал и сбалансированное звучание во всем частотном диапазоне.
Наушники поддерживают Dolby Audio и объемное аудио Xiaomi с несколькими режимами пространственного звучания, адаптированными под разные сценарии прослушивания.
Наушники оснащены системой активного шумоподавления до 55 дБ с диапазоном до 5 кГц. Алгоритм адаптивного шумоподавления анализирует окружающие звуки до 32 000 раз в секунду и автоматически регулирует уровень подавления шума. Во время разговоров используется система из трех микрофонов с ИИ-алгоритмами, которая сохраняет разборчивость голоса при ветре до 12 м/с.
Что касается автономности, то Buds 8 Pro способны работать до 8 часов без подзарядки (до 33 часов с зарядным кейсом). При этом, как утверждает Xiaomi, 5 минут зарядки дают до 2 часов прослушивания. Кроме того, есть одновременное подключение к двум устройствам по Bluetooth, есть сенсорное управление, а также защита от пыли и влаги по стандарту IP54.
Redmi Buds 8 Pro доступны в трех цветах (белый, черный, голубой) по цене от 6 990 рублей.
