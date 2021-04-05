Появился макет iPhone 13 Pro — шторка уменьшилась

В сети появилось изображение первого макета нового iPhone 13 Pro, который представят осенью. Этот макет либо создали на базе утечек и чертежей, либо же получили от производителей аксессуаров.

Изменения кинулись «моноброви». Её ширина стала меньше на 1 см. Фронтальная камера теперь находится слева, а не справа, а динамик расположился выше.

В остальном внешние отличия минимальны. Однако внутри из больше — дисплеи получат поддержку частоты 120 Гц с адаптацией под контент. Также общан новый процессор A15 и больше оперативной и постоянной памяти.

А вот так выглядят смартфоны на новых рендерах от ресурса Slashleaks. Похоже, что компания не будет слишком заморачиваться новым дизайном. К слову, обращает на себя внимание синий смартфон на одном из рендеров. Он отличается от синего цвета 12-й линейки. Будет ли он таким взаправду — увидим.

При этом ранее источники сообщали о возможности появления оранжевого смартфона.