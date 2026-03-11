Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 | The GEEK
Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Энтузиасты продолжают испытывать на прочность игровые флагманские смартфоны.
Редакция The GEEK сегодня в 11:29

Автор YouTube-канала «KashDaONE» запустил Cyberpunk 2077 на смартфоне Red Magic 11 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для этого он использовал эмулятор Winlator (Ludashi).

В настройках был выбран пресет Steam Deck с разрешением 720p без генерации кадров.


Геймплей оказался максимально плавным. Средняя частота кадров держалась на уровне 30-40 FPS, с редкими просадками ниже. При этом в некоторых сценах она достигала почти 60 FPS. Но на максимальных настройках графики частота кадров снижается до неиграбельных 15 FPS.

id·221293·20260311_1129
