Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Автор YouTube-канала «KashDaONE» запустил Cyberpunk 2077 на смартфоне Red Magic 11 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для этого он использовал эмулятор Winlator (Ludashi).

В настройках был выбран пресет Steam Deck с разрешением 720p без генерации кадров.

Геймплей оказался максимально плавным. Средняя частота кадров держалась на уровне 30-40 FPS, с редкими просадками ниже. При этом в некоторых сценах она достигала почти 60 FPS. Но на максимальных настройках графики частота кадров снижается до неиграбельных 15 FPS.