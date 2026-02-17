Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

HONOR Magic 8 Pro выходит на рынок в момент, когда удивить сухими характеристиками уже невозможно. Почти у каждого флагмана топовый процессор, продвинутые камеры и быстрая зарядка. Поэтому решают детали: как смартфон ощущается в руке, насколько стабильно работает под нагрузкой, действительно ли камера лучше ночью и хватает ли батареи на реальный день.

При цене почти 120 тысяч рублей Magic 8 Pro автоматически сравнивают с iPhone 17 Pro и топовыми Galaxy. В таком сегменте уже недостаточно быть «хорошим». Важно понять, даёт ли он что-то большее, чем просто набор флагманских цифр, и способен ли стать основным смартфоном на ближайшие годы.

Характеристики HONOR Magic 8 Pro

Модель: HONOR Magic 8 Pro (BKQ-N49)

Габариты: 161.15×75×8.32 мм, вес — 219 г

Дисплей: 6.71 дюймов, LTPO OLED, 2808×1256 пикселей, 458 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, до 6000 нит, Dolby Vision, 1.07 млрд цветов, DCI-P3 100%, защитное стекло HONOR NanoCrystal Shield

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Память: 12/512 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, 1/1,3″, переменная светосила f/1.6, OIS 5.5 CIPA, пиксели 4-в-1 размером 2.4 мкм широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, угол 120 градусов, макро от 2.5 см телефото — 200 Мп, 1/1,4″, f/2.6, 3.7-кратный оптический зум, OIS 5.5 CIPA фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус + 3D TOF с датчиком глубины

Батарея: 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 80 Вт

Безопасность: подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68, IP69, IP69K

ОС: MagicOS 10 (Android 16)

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, ИК-порт, NFC, две SIM-карты, eSIM

Цена на момент обзора: 119 990 ₽

Дизайн

HONOR Magic 8 Pro не пытается казаться компактным и невесомым, а с первого прикосновения даёт понять, что в руках настоящий флагман. Такое чувство складывается благодаря грамотной развесовке, прохладной спинке из стеклопластика, металлической рамке и общим габаритам смартфона.

У меня Magic 8 Pro в цвете «Голубой металлик», но на выбор есть ещё классический «Чёрный графит» и трендовый «Бежевый металлик». Одним из отличий новинки от Magic 7 Pro стал крупный блок камер, вокруг которого расположился своеобразный безель с засечками. Модуль достаточно массивный, но при этом органично вписывается в дизайн флагмана и эргономичный: указательный палец ложится под него, поэтому смартфон комфортно держать одной рукой.

Интересный факт: если потрясти HONOR Magic 8 Pro, то можно услышать и почувствовать как двигаются линзы оптической стабилизации. Если тоже заметили — не бойтесь, так и должно быть!

Одной из особенностей устройства стала AI-кнопка с моментальным доступом к фотосъёмке и основным ИИ-функциям — прокаченный аналог «Camera Control» в iPhone 16/17. Она находится под «качелькой» громкости и кнопкой питания. Интересно, что на промо-странице на официальном сайте HONOR практически её не упоминает. Неужели сразу поняли провальность идеи?

AI-кнопка поддерживает пять способов взаимодействия: короткое нажатие, двойное нажатие, долгое нажатие, проведение пальцем, а также нажатие и удержание. По умолчанию двойное нажатие открывает камеру, одиночное делает снимок, свайп регулирует зум, а нажатие и удержание фиксирует фокус. На неё можно назначить и другие «умные» действия.

За неделю я сознательно пытался пользоваться только кнопкой для запуска камеры. В итоге всё равно возвращался к иконке на экране — быстрее и привычнее. Вероятность, что через полгода большинство владельцев про неё забудут, высокая.

На нижней грани находится динамик, разъём USB-C и слот для двух SIM-карт. Смартфон также поддерживает две eSIM. Но одновременно могут быть активны только две «симки» — две физические, две электронные или одна SIM и одна eSIM.

Сверху находится ещё один динамик. По части звука к HONOR Magic 8 Pro вопросов нет: звучание чистое, громкость с запасом, есть ощущение объёма. Даже на максимуме динамики не начинают хрипеть, а звук не превращается в кашу.

По защите всё серьёзно: смартфон получил класс защиты от воды и пыли IP68/69/69K. Он выдерживает длительное погружение на глубину, воду и пар с высокой температурой, а также струи воды под высоким давлением. Однако «топить» устройство намеренно всё-таки не стоит. Производитель отдельно отмечает, что защитные характеристики могут снижаться из-за ежедневного использования. К тому же, гарантия не распространяется на вызванные водой повреждения.

По ощущениям он тяжелее iPhone 17 Pro, но лучше сбалансирован. В руке лежит увереннее, чем большинство плоских флагманов.

Что в комплекте?

HONOR Magic 8 Pro поставляется в минималистичной серой коробке, на лицевой стороне которой располагается название модели внутри объёмного элемента, выполненного в форме блока камер. Внутри всё по классике:

Смартфон;

Адаптер питания на 100 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Скрепка для SIM-лотка;

Силиконовый чехол;

Документация;

Защитная плёнка нанесена на экран с завода.

Отдельно хотел бы остановиться на чехле. Обычно ругаюсь на прозрачные «контрацептивы», идущие в комплекте, но здесь всё ещё хуже. Если к качеству аксессуара нет претензии, то к цвету — есть!

Чехол предлагается не прозрачный, а с холодным синим оттенком. Он сильно «перебивает» расцветку смартфона, делая её непривлекательной. А вы что думаете? Напишите в комментариях.

Бескомпромиссный экран

Качественный дисплей — традиционно один из ключевых элементов в смартфонах HONOR. И Magic 8 Pro не стал исключением. Он получил большой 6,71-дюймовый LTPO OLED-экран HONOR Eye Comfort с разрешением 2808×1256 пикселей.

В повседневном использовании всё выглядит отлично: текст гладкий, мелкие элементы интерфейса не «сыпятся», нет ощущения избыточной резкости, картинка воспринимается максимально естественно. По цветам экран сбалансирован. Оттенки не уходят в кислотные тона, но при этом изображение не выглядит блеклым.

Яркости хватает с запасом. Производитель заявляет, что пиковый показатель достигает 6000 нит. Цифры цифрами, но в реальной жизни даже в солнечный день не приходится прикрывать экран рукой, чтобы что-то рассмотреть. Автояркость работает плавно: нет резких скачков, когда выходишь из помещения на свет или наоборот.

Частота обновления адаптивная — от 1 до 120 Гц. Для активации высокой скорости обновления экрана нужно активировать соответствующую настройку в разделе «Экран и яркость». Там же можно выбрать приложения, которые будут работать в 120 Гц. Правда из-за проблем с совместимостью в некоторых из них остаются базовые 60 Гц.

К чему вопросов нет, так это к безопасности экрана Magic 8 Pro. Он получил кучу различных технологий защиты зрения. Ни раз рассказывал о них в других обзорах смартфонов HONOR, поэтому выделю лишь самое интересное:

Дефокусировка экрана — размытие изображения по краям экрана для снятия напряжения глаз;

Режим затемнения — уменьшение мерцания с помощью высокочастотного затемнения. На выбор есть два варианта: классический (ШИМ-частота 3840 Гц) и комфортный (ШИМ-частота 4320 Гц).

Ещё одной полезной фишкой стал «Мониторинг» в разделе «HONOR Eye Comfort». Функция позволяет распознавать мерцание осветительных приборов для защиты зрения. Достаточно навести камеру на светильник и смартфон покажет насколько свет безопасен.

Под экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он находится на удобной высоте и не прижат к нижней грани. Датчик быстро и безошибочно распознаёт касание, даже если палец влажный или жирный. Но если вы, как и я, предпочитаете распознавание по лицу, то HONOR подготовила кое-что действительно интересное.

В верхней части дисплея Magic 8 Pro находится вырез-пилюля с фронтальной камерой и сенсором 3D TOF. За счёт последнего HONOR удалось реализовать полноценную 3D-разблокировку по лицу, как в iPhone. Датчик обеспечивает высокую защиту и не даёт разблокировать смартфон по фотографии или с помощью других «уловок». Использовать разблокировку по лицу можно не только для входа в систему, но и для банковских приложений и автозаполнения паролей.

Король ночной съёмки

В рекламных материалах HONOR акцентирует внимание на камеры Magic 8 Pro. И, как показала практика, не зря. Но обо всём по порядку.

Основная камера

Основная камера на 50 Мп — универсальный инструмент на каждый день. Днём фотографии получаются чёткими и спокойными по цвету. Нет чрезмерной резкости или неестественно ярких оттенков — картинка похожа на ту, что видишь глазами. Баланс белого в большинстве случаев определяется корректно, без уходов в холодные или тёплые тона.

Телефото

200-Мп телевик в Magic 8 Pro получил 3.7-кратный оптический зум. Переход между фокусными расстояниями происходит плавно, без резких скачков по цвету или экспозиции.

К качеству получаемых снимков: они получаются приятными, в меру резкими и без лишней обработки. ИИ-алгоритмы можно заметить только при большом приближении.

Широкоугольная камера

Ширик на 50 Мп я недооценил. По традиции особо ничего хорошего не ждал, но на удивление она делает неплохие кадры в дневное время без сильных искажений по краям.

Ночной режим

Но самым интересным для меня было проверить камеры HONOR Magic 8 Pro в тёмное время суток. В смартфоне светосильную оптику дополняет одна из лучших на рынке систем стабилизации — 5.5 CIPA. Она позволяет существенно увеличивать выдержку без «смаза» изображения. Помимо этого, алгоритмы HONOR AiMAGE с ИИ автоматически распознают освещённость сцены и выбирают оптимальные параметры съёмки для высокого качества фото в любых сценариях.

Что это означает на практике? Ночные кадры детализированные, объёмные, практически без шумов и «выкрученной» насыщенности. В большей степени это заслуга алгоритмов, однако «агрессивной» нейрообработки здесь нет. По крайней мере, если речь идёт о небольшом приближении.

Фронтальная камера и съёмка видео

Фронтальная камера на 50 Мп выдаёт качественные и детализированные селфи при хорошем освещении. Видео она снимает в 4К со скоростью до 60 кадров. В настройках можно активировать подсветку, чтобы делать снимки в темноте, а также выбрать более широкий угол (0.8x).

Что касается видео, то Magic 8 Pro может снимать в 4K с частотой кадров 30/60/120 FPS. Ролики получаются плавными, стабилизация сглаживает шаги и движения рук. Автофокус не «плавает», а держит объект уверенно. Для повседневных видео, например, поездок в путешествие, прогулок по городу, этого более чем достаточно.

Больше фотографий и примеры видео — на «Яндекс Диске».

AI-цвет

В HONOR Magic 8 Pro есть любопытный инструмент для тех, кому хочется поэкспериментировать с цветом — AI-цвет (MagicColor). По сути, это способ «перенести» атмосферу одного снимка на другой.

Найти AI-цвет просто: в интерфейсе камеры нужно нажать на значок фотоплёнки справа от шкалы зума. Откроется список готовых стилей. Нас интересует раздел Magic Color. Здесь можно выбрать готовые пресеты, либо создать собственный. Для этого нужно нажать на пипетку и выбрать любое изображение, цвета которого нравятся. Через несколько секунд формируется новый фильтр на основе этого примера, который можно использовать для будущих или существующих фото.

Например, можно попробовать повторить холодную палитру любимого фильма, тёплые оттенки осенней съёмки или мягкую «плёночную» атмосферу.

AI-цвет работает на основе двух моделей:

Локальная модель (на устройстве) — первичная обработка, которая применяется, если использовать функцию прямо в «Камере»;

Облачная модель (при подключении к интернету) — финальная обработка, которая происходит через небольшой промежуток времени. Она также используется при обработке фотографий в «Галерее».

AI-цвет — это про творчество и настроение. Иногда хочется оставить всё как есть, а иногда поиграть с атмосферой. И тут такая возможность есть.

«Железо» на годы вперед

«Сердцем HONOR Magic 8 Pro стал флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненный по 3-нм техпроцессу. Он обеспечивает не только стабильную работу под любой нагрузкой, но и запас мощности на ближайшие несколько лет.

С повседневными задачами смартфон справляется без каких-либо проблем. Интерфейс плавный и не тормозит, приложения открываются моментально, а переключение между ними происходит без задержек и тормозов.

В играх также всё отлично. Magic 8 Pro выдаёт плавный геймплей на максимальных настройках графики:

Call of Duty Mobile — 120 FPS;

Delta Force — 60 FPS;

Zenless Zone Zero — 60 FPS.

Cистема охлаждения с испарительной камерой эффективно отводит тепло, поэтому корпус смартфона хоть и нагревается, но его комфортно держать в руках. В играх можно вызвать «Game Manager», где есть интересная опция «Повышение FPS». Если этот параметр включён, то частота кадров интеллектуально оптимизируется. Но работает функция не во всех играх.

HONOR Magic 8 Pro работает под управлением MagicOS 10, и после обновления до Android 16 прошивка стала ещё более аккуратной и современной, интерфейс — чище, а анимации — плавнее.

Отдельная часть MagicOS — встроенные AI-инструменты, объединённые под общим названием HONOR AI. Большую их часть мы обсуждали в других обзорах. Остановлюсь лишь на актуальной функции безопасности.

Во время аудио- и видеозвонков можно включить функцию «Распознавание дипфейков и клонирования голоса с AI». Смартфон анализирует изображение лица или голос собеседника и предупреждает, если замечает признаки подмены. В условиях роста телефонного мошенничества сам факт наличия такой защиты добавляет спокойствия.

Кросс-платформенные возможности тоже стали удобнее. Передача файлов стала проще — можно быстро отправить данные не только на Android, но и на устройства с iOS, macOS и Windows. А если вы переходите с iPhone, встроенное приложение «Device Clone» позволяет быстро и без «танцев с бубном» перенести контакты, фотографии, заметки, документы и другие данные.

Автономность

За автономность Magic 8 Pro отвечает кремний-углеродная батарея на 7100 мА·ч. Ёмкость не рекордная, но впечатляющая. В повседневных сценариях аккумулятора хватает на 8-10 часов активного экрана, то есть на полтора-два дня.

Что касается зарядки, то поддерживается проводная HONOR SuperCharge до 100 Вт и беспроводная до 80 Вт. От розетки смартфон заряжается быстро — с 1% до 100% примерно за 40 минут.

Итого. Стоит ли покупать HONOR Magic 8 Pro

HONOR Magic 8 Pro — мощный и очень сбалансированный Android-флагман. У него яркий и безопасный экран, сильная ночная съёмка без агрессивной обработки, высокая производительность с запасом на несколько лет и автономность, которая спокойно выдерживает день активной нагрузки. В повседневном использовании он ощущается стабильным и предсказуемым — без провалов в камере, перегрева под нагрузкой или быстрой разрядки.

При этом модель крупная и тяжёлая, AI-кнопка остаётся скорее экспериментом, а цена 119 990 ₽ ставит его в прямую конкуренцию с iPhone 17 Pro и топовыми Galaxy, где многое решает экосистема. Революции здесь нет, но как универсальный флагман без явных слабых мест Magic 8 Pro выглядит уверенно и оправдывает свой статус.